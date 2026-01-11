Мозг узнаёт своих: крики шимпанзе включают механизм, который считали давно исчезнувшим

Звуки, которые издают шимпанзе, способны вызывать у человека необычные реакции в мозге. Даже без слов и осмысленной речи нервная система распознаёт эти сигналы особым образом. Такой отклик указывает на глубокую эволюционную связь между людьми и приматами, сохранившуюся на протяжении миллионов лет. Об этом сообщает журнал eLife.

Не только человеческая речь

Слуховая кора человека традиционно считается настроенной на распознавание речи и интонаций других людей. Однако новое исследование показывает, что её возможности шире. Учёные обнаружили, что отдельные участки мозга активно реагируют на вокализации шимпанзе — ближайших родственников человека.

Речь идёт о специализированных субрегионах, участвующих в анализе сложных звуков. Они чувствительны не только к человеческому голосу, но и к определённым сигналам животных. Подобная избирательность напоминает древние формы акустической коммуникации, которые существовали задолго до появления языка.

Поиск эволюционных истоков общения

Голос играет ключевую роль в социальном взаимодействии, и учёные давно пытаются понять, насколько глубоки корни этой способности. Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи сравнили реакцию человеческого мозга на звуки разных приматов — шимпанзе, бонобо и макак.

Такой подход позволил отделить влияние генетического родства от акустических характеристик самих сигналов. Анализ помогает понять, какие механизмы обработки звука являются общими для приматов, а какие появились значительно позже.

Как мозг реагирует на чужие голоса

В эксперименте участвовали 23 добровольца. Им воспроизводили вокализации четырёх видов животных и человеческие голоса в качестве контрольного материала. Активность мозга фиксировалась с помощью функциональной МРТ.

Особый интерес представляли крики шимпанзе, близкие к человеческому голосу по структуре. Для сравнения использовались звуки бонобо и макак. Подобные исследования вписываются в более широкий научный контекст, где звук рассматривается как важный инструмент поведения — от приматов до волков, чей вой изучают с помощью биоакустического анализа.

"Наша цель состояла в том, чтобы проверить, существует ли субрегион, чувствительный именно к вокализациям приматов", — объясняет научный сотрудник факультета психологии и педагогических наук Женевского университета Леонардо Чераволо.

Почему именно шимпанзе

Сканирование показало, что при прослушивании криков шимпанзе активируется верхняя височная извилина — область, связанная с языком, музыкой и эмоциональной окраской звуков. Реакция на бонобо и макак была заметно слабее.

Это указывает на то, что мозг учитывает не только эволюционную близость видов, но и акустическое сходство сигналов, их ритм и структуру.

Что это значит для эволюции языка

Результаты позволяют предположить, что некоторые зоны слуховой коры человека сохраняют чувствительность к голосам близкородственных приматов с древнейших времён. Эти механизмы могли стать основой для последующего развития речи.

"Мы показываем, что участок мозга взрослого человека, передняя верхняя височная извилина, чувствителен к голосам животных", — отмечает Леонардо Чераволо.

Исследование дополняет представления о том, как эволюция постепенно сформировала способности человека к распознаванию голоса и, в конечном итоге, к языку.