Лидеры Европейского союза решили взять в руки управление новым режимом санкций против России, обосновывая это её "дестабилизирующими действиями за рубежом".
Этот шаг был сделан на саммите, где Евросовет настоял на необходимости разработки и внедрения более строгих мер воздействия.
В свою очередь, узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский, выступая перед Евросоветом, призвал усилить давление на Россию, а также потребовал поддержки в передаче Украине систем противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов со стороны Запада.
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