Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
подготовка к экзамену
подготовка к экзамену
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 18:18

ЕГЭ без стресса: что предложат школьникам вместо контрольных работ и как это скажется на оценках

Система проведения ЕГЭ изменится: Екатеринбург анонсировал сокращение контрольных работ

Система проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России, вероятно, изменится в ближайшие годы. Уже сейчас ведется работа по сокращению контрольных работ, и такие изменения, по словам директора департамента образования Екатеринбурга Инны Гумбатовой, не заставят себя долго ждать.

Новые подходы к итоговой аттестации

Инна Гумбатова в интервью корреспонденту URA. RU поделилась множеством прогнозов относительно будущего ЕГЭ. По её мнению, в будущем система итоговой аттестации может трансформироваться в зависимости от международного опыта.

"Здесь [по теме ЕГЭ] очень много разных точек зрения. Если посмотреть историю развития итоговой аттестации в разных странах, она по-разному происходила. Где-то это просто единый экзамен на базе одного учреждения для всего региона, где-то вообще не проводят итоговой аттестации. Но в любом случае эта модель в нашей стране так или иначе изменится", — заявила Гумбатова на "Форуме будущего".

Она также подчеркнула важность анализа мирового опыта и учета различных подходов при разработке системы экзаменов.

Снижение нагрузки на школьников

Еще одним важным направлением, на которое указала Гумбатова, является снижение учебной нагрузки на школьников. С 1 сентября 2025 года количество контрольных работ в школах было минимизировано, и эта тенденция будет продолжаться. В будущем Гумбатова считает возможным интегрировать оценку знаний в обычные уроки, ограничившись тестами, а не контрольными работами.

"Кто-то привык работать более традиционно. Но снижение учебной и контрольной нагрузки на ребенка необходимо. Что такое контрольная работа, ЕГЭ и ОГЭ — это просто оценка знаний, которые ребенок получил", — отметила глава департамента образования.

Подход педагогов к изменениям

Гумбатова также обратила внимание на то, что педагоги по-разному воспринимают такие изменения. Некоторые учителя привыкли к традиционному подходу, и им может быть сложно адаптироваться к новым методам оценки. Тем не менее, по её словам, в департаменте образования настроены на долгосрочную работу по реформированию системы аттестации.

"Мы против натаскивания на эти формы контрольные. Мы работаем для того, чтобы переломить этот "предрассудок", так я могу в данном случае это явление назвать", — добавила Инна Гумбатова.

Будущее системы экзаменов

Перемены в системе ЕГЭ и контрольных работ — лишь часть более широких реформ в образовательной системе. Изменения в подходах к оценке знаний и снижению нагрузки на школьников говорят о готовности системы к адаптации под нужды современного образования и требований времени.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Челябинск: самые дорогие занятия с репетитором — по информатике до 1700 рублей сегодня в 5:56
Репетиторы в Челябинске бьют рекорды цен: сколько стоит подготовка к экзаменам

В Челябинске выросли цены на репетиторские услуги. Узнайте, сколько челябинцы платят за уроки по школьной программе и что влияет на цену.

Читать полностью » Челябинская область увеличила сбор масличных на 204 тысячи тонн по сравнению с 2024 годом сегодня в 4:46
Челябинск на пике успеха: масличные культуры установили рекорды

Челябинская область ставит рекорды по сбору масличных культур. Какие результаты показали подсолнечник, лен и рапс и каковы прогнозы аграриев на будущее? Узнайте подробнее.

Читать полностью » Продажи зимних нешипованных шин в Челябинске увеличились на 25% в сентябре 2025 года сегодня в 3:46
Зимняя резина, которая меняет всё: как Челябинск отказался от шипов и на чем теперь ездят уральцы

В Челябинске продолжается рост продаж зимних шин, особенно нешипованных моделей. Какие бренды лидируют и что влияет на выбор автовладельцев? Узнайте больше.

Читать полностью » Средняя арендная ставка в российских миллионниках осенью 2025 года выросла на 6,5% сегодня в 2:26
Челябинск обогнал мегаполисы: аренда жилья подскочила на 8,5%

В Челябинске и других крупных городах России резко подорожала аренда жилья. Узнайте, что стоит за этим ростом и какие факторы влияют на рынок.

Читать полностью » Свердловская область: самые востребованные профессии в октябре — продавцы, менеджеры и врачи сегодня в 1:16
Работа в Свердловской области: куда идти, чтобы не остаться без работы

В октябре 2023 года на рынке труда Свердловской области наблюдается дефицит в нескольких профессиях. Узнайте, какие специалисты сейчас наиболее востребованы и что нужно для успеха на рынке труда.

Читать полностью » Афиша Екатеринбурга на осенние каникулы: театры, концерты и мастер-классы для детей и взрослых сегодня в 0:18
Осенние каникулы в Екатеринбурге: куда повести детей, чтобы не было скучно

С 25 октября в Екатеринбурге начнутся осенние каникулы, и театры города подготовили насыщенную программу для детей и их родителей. Узнайте, где провести время с пользой и удовольствием.

Читать полностью » В Свердловской области осенью активно клюёт хищная рыба — советы опытного рыбака вчера в 23:36
Летом такую не поймаешь: рыбак-гроссмейстер поведал, что нужно ловить на Урале в разгар осени

В октябре в Свердловской области активная ловля хищной рыбы. Почему это идеальный момент для рыболова и какие советы даёт опытный специалист, читайте в нашем материале.

Читать полностью » С 1 декабря в Екатеринбурге вырастет плата за отопление на 3% из-за перехода в новую ценовую зону вчера в 23:26
Как не заплатить лишнее за отопление: секреты контроля тарифов в Екатеринбурге

С 1 декабря в Екатеринбурге увеличится плата за отопление. Узнайте, как это повлияет на расчеты и какие изменения ожидают город в ближайшие годы.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Дыня в теплице даёт сладкие плоды при умеренном поливе – Елена Васильева
Культура и шоу-бизнес
Сидни Суини заявила на Variety Power of Women, что знает, каково быть недооценённой
Общество
Кешбэк помогает вернуть часть средств через партнерские программы
Красота и здоровье
В начале диеты вес быстро уходит из-за потери жидкости, а затем замедляется
Туризм
Бельгийский парк Пайри Дайза шестой раз признан лучшим зоопарком Европы
ДФО
Циклон заблокировал три машины с туристами на Авачинском перевале — МЧС Камчатки
Общество
Частая смена работы может быть нормой, если она оправдана карьерным развитием
Питомцы
Приручение бездомной кошки начинается с создания безопасного пространства
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet