Президент РФ Владимир Путин заявил, что не Россия теряет черты европейской культуры, а государства западной Европы.



По словам президента, относительно европейских культурных атрибутов не мы лишаемся их этих черт и генов европейской культуры, а именно в части Европы, известной как Западная.



Путин задался вопросом, где же обитает эта европейская культура? По его мнению, она в ближайшем будущем там практически исчезнет, останутся лишь исторические памятники.



Этот комментарий прозвучал со стороны Путина в рамках пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)