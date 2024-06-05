Европа вступила на путь конфликта, превратившись в область бедствия и потеряв свою идентичность согласно утверждениям бывшего министра иностранных дел Австрии, руководителя центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и аналитика в сфере энергетики Карин Кнайсль.
В своем выступлении на общем собрании Российского исторического общества в Президентской библиотеке Кнайсль напомнила об известной книге немецкого мыслителя Освальда Шпенглера, описывающей упадок Европы.
По мнению Кнайсль, упадок Европы начался двадцать лет назад. Она отметила, что в настоящее время Европа ассоциируется скорее с войной, а не со значениями, которые прежде выделяли ее среди других цивилизаций.
"Сейчас, к сожалению, Европа — это земля конфликтов. Такова сегодняшняя реальность Европы… Я не могу скрыть своего разочарования… Всегда мечтала о Европе, где царят плюрализм, свобода, конституция и искусство", — заявила ученая.
По мнению Кнайсль, сегодня Европа превратилась в "область бедствия". "Она лишилась своей души, она пуста", — добавила экс-министр иностранных дел Австрии, объясняя, что именно этим было вдохновлено название ее книги "Погребенная Европа".
С Кнайсль занимала должность министра иностранных дел Австрии с 2017 по 2019 год. Летом 2022 года она рассказала журналистам из РИА Новости, что покинула страну из-за постоянных угроз.
Фото: pixabay.com/Schwoaze (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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