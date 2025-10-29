Москва готовит праздник, который запомнится: лучшие новогодние события столицы
Новый год в Москве — это больше, чем просто праздник. Город превращается в сверкающую декорацию: повсюду огни, музыка, запах глинтвейна и свежей выпечки. На каждой площади — сцена, каток или ярмарка, а программа развлечений способна удивить даже тех, кто всё видел.
Мы собрали лучшие события и площадки, чтобы вы легко выбрали, куда пойти — с друзьями, с семьёй или в одиночку, чтобы зарядиться атмосферой праздника.
Ярмарки и фестивали
"Путешествие в Рождество"
Главный зимний фестиваль столицы. На площадях Москвы открываются десятки тематических ярмарок, уличных кафе, сцен и фотозон. Главные локации — Манежная, Тверская, Пушкинская площади и Новопушкинский сквер.
Здесь можно купить подарки ручной работы, попробовать венгерские вафли, немецкие сосиски и горячий шоколад, а вечером послушать живую музыку или посмотреть уличные спектакли.
Ярмарка в парке Горького
Более камерная атмосфера и европейский стиль: гирлянды, венки, ели, фудтраки. Отличное место для вечерней прогулки с чашкой какао.
"Зимние тропы" в "Сокольниках"
Фестиваль объединяет каток, мастер-классы и выступления музыкантов. Вечером парк освещают сотни фонарей — особенно красиво после снегопада.
Шоу и мюзиклы
Новый год в Москве не обходится без масштабных шоу — от классических постановок до современных 3D-перформансов.
- "Щелкунчик" в Кремлёвском дворце. Главный новогодний балет страны в исполнении ведущих артистов Большого театра.
- Ледовое шоу Татьяны Навки. Знаменитые фигуристы и костюмы, которые напоминают кадры из сказок.
- Мюзикл "Дон Кихот" в театре "Россия". Музыка, танцы и спецэффекты делают постановку одинаково интересной для детей и взрослых.
- Иммерсивное шоу "Дом на Трубной" - театральная прогулка по Москве с элементами квеста.
Поп-концерты
Если хочется ритма и праздничной энергетики — в новогодние дни в Москве проходит множество концертов звёзд.
- "Крокус Сити Холл" - сцена для грандиозных поп-шоу. Здесь можно увидеть Аллу Пугачёву, Филиппа Киркорова, Полину Гагарину, Лободу, Диму Билана.
- ГлавClub Green Concert - более камерная атмосфера, но драйвовая публика. Выступают современные поп-группы и инди-исполнители.
- Vegas City Hall - место, где праздники проходят с шоу-программами, танцами и световыми эффектами.
Совет: билеты стоит покупать заранее — к концу декабря самые популярные концерты бывают распроданы.
Концерты с оркестром
Для тех, кто хочет провести вечер в торжественной обстановке — в Москве много площадок, где звучит живая классика.
- Дом музыки приглашает на "Новогодний вальс" и концерты симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета.
- Консерватория имени Чайковского устраивает праздничные вечера с произведениями Моцарта, Вивальди и Чайковского.
- Зал Зарядья - современная площадка с отличной акустикой. Здесь проходят концерты классики и рождественские программы с хором.
Особенно атмосферны вечера органной музыки - например, в католическом соборе на Малой Грузинской.
Рок-концерты
Для любителей громкой гитары и живого драйва Москва тоже приготовила насыщенную афишу.
- Группа "Пикник" - традиционные рождественские концерты с театральными номерами.
- "ДДТ" и Юрий Шевчук - масштабное шоу с видеопроекциями и новой программой.
- "Би-2" - концерт в сопровождении симфонического оркестра.
- Клуб "16 тонн" - камерные выступления молодых рок-групп и праздничные джемы.
Если ищете что-то душевное — сходите на рок-ёлку, где классические хиты исполняют под живой аккомпанемент оркестра.
Хип-хоп, рэп и соул
Московская зима давно перестала быть скучной для любителей ритма и бита.
