ЕГЭ без стресса: что предложат школьникам вместо контрольных работ и как это скажется на оценках

Система проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России, вероятно, изменится в ближайшие годы. Уже сейчас ведется работа по сокращению контрольных работ, и такие изменения, по словам директора департамента образования Екатеринбурга Инны Гумбатовой, не заставят себя долго ждать.

Новые подходы к итоговой аттестации

Инна Гумбатова в интервью корреспонденту URA. RU поделилась множеством прогнозов относительно будущего ЕГЭ. По её мнению, в будущем система итоговой аттестации может трансформироваться в зависимости от международного опыта.

"Здесь [по теме ЕГЭ] очень много разных точек зрения. Если посмотреть историю развития итоговой аттестации в разных странах, она по-разному происходила. Где-то это просто единый экзамен на базе одного учреждения для всего региона, где-то вообще не проводят итоговой аттестации. Но в любом случае эта модель в нашей стране так или иначе изменится", — заявила Гумбатова на "Форуме будущего".

Она также подчеркнула важность анализа мирового опыта и учета различных подходов при разработке системы экзаменов.

Снижение нагрузки на школьников

Еще одним важным направлением, на которое указала Гумбатова, является снижение учебной нагрузки на школьников. С 1 сентября 2025 года количество контрольных работ в школах было минимизировано, и эта тенденция будет продолжаться. В будущем Гумбатова считает возможным интегрировать оценку знаний в обычные уроки, ограничившись тестами, а не контрольными работами.

"Кто-то привык работать более традиционно. Но снижение учебной и контрольной нагрузки на ребенка необходимо. Что такое контрольная работа, ЕГЭ и ОГЭ — это просто оценка знаний, которые ребенок получил", — отметила глава департамента образования.

Подход педагогов к изменениям

Гумбатова также обратила внимание на то, что педагоги по-разному воспринимают такие изменения. Некоторые учителя привыкли к традиционному подходу, и им может быть сложно адаптироваться к новым методам оценки. Тем не менее, по её словам, в департаменте образования настроены на долгосрочную работу по реформированию системы аттестации.

"Мы против натаскивания на эти формы контрольные. Мы работаем для того, чтобы переломить этот "предрассудок", так я могу в данном случае это явление назвать", — добавила Инна Гумбатова.

Будущее системы экзаменов

Перемены в системе ЕГЭ и контрольных работ — лишь часть более широких реформ в образовательной системе. Изменения в подходах к оценке знаний и снижению нагрузки на школьников говорят о готовности системы к адаптации под нужды современного образования и требований времени.