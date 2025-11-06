Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
подростки сдают экзамен
подростки сдают экзамен
© создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025
Опубликована сегодня в 14:14

Я увидел, как стресс перед экзаменом ломает ребёнка — и понял, что оценки не главное

Врач Ирина Крашкина: сильное волнение перед экзаменами может вызвать бессонницу и головные боли у подростков

Экзаменационный период — испытание не только знаний, но и нервной системы. Дети и подростки переживают из-за результатов, боятся подвести родителей и чувствуют давление со стороны школы. Врач Ирина Крашкина в беседе с РИАМО объяснила, что чрезмерное волнение перед экзаменами может негативно сказаться на физическом и психическом здоровье ребёнка.

Почему экзамены становятся источником стресса

Подготовка к важным испытаниям вызывает повышенную тревожность, особенно у ответственных и чувствительных подростков. Психика ребёнка не всегда справляется с нагрузкой, если ожидания слишком высоки.

"Дети и подростки перед экзаменами настолько сильно нервничают, что это состояние может спровоцировать тревожность, бессонницу, головную боль, проблемы с концентрацией, ухудшение качества учебы и даже расстройства желудка", — рассказала врач Ирина Крашкина.

Организм реагирует на стресс как на угрозу: повышается уровень кортизола, учащается сердцебиение, нарушается сон и аппетит. Если это состояние продолжается долго, ребёнок истощается физически и эмоционально.

Как распознать экзаменационный стресс

Родители могут заметить стресс по следующим признакам:

  • раздражительность и частые перепады настроения;

  • жалобы на головные боли, боли в животе;

  • бессонница или трудности с засыпанием;

  • снижение концентрации и ухудшение памяти;

  • потеря аппетита или переедание;

  • избегание общения и разговоров о школе.

Если стресс не ослабевает, он может перейти в тревожное расстройство, требующее внимания психолога.

Как помочь ребёнку справиться со стрессом

Ирина Крашкина подчёркивает: главное — создать дома безопасную атмосферу и эмоциональную поддержку. Родителям стоит отказаться от давления и упрёков, заменив их спокойствием и участием.

"Ребёнка нужно поддержать, создать для него дома безопасное пространство, понять и помочь с подготовкой", — советует врач.

Она также рекомендует соблюдать режим дня и не допускать социальной изоляции — общение и прогулки на свежем воздухе помогают снять напряжение.

Советы шаг за шагом: как снизить экзаменационный стресс

  1. Составьте чёткий план подготовки. Делите материал на части, оставляйте время для отдыха.

  2. Следите за режимом сна. Подростку нужно не менее 8 часов ночного отдыха.

  3. Поддерживайте физическую активность. Лёгкие прогулки, растяжка или спорт помогают снять напряжение.

  4. Обеспечьте правильное питание. Включайте в рацион фрукты, орехи, рыбу и каши — они поддерживают работу мозга.

  5. Разговаривайте о чувствах. Помогайте ребёнку делиться эмоциями и проговаривать страхи.

  6. Не фокусируйтесь на результате. Оценка — это не показатель ценности человека.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Давить на ребёнка и требовать идеальных результатов.
    Последствие: Повышение тревожности, апатия.
    Альтернатива: Поддержка и уверенность, что любовь родителей не зависит от оценки.

  • Ошибка: Лишать ребёнка отдыха ради учёбы.
    Последствие: Истощение, ухудшение памяти.
    Альтернатива: Делать перерывы каждые 40-50 минут.

  • Ошибка: Игнорировать жалобы на недомогание.
    Последствие: Развитие психосоматических симптомов.
    Альтернатива: Обсуждать проблемы и при необходимости обращаться к врачу.

Мифы и правда

Миф Правда
Больше учишь — лучше сдашь Без отдыха память работает хуже
Стресс помогает собраться Кратковременный — да, хронический — разрушает организм
Кофеин помогает готовиться Он ухудшает сон и усиливает тревожность
Нервничать перед экзаменом — нормально Небольшое волнение допустимо, но постоянная тревога требует внимания

Часто задаваемые вопросы

Можно ли давать подростку успокоительные перед экзаменом?
Без назначения врача — нет. Лучше использовать дыхательные техники и прогулки.

Сколько часов в день стоит готовиться к экзаменам?
Оптимально 4-6 часов с регулярными перерывами и сменой активности.

Как помочь ребёнку при бессоннице?
Перед сном исключить гаджеты, пить тёплое молоко или травяной чай, создать спокойную атмосферу.

Стоит ли обсуждать страхи перед экзаменом?
Да, это помогает снизить тревожность и восстановить уверенность.

Исторический контекст

Проблема экзаменационного стресса начала активно изучаться в середине XX века. Учёные выяснили, что дети реагируют на академическое давление физиологически, как на угрозу: растёт частота сердечных сокращений и уровень кортизола. Сегодня психологи считают эмоциональную поддержку семьи главным фактором, который помогает ребёнку справляться с тревогой и сохранять успеваемость.

