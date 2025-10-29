Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Подготовка к катанию на коньках
Подготовка к катанию на коньках
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Андрей Волков Опубликована сегодня в 11:09

Москва готовит праздник, который запомнится: лучшие новогодние события столицы

Новогодние праздники в Москве включают фестивали, катки и театральные представления

Новый год в Москве — это больше, чем просто праздник. Город превращается в сверкающую декорацию: повсюду огни, музыка, запах глинтвейна и свежей выпечки. На каждой площади — сцена, каток или ярмарка, а программа развлечений способна удивить даже тех, кто всё видел.

Мы собрали лучшие события и площадки, чтобы вы легко выбрали, куда пойти — с друзьями, с семьёй или в одиночку, чтобы зарядиться атмосферой праздника.

Ярмарки и фестивали

"Путешествие в Рождество"

Главный зимний фестиваль столицы. На площадях Москвы открываются десятки тематических ярмарок, уличных кафе, сцен и фотозон. Главные локации — Манежная, Тверская, Пушкинская площади и Новопушкинский сквер.

Здесь можно купить подарки ручной работы, попробовать венгерские вафли, немецкие сосиски и горячий шоколад, а вечером послушать живую музыку или посмотреть уличные спектакли.

Ярмарка в парке Горького

Более камерная атмосфера и европейский стиль: гирлянды, венки, ели, фудтраки. Отличное место для вечерней прогулки с чашкой какао.

"Зимние тропы" в "Сокольниках"

Фестиваль объединяет каток, мастер-классы и выступления музыкантов. Вечером парк освещают сотни фонарей — особенно красиво после снегопада.

Шоу и мюзиклы

Новый год в Москве не обходится без масштабных шоу — от классических постановок до современных 3D-перформансов.

  • "Щелкунчик" в Кремлёвском дворце. Главный новогодний балет страны в исполнении ведущих артистов Большого театра.
  • Ледовое шоу Татьяны Навки. Знаменитые фигуристы и костюмы, которые напоминают кадры из сказок.
  • Мюзикл "Дон Кихот" в театре "Россия". Музыка, танцы и спецэффекты делают постановку одинаково интересной для детей и взрослых.
  • Иммерсивное шоу "Дом на Трубной" - театральная прогулка по Москве с элементами квеста.

Поп-концерты

Если хочется ритма и праздничной энергетики — в новогодние дни в Москве проходит множество концертов звёзд.

  • "Крокус Сити Холл" - сцена для грандиозных поп-шоу. Здесь можно увидеть Аллу Пугачёву, Филиппа Киркорова, Полину Гагарину, Лободу, Диму Билана.
  • ГлавClub Green Concert - более камерная атмосфера, но драйвовая публика. Выступают современные поп-группы и инди-исполнители.
  • Vegas City Hall - место, где праздники проходят с шоу-программами, танцами и световыми эффектами.

Совет: билеты стоит покупать заранее — к концу декабря самые популярные концерты бывают распроданы.

Концерты с оркестром

Для тех, кто хочет провести вечер в торжественной обстановке — в Москве много площадок, где звучит живая классика.

  • Дом музыки приглашает на "Новогодний вальс" и концерты симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета.
  • Консерватория имени Чайковского устраивает праздничные вечера с произведениями Моцарта, Вивальди и Чайковского.
  • Зал Зарядья - современная площадка с отличной акустикой. Здесь проходят концерты классики и рождественские программы с хором.

Особенно атмосферны вечера органной музыки - например, в католическом соборе на Малой Грузинской.

Рок-концерты

Для любителей громкой гитары и живого драйва Москва тоже приготовила насыщенную афишу.

  • Группа "Пикник" - традиционные рождественские концерты с театральными номерами.
  • "ДДТ" и Юрий Шевчук - масштабное шоу с видеопроекциями и новой программой.
  • "Би-2" - концерт в сопровождении симфонического оркестра.
  • Клуб "16 тонн" - камерные выступления молодых рок-групп и праздничные джемы.

Если ищете что-то душевное — сходите на рок-ёлку, где классические хиты исполняют под живой аккомпанемент оркестра.

