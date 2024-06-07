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Путин: Европа теряет черты своей культуры
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 19:00

Путин: Европа теряет черты своей культуры

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не Россия теряет черты европейской культуры, а государства западной Европы.

По словам президента, относительно европейских культурных атрибутов не мы лишаемся их этих черт и генов европейской культуры, а именно в части Европы, известной как Западная.

Путин задался вопросом, где же обитает эта европейская культура? По его мнению, она в ближайшем будущем там практически исчезнет, останутся лишь исторические памятники.

Этот комментарий прозвучал со стороны Путина в рамках пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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