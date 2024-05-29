Авария энергосистемы произошла в Евпатории.
Ряд подстанций оказался без электроснабжения из-за аварии энергосистемы, сообщает администрация города в своем Telegram-канале.
Согласно извещению, из-за инцидента на энергосистемах отключены 10 трансформаторных станций города.
Указывается, что на месте действуют группы работников государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымэнерго".
В Евпатории проживает более 100 тысяч человек. В городе насчитывается свыше 30 санаториев, включая учреждения проживания для родителей вместе с детьми.
Фото: www.flickr.com/Steve Haslam (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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