- Adrenaline Stadium - площадка для масштабных хип-хоп-фестивалей. В разные годы здесь выступали Скриптонит, Баста, Noize MC.
- Mutabor и Powerhouse - модные пространства с атмосферой андеграунда, где проходят концерты, диджей-сеты и вечеринки до утра.
- Gipsy на Берсеневской набережной - клуб под открытым небом, где Новый год встречают с видом на огни Кремля и под биты соула и рэпа.
Стендап и юмористические шоу
Чтобы начать год с улыбки, стоит выбрать вечер в компании стендап-комиков.
- StandUp Store Moscow - легендарная площадка у Патриарших прудов, где выступают участники шоу ТНТ и новые имена.
- Teatr.doc и Кабаре "Ленинград Центр" - стендап с элементами театра и музыки.
- Хаус на Китай-городе - уютное место с баром и комиками, которых вы точно видели в интернете.
Темы шуток — о праздниках, пробках, работе и зиме в столице, так что настроение обеспечено.
Лекции и встречи
Если хочется провести вечер с пользой, обратите внимание на интеллектуальные мероприятия.
- Политехнический музей и "Прямая речь" регулярно проводят рождественские лекции: от истории архитектуры до науки о сне.
- В пространстве "Флакон" и Artplay проходят лекции о дизайне, кино и моде.
- В "Этажах" и "Заре" организуют мастер-классы по фотографии и кулинарии.
Это идеальный формат для тех, кто хочет сменить атмосферу и вдохновиться новыми идеями.
Выставки
Зимняя Москва — настоящий рай для любителей искусства.
- Третьяковская галерея приглашает на выставку русских пейзажистов — от Шишкина до Левитана.
- Музей современного искусства "Гараж" покажет проект о новых технологиях в искусстве.
- Музей Москвы представит интерактивную выставку о новогодних традициях XX века.
- ВДНХ традиционно открывает сезонную экспозицию "Зима в Москве" с инсталляциями, ледяными скульптурами и фотозонами.
Новогодние квесты и развлечения
- Квесты "Выход" и "Клаустрофобия" готовят праздничные сценарии — от мистических историй до детективов с Дедом Морозом.
- В парках "Сокольники" и "Измайловский" проходят квесты на свежем воздухе - прогулка с загадками и призами.
- Для детей — новогодние интерактивы в музее "Экспериментаниум" и в Планетарии, где можно стать помощником Деда Мороза или попасть в космическую сказку.
Ёлки и детские шоу
Для самых маленьких Москва приготовила десятки новогодних ёлок.
- Кремлёвская ёлка - главная и самая торжественная, с музыкальной программой и театрализованным представлением.
- Цирк на Цветном бульваре - праздничная программа с акробатами, дрессированными животными и Дедом Морозом.
- Театр кошек Юрия Куклачева - доброе и весёлое шоу, которое обожают дети.
- Московский Планетарий - космическая ёлка с эффектами и интерактивами.
Катки и зимние парки
Зимняя Москва — это десятки катков под открытым небом.
- ВДНХ - самый большой каток Европы, освещённый гирляндами. Есть прокат и кафе.
- Парк Горького - культовое место для катания и встреч.
- Сад Эрмитаж - уютный каток в центре города с музыкальным сопровождением.
- Красная площадь - легендарный каток у стен Кремля. Атмосфера — как в рождественской открытке.
Коротко: где искать атмосферу праздника
|Категория
|Где искать
|Для кого
|Ярмарки
|Манежная, Тверская, Сокольники
|Для всей семьи
|Шоу и мюзиклы
|Кремль, Ледовый дворец, Театр "Россия"
|Любители классики
|Концерты
|Крокус, Adrenaline Stadium, ГлавClub
|Молодёжь и компании
|Лекции
|Политех, Флакон, Artplay
|Для любознательных
|Квесты и ёлки
|Парки, музеи, театры
|С детьми
|Катки
|ВДНХ, Красная площадь, Горький
|Для романтиков
