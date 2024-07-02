Более 10 тысяч человек в Москве выразили желание пересдать ЕГЭ для улучшения результатов, по словам заммэра Анастасии Раковой. В этом году экзамены сдавали около 87 тыс. человек, включая текущих и прошлогодних выпускников.

Экзамены прошли на 350 стандартных пунктах, а также в больницах и на дому. Ракова упомянула, что основные нарушения включали попытки пронести на экзамены мобильные телефоны и шпаргалки.

В 2024 году в Москве введен чат-бот для оперативной связи с комиссией по экзаменам. Также в текущем году у выпускников есть возможность пересдать ЕГЭ в два резервных дня, при этом предыдущий результат будет аннулирован, независимо от его уровня, сообщает ТАСС.

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