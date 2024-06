Министерство иностранных дел Израиля пригласило посла Армении на беседу с критикой после заявления из Еревана о принятии палестинского государства, как сообщили в пятницу в пресс-службе израильского внешнеполитического учреждения.



В официальном заявлении говорится о том, что после того, как Армения признала палестинское государство, МИД Израиля пригласил посла Армении в Тель-Авиве (Армана Акопяна) для проведения строгой беседы.



Ранее пятницу МИД Армении сообщил, что Республика Армения признала Государство Палестина.



В заявлении МИД Армении отмечается, что на международных площадках Ереван всегда высказывал свою поддержку мирному и всеобъемлющему урегулированию палестинского вопроса и продолжает поддерживать решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств, еврейского и арабского.

Фото: he. wikipedia.org/Almog (This work has been released into the public domain)