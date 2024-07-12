Европейский союз подготавливается к полномасштабной войне с КНР по причине пошлин на электрические автомобили, и есть вероятность, что региональное интеграционное объединение будет использовать карательный механизм международных госзакупок. Об этом информирует англоязычный журнал новостной направленности Economist.

В начале текущего месяца высший орган исполнительной власти Европейского союза ввёл повышенный денежный сбор на импорт автомобилей, приводимых в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии и созданный в Китайской Народной Республике. Позже столица КНР объявила о том, что намерена направить жалобу на региональное интеграционное объединение ЕС в специализированное учреждение ООН — Всемирную торговую организацию. Сообщается, что Китай намерен создать собственные меры в ответ на введённый импорт Европейского союза.

Журнал заявляет о том, что европейские государства осуществляют подготовку к полномасштабной торговой войне. Отмечается, что есть вероятность наступления различных конфликтов, в ходе которых Европейский союз задействует новые виды оружия.

Одна из возможных мер со стороны экономического и политического объединения ЕС, по мнению некоторых СМИ, станет приобретение товаров или услуг у поставщиков из других стран. Если Китайская Народная Республика не согласиться осуществить требования столицы Бельгии, то Европейский Союз будет способен сузить доступ организациям Китая к государственным тендерам в Европе.

Помимо этого, по словам Economist, ещё одним неприятелем чиновников Европы способен стать 45-ый по счёту, экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп, если он одержит победу в ноябрьских выборах. В Брюсселе не смогут проигнорировать десятипроцентные пошлины на весь ввоз, который гарантировал применить бывший глава Штатов.

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