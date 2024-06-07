Президент РФ Владимир Путин заявил, что не Россия теряет черты европейской культуры, а государства западной Европы.
По словам президента, относительно европейских культурных атрибутов не мы лишаемся их этих черт и генов европейской культуры, а именно в части Европы, известной как Западная.
Путин задался вопросом, где же обитает эта европейская культура? По его мнению, она в ближайшем будущем там практически исчезнет, останутся лишь исторические памятники.
Этот комментарий прозвучал со стороны Путина в рамках пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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