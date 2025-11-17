Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Гены
Гены
© https://commons.wikimedia.org by Tim Tim (VD fr) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 17:16

Животные выходят из воды — и все делают это одинаково: геномы раскрыли шокирующий секрет эволюции

Животные независимо развивают схожие гены для жизни вне воды — профессор Вэй

Переход животных из водной среды на сушу — один из самых впечатляющих этапов эволюции. Новое исследование учёных из Университета Бристоля и Университета Барселоны показало: даже далёкие друг от друга группы организмов — от насекомых до червей и позвоночных — пришли к удивительно похожим генетическим решениям, когда на планете начали формироваться стабильные наземные экосистемы.

О чём говорит новое исследование

Работа, опубликованная в журнале Nature, раскрывает, как именно многие ветви животного мира независимо выработали механизмы для выживания за пределами воды. Учёные расшифровали генетическую основу перехода на сушу, сравнив 154 генома животных из 21 крупных эволюционных линий. Такой широкой выборки оказалось достаточно, чтобы увидеть: адаптации не случайны — изменения окружающей среды делают эволюцию в определённой степени предсказуемой.

"Мы показываем, что, несмотря на то, что разные группы, живущие на суше — от насекомых до позвоночных — развивались раздельно, они неоднократно приобретали и теряли схожие гены, чтобы выживать вне воды", — сказал ведущий автор исследования, профессор Школы биологических наук Цзялинь Вэй.

Учёные обнаружили, что ключевые функции — регуляция воды, метаболизм, размножение, восприятие окружающей среды — формировались параллельно в неродственных группах. Иными словами, разные животные пришли к очень похожим "инструментам" адаптации.

"Интересно, что животные, которые всё ещё частично зависят от водной среды (в основном мелкие беспозвоночные), как правило, имеют больше общих адаптаций, в то время как полностью наземные линии (членистоногие или мы) демонстрируют больше дивергентных стратегий. Каждая линия также несёт в себе собственные уникальные инновации, отражающие уникальные эволюционные пути, сформированные экологией, физиологией и случайностью", — добавил соавтор исследования, биолог Хорди Папс Монсеррат.

Волны перехода на сушу

Анализ выявил три крупные эволюционные волны, которые происходили в течение последних 487 миллионов лет. Первыми сушу освоили членистоногие. Позднее их примеру последовали другие группы, а завершилась эта последовательность появлением наземных улиток, напоминающих тех, что сегодня живут в садовых почвах.

"Исследование выделяет три основные волны наземной миграции за последние 487 миллионов лет, которые возглавили успешные членистоногие и завершились появлением наземных улиток, подобных тем, что живут в наших садах. Это исследование предлагает новый взгляд на то, как гены формируют экосистемы, и расширяет наше понимание адаптации", — сказала биолог Барселонского университета Марта Альварес-Пресас.

Именно такие сравнения позволяют представить, что произошло бы, если бы эволюцию можно было "запустить заново": какие механизмы возникли бы неизбежно, а какие появились благодаря случайным факторам.

Сравнение: какие адаптации возникали чаще всего

Функция Примеры адаптаций Повторяемость в разных линиях
Контроль воды Утолщённые покровы, улучшенный транспорт ионов Очень высокая
Метаболизм Регуляция энергетических циклов, устойчивость к обезвоживанию Высокая
Размножение Развитие защищённых яиц, новые гормональные пути Средняя
Сенсорные навыки Новые рецепторы, усиленная чувствительность к вибрациям Средняя

Такое сравнение показывает: несмотря на огромное разнообразие организмов, базовые принципы выживания на суше сходятся.

Советы шаг за шагом: как исследователям анализировать генетические адаптации

  1. Определить группу видов для сравнения и собрать геномы высокого качества.

  2. Использовать специализированные платформы анализа (например, Ensembl, OrthoFinder).

  3. Сравнивать генные семейства с учётом утрат и приобретений.

  4. Строить филогенетические деревья, чтобы отслеживать независимые появления адаптаций.

  5. Проверять функции генов через базы данных белковых доменов и метаболических путей.

  6. Проводить функциональные эксперименты — от CRISPR-редактирования до экспрессии в модельных организмах.

  7. Сопоставлять данные с экологическими факторами: климат, влажность, тип почвы.

Такой алгоритм подойдёт для биологических лабораторий и научных центров, работающих с эволюцией, биотехнологиями или агроисследованиями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: изучать одну-две линии организмов.
    Последствие: невозможно выявить повторяющиеся адаптации.
    Альтернатива: использовать массивные выборки геномов.

  2. Ошибка: анализировать только современные виды.
    Последствие: теряется историческая перспектива.
    Альтернатива: включать данные о древних филогенетических ветвях.

  3. Ошибка: интерпретировать функции без проверки.
    Последствие: ошибки в определении роли гена.
    Альтернатива: проводить лабораторные эксперименты.

А что если…

Что если появится возможность прогнозировать адаптации новых видов, которые только начинают осваивать сушу? Теоретически, если часть реакций на окружающую среду действительно предсказуема, то биологи могли бы моделировать будущую эволюцию — например, для экосистемных прогнозов или биоинженерии.

Плюсы и минусы повторяющихся адаптаций

Плюсы Минусы
Предсказуемость эволюции Ограничение разнообразия стратегий
Возможность моделировать изменения Сложность учёта случайных мутаций
Формирование устойчивых экосистем Риск снижения вариативности
Универсальные механизмы защиты Адаптации не подходят всем видам

FAQ

Как учёные выбирают виды для генетических сравнений?
Предпочтение отдаётся группам, которые многократно переживали сходные экологические изменения.

