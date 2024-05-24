Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что в Еврокомиссии много чиновников, чьи высказывания часто несут "всякую пургу", что вызывает сожаление.



Он отметил, что не может прокомментировать высказывания какого-либо из представителей Европейской комиссии, поскольку их много, и они постоянно меняются, принося с собой различные заявления, которые трудно назвать иначе, как политическую агитацию.



Президент подчеркнул, что такое поведение просто неприемлемо.



Он выразил сожаление по поводу отсутствия ответственности у чиновников среднего звена, особенно в данной сфере, что сталкивается с этой проблемой довольно часто.



Путин отметил, что данная ситуация вызывает у него лишь сожаление, комментируя рассказ премьера Грузии о том, как один из представителей Еврокомиссии упомянул недавнее покушение на премьера Словакии в ходе дискуссии о законе об иностранных агентах.

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