Молодая женщина занимается дома
Молодая женщина занимается дома
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 6:17

Мысли бегут, тело напряжено: 7 тихих вечерних движений, после которых приходит сон

Вечерняя растяжка помогает расслабить тело и нервную систему — йога-терапевты

Вечером телу часто сложнее отпустить напряжение, чем кажется на первый взгляд. Мы продолжаем прокручивать события дня, даже когда уже легли в постель. Простые упражнения на растяжку способны мягко переключить организм в режим отдыха и подготовить его ко сну. Об этом сообщает издание Shape.

Почему растяжка вечером работает лучше

Большинство людей воспринимают расслабление перед сном как пассивный процесс — ванна, тишина, дневник мыслей. Однако йога-терапевты отмечают, что мягкая физическая активность может дать более устойчивый эффект. Вечером соединительные ткани и сухожилия лучше поддаются нагрузке, чем утром, а это напрямую влияет на подвижность суставов и общее самочувствие. Специалисты подчёркивают, что растяжка улучшает кровообращение и расслабление мышц, помогая телу постепенно выйти из режима напряжения. Регулярная практика снижает риск скованности, поддерживает гибкость и создаёт условия для более спокойного завершения дня.

Дыхание и внимание к телу

Во время вечерней растяжки важно не стремиться к максимальной амплитуде. Эксперты советуют удерживать позы в комфортном диапазоне и сосредотачиваться на дыхании. Медленный выдох, который длится дольше вдоха, активирует парасимпатическую нервную систему и помогает телу перейти в состояние покоя. Такой подход особенно важен для людей с повышенной тревожностью, поскольку он снижает внутреннее напряжение и облегчает засыпание. Не случайно врачи отмечают, что качество сна влияет на эффективность тренировок и восстановление, а вечерние расслабляющие практики становятся важной частью заботы о здоровье.

Семь упражнений для спокойного засыпания

Комплекс можно выполнять ежедневно, уделяя практике около 15 минут. Каждую позу рекомендуется удерживать от трёх до пяти минут, постепенно увеличивая время по мере привыкания. Вечерняя последовательность упражнений выстроена так, чтобы мягко снять напряжение и подготовить тело к отдыху:

  1. наклон вперёд из положения стоя — помогает вытянуть заднюю поверхность тела и снять зажимы в спине;

  2. планка в комфортном варианте — мягко активизирует мышцы и даёт ощущение вытяжения после дня сидячей работы;

  3. подъём ноги лёжа на спине — расслабляет заднюю поверхность бёдер и икры;

  4. боковое раскрытие бедра — снимает накопленное напряжение в тазовой области;

  5. поза "сфинкс" — аккуратно раскрывает грудную клетку и вытягивает позвоночник;

  6. поза ребёнка — помогает расслабить верхнюю часть спины и плечи;

  7. поза "голубь" — мягко растягивает бёдра и снижает чувство скованности.

Эти упражнения воздействуют на ключевые зоны, которые чаще всего накапливают стресс в течение дня. Важно следить за ощущениями и не стремиться к максимальной глубине поз — нагрузка должна оставаться комфортной и успокаивающей.

Как понять, что практика действительно расслабляет

Йога-терапевты рекомендуют оценивать интенсивность ощущений по шкале от одного до десяти и удерживаться в диапазоне четырёх-пяти баллов. Если во время выполнения возникает желание сжимать челюсти, задерживать дыхание или напрягать стопы, нагрузку стоит снизить или выйти из позы раньше. Вечерняя растяжка не должна превращаться в тренировку на выносливость. Её цель — помочь телу завершить день в более спокойном и устойчивом состоянии.

Мягкая растяжка перед сном постепенно становится не просто частью вечернего ритуала, а способом осознанной заботы о себе. Такие упражнения не требуют специальной подготовки или оборудования, но при регулярной практике заметно улучшают самочувствие. Внимание к дыханию и сигналам тела делает процесс безопасным и полезным. Со временем вечерняя практика может стать тем самым моментом, когда день действительно заканчивается, а отдых начинается осознанно.

Автор Анастасия Белова
Анастасия Белова — эксперт по адаптивной физкультуре (НГУ им. Лесгафта). Специалист по женскому здоровью и послеродовому восстановлению с 10-летним стажем.

