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Путин отметил тягу европейцев к традициям
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 18:57

Путин отметил тягу европейцев к традициям

Президент России Владимир Путин на планерном заседании ПМЭФ заявил, что многие европейцы стремятся к традициям.

Кроме этого президент подчеркнул, что они стремятся к своим традициям, и что из этого получится — покажут выборы в европарламент.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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