Сколько стоит расшифровка генома животного?
В среднем от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов — зависит от сложности генома и глубины секвенирования.

Что лучше использовать для анализа — геномные или транскриптомные данные?
Геном даёт базовую структуру, транскриптом показывает активные процессы. В идеале используют оба типа данных.

Мифы и правда

Миф: эволюционные адаптации — всегда случайность.
Правда: условия среды часто формируют одни и те же решения в разных линиях.

Миф: переход на сушу происходил один раз.
Правда: он случался многократно, и каждый раз сопровождался уникальными инновациями.

Миф: водные животные плохо приспосабливаются к суше.
Правда: многие группы успешно прошли этот путь, формируя огромные наземные экосистемы.

Эволюция и поведение

Переход на сушу изменил не только физиологию, но и модели поведения: у животных появились новые способы поиска пищи, защиты, размножения. Это связано с перестройкой сенсорных систем и развитием координации движений в несущей среде.

Три интересных факта

  • Переходы на сушу происходили в разные эпохи, от ордовика до девона.
  • Многие гены, отвечающие за устойчивость к обезвоживанию, возникли у разных видов независимо.
  • Садовые улитки — одни из самых поздних "новосёлов" суши.

Исторический контекст

Первые следы наземных членистоногих датируются примерно 487 млн лет назад.

Позднее сушу заселили ранние позвоночные, сформировав основы будущих экосистем.

В мезозое распространились различные линии наземных моллюсков.

С развитием генетики стало возможным изучать эти переходы на молекулярном уровне.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сновидения возникают в REM-фазе и медленном сне — Бернарди сегодня в 16:09
Мозг в медленном сне показывает активность бодрствования: данные DREAM шокируют экспертов

Международная команда учёных собрала масштабную базу данных активности мозга во сне. Этот ресурс уже меняет понимание того, как рождаются сновидения — и открывает неожиданную перспективу для будущих технологий.

Читать полностью » Позолоченную бронзовую статуэтку подготовили к исследованию в Тронхейме — археолог Аарон Джонстон сегодня в 15:03
Бронзовый Христос всплыл на обычном поле: находка, которая меняет историю Норвегии

В Норвегии найден уникальный бронзовый Христос XII-XIII века. Артефакт может указать на местоположение утраченной средневековой церкви и раскрывает новые страницы истории региона.

Читать полностью » Древнейшие крокодильи яйца обнаружены в Австралии — палеонтолог Майкл Арчер сегодня в 14:27
Как большие кошки среди крокодилов: в Австралии нашли древних хищников, которые прыгали с деревьев

На тихой ферме в Квинсленде обнаружили древнейшие крокодильи яйца Австралии. Находка раскрыла неожиданный образ жизни вымерших хищников и их удивительные стратегии выживания.

Читать полностью » Новое открытие подтверждает, что Плеяды — часть большой звёздной ассоциации — Люк Боума сегодня в 13:27
Звезды в галактике потеряли свой дом: Плеяды оказались частью гигантской космической сети

Новое исследование показало, что Плеяды — лишь маленькая часть гигантского звёздного комплекса длиной почти 2000 световых лет. Это открытие меняет представление о происхождении и эволюции звёздных семейств.

Читать полностью » Оцифровка гробниц Китая выявила связь с кризисами и ростом власти — Цюаньбао Ма сегодня в 12:27
Не просто захоронения, а карта времени: тысячи гробниц Китая показывают, как власть меняла мир

Цифровая карта 80 000 гробниц Китая показала, как политика, миграции и климат переплетаются в пространстве захоронений и меняют наше понимание истории.

Читать полностью » Исследование показало, что шимпанзе пересматривают решения, как маленькие дети — Эмилио Мармоль сегодня в 11:27
Шимпанзе ломают стереотипы: их способность к логике меняет всё, что мы знали о разуме

Шимпанзе оказались способны менять мнение так же рационально, как дети четырёх лет. Новое исследование ставит под вопрос уникальность человеческого мышления.

Читать полностью » РНК шерстистого мамонта раскрывает данные о стрессе и размножении — палеогенетик Эмилио Мармоль сегодня в 10:27
Живая РНК мамонта вернулась из мёртвых: молекулы, которые могут переписать историю жизни на Земле

Учёные впервые секвенировали РНК мамонта. Открытие меняет понимание древней биологии и открывает путь к изучению активности генов вымерших видов.

Читать полностью » Кратер Цзиньлинь признан крупнейшим голоценовым объектом — геолог Алексей Дробыш сегодня в 9:05
Земля скрывает космическую рану: гигантский кратер в Китае открыл давно забытую угрозу

Новый ударный кратер в Китае оказался одним из самых больших и молодых в голоцене. Он меняет представления о масштабах падений небесных тел на Землю.

Читать полностью »

Новости
Наука
Нервная система морских ежей аналогична мозгу позвоночных — биолог Ульрих-Лютер
Питомцы
Ранний возраст щенков определяет их будущее поведение
Садоводство
Гортензия сохраняет почки только при правильном укрытии на зиму
Спорт и фитнес
Эффективный комплекс для пресса укрепил мышцы —телеведущая Ванесса Миннильо
Дом
Кошачий лоток стоял в углу и портил всю комнату — но один приём кардинально изменил ситуацию: теперь всегда так делаю
Дом
Старинная керамика быстро продаётся из-за декоративности — специалисты по винтажу
Авто и мото
Volkswagen может недосчитаться 11 млрд евро инвестиций к 2026 году — Bild
Туризм
Туристы посетили деревню Холлокё с сохранённым укладом XIX века — по данным гидов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet