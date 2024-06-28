Лидеры Европейского союза решили взять в руки управление новым режимом санкций против России, обосновывая это её "дестабилизирующими действиями за рубежом".

Этот шаг был сделан на саммите, где Евросовет настоял на необходимости разработки и внедрения более строгих мер воздействия.

В свою очередь, узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский, выступая перед Евросоветом, призвал усилить давление на Россию, а также потребовал поддержки в передаче Украине систем противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов со стороны Запада.

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