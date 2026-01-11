Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Альфа-самец шимпанзе в джунглях
Альфа-самец шимпанзе в джунглях
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 19:20

Мозг узнаёт своих: крики шимпанзе включают механизм, который считали давно исчезнувшим

Мозг людей распознал крики шимпанзе как особые звуки — eLife

Звуки, которые издают шимпанзе, способны вызывать у человека необычные реакции в мозге. Даже без слов и осмысленной речи нервная система распознаёт эти сигналы особым образом. Такой отклик указывает на глубокую эволюционную связь между людьми и приматами, сохранившуюся на протяжении миллионов лет. Об этом сообщает журнал eLife.

Не только человеческая речь

Слуховая кора человека традиционно считается настроенной на распознавание речи и интонаций других людей. Однако новое исследование показывает, что её возможности шире. Учёные обнаружили, что отдельные участки мозга активно реагируют на вокализации шимпанзе — ближайших родственников человека.

Речь идёт о специализированных субрегионах, участвующих в анализе сложных звуков. Они чувствительны не только к человеческому голосу, но и к определённым сигналам животных. Подобная избирательность напоминает древние формы акустической коммуникации, которые существовали задолго до появления языка.

Поиск эволюционных истоков общения

Голос играет ключевую роль в социальном взаимодействии, и учёные давно пытаются понять, насколько глубоки корни этой способности. Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи сравнили реакцию человеческого мозга на звуки разных приматов — шимпанзе, бонобо и макак.

Такой подход позволил отделить влияние генетического родства от акустических характеристик самих сигналов. Анализ помогает понять, какие механизмы обработки звука являются общими для приматов, а какие появились значительно позже.

Как мозг реагирует на чужие голоса

В эксперименте участвовали 23 добровольца. Им воспроизводили вокализации четырёх видов животных и человеческие голоса в качестве контрольного материала. Активность мозга фиксировалась с помощью функциональной МРТ.

Особый интерес представляли крики шимпанзе, близкие к человеческому голосу по структуре. Для сравнения использовались звуки бонобо и макак. Подобные исследования вписываются в более широкий научный контекст, где звук рассматривается как важный инструмент поведения — от приматов до волков, чей вой изучают с помощью биоакустического анализа.

"Наша цель состояла в том, чтобы проверить, существует ли субрегион, чувствительный именно к вокализациям приматов", — объясняет научный сотрудник факультета психологии и педагогических наук Женевского университета Леонардо Чераволо.

Почему именно шимпанзе

Сканирование показало, что при прослушивании криков шимпанзе активируется верхняя височная извилина — область, связанная с языком, музыкой и эмоциональной окраской звуков. Реакция на бонобо и макак была заметно слабее.

Это указывает на то, что мозг учитывает не только эволюционную близость видов, но и акустическое сходство сигналов, их ритм и структуру.

Что это значит для эволюции языка

Результаты позволяют предположить, что некоторые зоны слуховой коры человека сохраняют чувствительность к голосам близкородственных приматов с древнейших времён. Эти механизмы могли стать основой для последующего развития речи.

"Мы показываем, что участок мозга взрослого человека, передняя верхняя височная извилина, чувствителен к голосам животных", — отмечает Леонардо Чераволо.

Исследование дополняет представления о том, как эволюция постепенно сформировала способности человека к распознаванию голоса и, в конечном итоге, к языку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Псевдоморе создают с цихлидами и светлым грунтом — эксперты вчера в 0:54
Создала дома море без морской воды: результат поражает воображение, а уход — минимальный

Псевдоморе — стильный пресноводный аквариум с видом морского дна. Рассказываем, как оформить его, кого заселять и что важно учесть.

Читать полностью » На Руси кошки долго оставались редкими и дорогими животными — историки 09.01.2026 в 23:02
Тихий символ достатка: его присутствие в доме на Руси редко оставалось без последствий

Почему кошки долгое время были роскошью на Руси, как они попали в страну и за что их ценили больше лошадей — история, факты и культурные смыслы.

Читать полностью » Кошкам вредны прогулки на шлейке — зоологи 09.01.2026 в 17:13
Перестала выводить кота на прогулки, и вот что произошло с его поведением через месяц

Выгул кошки на шлейке кажется безопасным, но улица часто становится стрессом и риском. Разбираемся, нужны ли прогулки и чем их заменить.

Читать полностью » Гренландские акулы сохраняют функциональное зрение сотни лет — учёные 09.01.2026 в 11:37
Они живут 400 лет и не слепнут: секрет зрения акул оказался пугающе простым

Гренландские акулы живут сотни лет и не теряют зрение даже в полной темноте. Учёные выяснили, какой механизм защищает их сетчатку.

Читать полностью » Псы копают землю из-за охотничьего азарта — кинологи 09.01.2026 в 5:51
Что скрывается под клумбой: настоящая причина, по которой ваша собака превращается в экскаватор

Собака роет ямы в саду не назло. Разбираемся, какие инстинкты стоят за раскопками и как защитить клумбы без наказаний.

Читать полностью » Образ единорога сложился из античных и средневековых текстов — историки 08.01.2026 в 22:29
От древних текстов до детских игрушек: несуществующее животное подчинило воображение мира

От античных текстов и Библии до средневекового искусства и кино: почему миф о единороге пережил века и стал одним из самых устойчивых образов культуры.

Читать полностью » Собаки распознают грусть хозяина по голосу — кинолог 08.01.2026 в 16:10
Питомец заглядывает в глаза, когда вам тяжело: главный секрет хвостатого психолога

Собаки действительно чувствуют настроение хозяина и реагируют на грусть и слёзы. Рассказываем, как это доказали учёные и почему порода не важна.

Читать полностью » Выбор питомца для квартиры связали с метражом и образом жизни — ветеринары 08.01.2026 в 10:33
Не всем нужен двор и поводок: питомцы, которые спокойно живут в тесной квартире

Выбор домашнего животного для квартиры зависит от метража, образа жизни и готовности к уходу. Какие питомцы подходят для разного жилья и почему — в материале.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Бег ослабил депрессивные эффекты жирной диеты — Brain Medicine
Наука
Лунная пыль царапает скафандры из-за электростатики — ученые
Еда
Зелёный лук быстро вянет при хранении без доступа воздуха — диетолог Соломатина
Авто и мото
Отсутствие звуковой сигнализации отменяет приоритет спецтранспорта — автоэксперт
Садоводство
Снег в теплице помогает мягко увлажнить почву к весне — садовод Валерий Медведев
Мир
Японские военные расходы достигли рекорда за 12 лет — ЦТАК
Мир
Словакия подготовила изменения к договору о военном сотрудничестве — премьер Фицо
Красота и здоровье
Шведские учёные выявили ранние симптомы перед внезапной остановкой сердца — Actualno
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet