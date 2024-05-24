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Путин: Еврокомиссары несут
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 18:09

Путин: Еврокомиссары несут "всякую пургу"

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что в Еврокомиссии много чиновников, чьи высказывания часто несут "всякую пургу", что вызывает сожаление.

Он отметил, что не может прокомментировать высказывания какого-либо из представителей Европейской комиссии, поскольку их много, и они постоянно меняются, принося с собой различные заявления, которые трудно назвать иначе, как политическую агитацию.

Президент подчеркнул, что такое поведение просто неприемлемо.

Он выразил сожаление по поводу отсутствия ответственности у чиновников среднего звена, особенно в данной сфере, что сталкивается с этой проблемой довольно часто.

Путин отметил, что данная ситуация вызывает у него лишь сожаление, комментируя рассказ премьера Грузии о том, как один из представителей Еврокомиссии упомянул недавнее покушение на премьера Словакии в ходе дискуссии о законе об иностранных агентах.

Фото: commons.wikimedia.org/Corentin Béchade (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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