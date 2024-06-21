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МИД Израиля вызвал посла Армении на разговор
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:20

МИД Израиля вызвал посла Армении на разговор

Министерство иностранных дел Израиля пригласило посла Армении на беседу с критикой после заявления из Еревана о принятии палестинского государства, как сообщили в пятницу в пресс-службе израильского внешнеполитического учреждения.

В официальном заявлении говорится о том, что после того, как Армения признала палестинское государство, МИД Израиля пригласил посла Армении в Тель-Авиве (Армана Акопяна) для проведения строгой беседы.

Ранее пятницу МИД Армении сообщил, что Республика Армения признала Государство Палестина.

В заявлении МИД Армении отмечается, что на международных площадках Ереван всегда высказывал свою поддержку мирному и всеобъемлющему урегулированию палестинского вопроса и продолжает поддерживать решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств, еврейского и арабского.

Фото: he. wikipedia.org/Almog (This work has been released into the public domain)

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