Министерство иностранных дел Израиля пригласило посла Армении на беседу с критикой после заявления из Еревана о принятии палестинского государства, как сообщили в пятницу в пресс-службе израильского внешнеполитического учреждения.
В официальном заявлении говорится о том, что после того, как Армения признала палестинское государство, МИД Израиля пригласил посла Армении в Тель-Авиве (Армана Акопяна) для проведения строгой беседы.
Ранее пятницу МИД Армении сообщил, что Республика Армения признала Государство Палестина.
В заявлении МИД Армении отмечается, что на международных площадках Ереван всегда высказывал свою поддержку мирному и всеобъемлющему урегулированию палестинского вопроса и продолжает поддерживать решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств, еврейского и арабского.
Фото: he. wikipedia.org/Almog (This work has been released into the public domain)
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