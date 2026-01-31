Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Артём Соколов Опубликована вчера в 23:14

Этот шоколадный торт смешивается за 10 минут — получается как классика, но без лишних продуктов

Шоколадный торт, который можно есть хоть каждый день, звучит как шутка — особенно если речь о "здоровой" кулинарии. Но у автора дебютной книги рецептов Рэйчел Риггс этот десерт стал настоящей привычкой: кусочек она брала на обед много лет подряд. И дело не в магии, а в простом составе и понятной технологии. Об этом сообщает CNN.

Торт на каждый день и почему он стал популярным

Риггс называет рецепт The Everyday Chocolate Cake своим фирменным: нужна одна миска, один венчик и примерно 10 минут, чтобы всё смешать и отправить в духовку. По её словам, это не "замена" десерта и не компромиссный вариант, а полноценный шоколадный торт с привычным вкусом и текстурой.

"Это настоящий десерт. Я считаю, что он практически неотличим от любого популярного шоколадного торта", — сказала Риггс, включив его в свою дебютную кулинарную книгу "В хорошем здоровье: простые, аллергенно-осознанные рецепты для насыщенной жизни".

Один ломтик содержит 18 граммов белка, а основу составляют миндальная мука, яйца и какао. Риггс отдельно напоминает: несмотря на "натуральный" подсластитель, в порции получается заметное количество сахара — с учётом ганаша около 39 граммов, поэтому частоту такого десерта каждый выбирает сам.

Как личная история привела к книге рецептов

Вдохновение для книги появилось не из модных трендов, а из необходимости. Риггс давно увлечена едой и в 2006 году открыла специализированный магазин, однако позже столкнулась с проблемами со здоровьем и вынуждена была закрыть проект. Симптомы нарастали постепенно и в какой-то момент стали настолько тяжёлыми, что обычная жизнь требовала постоянной "передышки".

"Симптомы начинались незаметно, но со временем усилились до такой степени, что сильная усталость, которую они вызывали, приводила к "суровой расплате на часы, дни — а иногда и недели, — сказала она. - Как и многие люди с хроническими заболеваниями, я ходил от врача к врачу, затем начал расширять круг жизни и путешествовать за медицинской помощью. Это оставалось загадкой".

В итоге Риггс перешла на строгую элиминационную диету под наблюдением врачей: на время исключила целые группы продуктов, а затем постепенно возвращала их, отслеживая реакцию организма. Такой опыт сформировал её подход: готовить из ограниченного набора ингредиентов так, чтобы еда оставалась сытной, простой и не воспринималась как наказание.

Что внутри рецепта и как его готовят

База торта — миндальная мука, какао-порошок, сода, соль, кленовый сироп и яйца комнатной температуры. Выпечку делают в форме 23 см, дно застилают пергаментом, а стенки смазывают кокосовым маслом. Тесто смешивают до гладкости, выпекают около 25 минут при 177°C, затем дают остыть и покрывают ганашем.

Ганаш тоже максимально прямолинейный: жирное кокосовое молоко, 100% несладкий шоколад, кленовый сироп и соль прогревают в микроволновке и взбивают до глянцевой массы. Её распределяют по поверхности и ненадолго отправляют торт в холодильник, чтобы верх схватился. Риггс предлагает по желанию менять оттенки вкуса — например, добавить совсем немного мятного экстракта или пару капель апельсинового масла, либо испечь тесто порционно в форме для капкейков.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