Хип-хоп, рэп и соул

Московская зима давно перестала быть скучной для любителей ритма и бита.

  • Adrenaline Stadium - площадка для масштабных хип-хоп-фестивалей. В разные годы здесь выступали Скриптонит, Баста, Noize MC.
  • Mutabor и Powerhouse - модные пространства с атмосферой андеграунда, где проходят концерты, диджей-сеты и вечеринки до утра.
  • Gipsy на Берсеневской набережной - клуб под открытым небом, где Новый год встречают с видом на огни Кремля и под биты соула и рэпа.

Стендап и юмористические шоу

Чтобы начать год с улыбки, стоит выбрать вечер в компании стендап-комиков.

  • StandUp Store Moscow - легендарная площадка у Патриарших прудов, где выступают участники шоу ТНТ и новые имена.
  • Teatr.doc и Кабаре "Ленинград Центр" - стендап с элементами театра и музыки.
  • Хаус на Китай-городе - уютное место с баром и комиками, которых вы точно видели в интернете.

Темы шуток — о праздниках, пробках, работе и зиме в столице, так что настроение обеспечено.

Лекции и встречи

Если хочется провести вечер с пользой, обратите внимание на интеллектуальные мероприятия.

  • Политехнический музей и "Прямая речь" регулярно проводят рождественские лекции: от истории архитектуры до науки о сне.
  • В пространстве "Флакон" и Artplay проходят лекции о дизайне, кино и моде.
  • В "Этажах" и "Заре" организуют мастер-классы по фотографии и кулинарии.

Это идеальный формат для тех, кто хочет сменить атмосферу и вдохновиться новыми идеями.

Выставки

Зимняя Москва — настоящий рай для любителей искусства.

  • Третьяковская галерея приглашает на выставку русских пейзажистов — от Шишкина до Левитана.
  • Музей современного искусства "Гараж" покажет проект о новых технологиях в искусстве.
  • Музей Москвы представит интерактивную выставку о новогодних традициях XX века.
  • ВДНХ традиционно открывает сезонную экспозицию "Зима в Москве" с инсталляциями, ледяными скульптурами и фотозонами.

Новогодние квесты и развлечения

  • Квесты "Выход" и "Клаустрофобия" готовят праздничные сценарии — от мистических историй до детективов с Дедом Морозом.
  • В парках "Сокольники" и "Измайловский" проходят квесты на свежем воздухе - прогулка с загадками и призами.
  • Для детей — новогодние интерактивы в музее "Экспериментаниум" и в Планетарии, где можно стать помощником Деда Мороза или попасть в космическую сказку.

Ёлки и детские шоу

Для самых маленьких Москва приготовила десятки новогодних ёлок.

  • Кремлёвская ёлка - главная и самая торжественная, с музыкальной программой и театрализованным представлением.
  • Цирк на Цветном бульваре - праздничная программа с акробатами, дрессированными животными и Дедом Морозом.
  • Театр кошек Юрия Куклачева - доброе и весёлое шоу, которое обожают дети.
  • Московский Планетарий - космическая ёлка с эффектами и интерактивами.

Катки и зимние парки

Зимняя Москва — это десятки катков под открытым небом.

  • ВДНХ - самый большой каток Европы, освещённый гирляндами. Есть прокат и кафе.
  • Парк Горького - культовое место для катания и встреч.
  • Сад Эрмитаж - уютный каток в центре города с музыкальным сопровождением.
  • Красная площадь - легендарный каток у стен Кремля. Атмосфера — как в рождественской открытке.

Коротко: где искать атмосферу праздника

Категория Где искать Для кого
Ярмарки Манежная, Тверская, Сокольники Для всей семьи
Шоу и мюзиклы Кремль, Ледовый дворец, Театр "Россия" Любители классики
Концерты Крокус, Adrenaline Stadium, ГлавClub Молодёжь и компании
Лекции Политех, Флакон, Artplay Для любознательных
Квесты и ёлки Парки, музеи, театры С детьми
Катки ВДНХ, Красная площадь, Горький Для романтиков

