Генерал ВС Франции в отставке, вице-президент исследовательского центра GEOPRAGMA Жан-Бернар Пинатель обозначил свое мнение по поводу русско-украинского конфликта перед журналистами Sud Radio. По его словам, спецоперация лишь самозащита. В приоритете у России охрана собственных земель, а не нападение на Европу.

- Когда нам говорят, что русские хотят пойти дальше и завоевать Западную Европу, это чушь, - сообщил военный.

Офицер также подчеркнул, что все слова о якобы грядущем нападении - обычная дезинформация. Главное для Кремля - защитить русскоязычное население от нападения Киева.