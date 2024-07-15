Саудовская Аравия рассматривает возможность распродажи Еврооблигаций в ответ на планы Запада конфисковать российские активы. Эксперты подчеркивают, что это явный сигнал Западу о необходимости соблюдения норм международного права, которые, по их мнению, игнорируются странами "Большой семерки".

Как известно, страны G7 планируют присвоить себе почти 300 миллиардов долларов, принадлежащих России. По информации Bloomberg, ссылаясь на свои источники, Саудовская Аравия в ответ на это может избавиться от европейских облигаций, в том числе французских.

В то же время агентство отмечает, что в Министерстве финансов Саудовской Аравии эту идею не поддержали. В ведомстве заявили, что отношения с G7 и другими странами строятся на взаимном уважении, и продолжается диалог по всем вопросам, способствующим глобальному росту и укреплению международной финансовой системы.

Точное количество евробондов у Эр-Рияда неизвестно. По оценкам руководителя отдела экономических исследований CM Service Николая Переславского, общие инвестиции стран Персидского залива в единую валюту ЕС и ценные бумаги составляют порядка 15,1 миллиарда долларов.

Для сравнения: резервы Европейского центрального банка (ЕЦБ) — около 69 миллиардов евро: 51 миллиард в валюте и 18 миллиардов в золоте. Таким образом, вложения Саудовской Аравии в экономику ЕС не столь значительны, и, по мнению экспертов, их распродажа не окажет существенного влияния на рынок.

Андрей Лобода добавляет, что для настоящего обвала к Эр-Рияду должны присоединиться Пекин и Токио, что, по его оценке, крайне маловероятно. Тем не менее, прецедент весьма опасный — примеру Саудовской Аравии могут последовать другие страны Персидского залива.

Саудитам не нравятся антироссийские санкции и "милитаризация" доллара. Разрыв полувекового договора — серьезный шаг в сторону от нефтедолларовой системы. Глобальная тенденция использования прочих валют в международной торговле усилится.

Фото: From Wikimedia Commons/ Russian Presidential Executive Office