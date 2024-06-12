В Европе смоделировали макет Земли, способный помочь с проблемой изменяющихся климатических условий. О произошедшем пишут на сайте Европейской комиссии.

Виртуальное представление Земли было создано благодаря инициативе Европейской комиссии Урсулы Фон дер Ляйен, цель которой спроектировать цифровую симуляцию Земли с диджитал двойником. Проект был создан для того, чтобы определять, что ждёт человечество после перепадов в климате и какие будут необратимые изменения в природной системе, связанные с массовой погибелью живых организмов.

Проект был запущен ещё три года назад. В течение текущего десятилетия его собираются адаптировать. Создатели предупреждают, что процесс приспособления будет проходить неспешно. Основная задача, которая на данный момент стоит перед создателями, — реализовать исчерпывающую цифровую модель Земли.

Ранее был разработал проект "Земля касается каждого", который является инициативой команды независимых экологов. О проекте рассказала российская деловая газета "Ведомости". Он представляет собой испытательную карту ландшафтных пожаров Восточной Европы. Первостепенная задача создателей этого проекта — уведомлять о проблемах в природе и стараться их улаживать. В основном проект специализируется на охране лесистой местности, сопротивлении негативным изменениям в климатической области и старается избавить Землю от мусора. Также создатели нацелены на разрешение проблем, которые касаются пожаров. Воздействие проекта распространяется на 10 стран.

Фото: Flickr / Lenny K Photography (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)