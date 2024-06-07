Президент России Владимир Путин на планерном заседании ПМЭФ заявил, что многие европейцы стремятся к традициям.
Кроме этого президент подчеркнул, что они стремятся к своим традициям, и что из этого получится — покажут выборы в европарламент.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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