Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что в Еврокомиссии много чиновников, чьи высказывания часто несут "всякую пургу", что вызывает сожаление.
Он отметил, что не может прокомментировать высказывания какого-либо из представителей Европейской комиссии, поскольку их много, и они постоянно меняются, принося с собой различные заявления, которые трудно назвать иначе, как политическую агитацию.
Президент подчеркнул, что такое поведение просто неприемлемо.
Он выразил сожаление по поводу отсутствия ответственности у чиновников среднего звена, особенно в данной сфере, что сталкивается с этой проблемой довольно часто.
Путин отметил, что данная ситуация вызывает у него лишь сожаление, комментируя рассказ премьера Грузии о том, как один из представителей Еврокомиссии упомянул недавнее покушение на премьера Словакии в ходе дискуссии о законе об иностранных агентах.
Фото: commons.wikimedia.org/Corentin Béchade (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Лавров: Российские послы приезжают на консультации
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с вызовом в столицу российского посланника в Армении Сергея Копыркина.
Шольц осудил нацистские лозунги на немецкой вечеринке
Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц осудил экстремистские лозунги, прозвучавшие на мероприятии на немецком острове Зильт.
В Белгородской области последние звонки проведут в онлайн-формате
Дистанционные торжества по поводу окончания школы проведут в Белгородской области.
В России обнаружены территории, перспективные для извлечения редких металлов
Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН предложили извлекать редкоземельные металлы (РЗМ) из подземных вод, содержащих высокие концентрации минеральных веществ (рассолов), вместо дорогостоящей добычи из руды.