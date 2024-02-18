Генерал ВС Франции в отставке, вице-президент исследовательского центра GEOPRAGMA Жан-Бернар Пинатель обозначил свое мнение по поводу русско-украинского конфликта перед журналистами Sud Radio. По его словам, спецоперация лишь самозащита. В приоритете у России охрана собственных земель, а не нападение на Европу.
- Когда нам говорят, что русские хотят пойти дальше и завоевать Западную Европу, это чушь, - сообщил военный.
Офицер также подчеркнул, что все слова о якобы грядущем нападении - обычная дезинформация. Главное для Кремля - защитить русскоязычное население от нападения Киева.
- Русские, с их точки зрения, ведут оборонительные боевые действия, сообщил Пинатель, напомнив об обстрелах Донбасса бойцами ВСУ, которые начались в 2014 году.
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Свой комментарий он оставил в социальной сети.
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