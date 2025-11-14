Остров рядом с Афинами поражает природой: пляжи, бухты и вино без очередей
Эвбея остаётся тем редким уголком Греции, где ощущается размеренная жизнь, а не ритм популярных курортов. Всего три часа пути от Афин — и будто попадаешь в другое пространство: остров живёт в своём темпе, сохраняя природную красоту и тёплое гостеприимство. Здесь не гонятся за статусностью и громкими именами, зато ценят спокойствие, традиции и природу.
"Эвбея предлагает подлинный кусочек Греции, где можно насладиться природой, вином, морепродуктами и гостеприимством — без толпы", — отметил заместитель директора Греческой туристической организации Яннис Плексусакис.
Остров вытянут вдоль материка и кажется бесконечным: его северная часть утопает в хвойных лесах, центральная хранит тысячелетнюю историю, а юг удивляет суровыми, но манящими ландшафтами. Эвбея населена с глубокой древности, а её спокойные пляжи и тропы почти не изменились за века.
Как попасть на остров
Эвбея связана с материком мостом Эврипа, перекинутым над уникальным проливом с переменным течением, которое меняет направление каждые несколько часов. Кроме моста, удобно пользоваться паромами:
- из Рафины — до порта Мармари на юге;
- из Аркитсы — до Эдипсоса на севере.
Лучше всего отправляться на остров на арендованном авто: дороги извилистые, но именно они приводят к скрытым бухтам, винодельням и пляжам.
Северная Эвбея: легенды, леса и горячие источники
Север острова — идеальное место для тех, кто ищет сочетание природы и спокойного отдыха. Главный магнит — Эдипсос с термальными водами, известными с древности. По мифу, Гефест подарил эти источники Афине, чтобы она помогла Гераклу восстановить силы.
Температура воды достигает 85 °C, а перед подачей в бассейны её смешивают с морской. Самый известный центр — Thermae Sylla Spa and Wellness, куда приезжали мировые знаменитости и политики.
Кроме термальных купален, север впечатляет:
- пляжем Греголимано с белым песком и прозрачной водой;
- островками Лихадонисия, куда добираются на лодках, — они напоминают тихие "греческие Сейшелы".
Центральная часть: города, живущие историей
Сердце острова — Халкида, упомянутая Гомером. Здесь ощущается многослойность эпох: античные руины соседствуют с византийскими фрагментами, а современные улочки переплетаются с древними маршрутами торговцев.
Недалеко лежит Эретрия с сохранившимся театром, который когда-то был одним из ключевых культурных центров региона. Тем, кто любит простые приключения, понравится водопад Маникиатис высотой около 25 метров — идеальное место для короткого похода и фотографий.
Южная Эвбея: бухты, крепости и солнце
Юг острова — это каменистые пейзажи, небольшие поселения и морские горизонты. В Каристосе приятно гулять по набережной, рассматривать венецианскую крепость и пробовать греческий кофе в кафе у воды.
Здесь находятся два примечательных направления:
- пляж Агия Параскеви — место для тех, кто ценит тишину и мягкий золотой песок;
- бухта Архамполи — живописная и труднодоступная, до неё добираются пешком или на лодке.
Еда и вина острова
Эвбея славится кухней, основанной на семейных рецептах и сезонных продуктах. Часто блюда готовят прямо в зале таверны: запеканки, свежий улов, тушёное мясо, фермерские овощи.
Стоит заглянуть в:
- Kalyva (Эдипсос) — классические блюда и наваристый рыбный суп;
- Aristea (Гиалтра) — морепродукты на берегу;
- Thermae Sylla Restaurant — лёгкие блюда из рыбы и фруктовые салаты;
- Алексиу (Мантуди-Прокопи) — таверна над ручьём;
- Kissos и Platanos (Стени Дирифос) — уютные заведения с вином и овощными блюдами.
Любителям винного отдыха рекомендуются:
- Vriniotis Winery (север);
- Avantis Winery (центр острова);
- Montofoli Estate (у Каристоса), где дегустации проходят с видом на море.
Сравнение
|
Регион
|
Что посмотреть
|
Особенности
|
Север
|
термальные источники, Лихадонисия
|
сосновые леса, лечебный отдых
|
Центр
|
Халкида, Эретрия, водопад Маникиатис
|
древние памятники, треккинг
|
Юг
|
Каристос, бухта Архамполи
|
уединённые бухты, крепости
Советы шаг за шагом
- Арендуйте автомобиль в Афинах — он нужен для поездок между природными локациями.
- Возьмите обувь для треккинга — многие пляжи доступны по тропам.
- Захватите маску и трубку для снорклинга — вода у берегов Эвбеи прозрачная.
- Планируйте посещение виноделен заранее — некоторые принимают гостей по записи.
- Вечером выбирайте таверны в небольших деревнях — там подают лучшие традиционные блюда.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Отказаться от аренды авто → ограниченная мобильность → взять компактный внедорожник или электромобиль.
- Приехать без наличных → сложности в маленьких деревнях → использовать банковские мини-офисы в Халкидe.
- Посетить популярные пляжи в полдень → много людей → выбрать утренние часы или уединённые бухты на юге.
А что если…
…вы едете с детьми? Север подойдёт лучше всего: спокойные бухты, тёплая вода, удобные пляжи.
…хотите романтики? Берите лодку к Лихадонисия и встречайте закат в уединении.
…ищете активный отдых? Центральная часть предлагает маршруты для хайкинга и исторические экскурсии.
Плюсы и минусы
|
Плюсы
|
Минусы
|
природная красота
|
ограниченный транспорт
|
отсутствие толп
|
мало ночной жизни
|
винодельни и таверны
|
пляжи разбросаны далеко
|
мягкий климат
|
некоторые дороги узкие
|
разнообразие ландшафтов
|
нужна аренда авто
FAQ
Как выбрать пляж на Эвбее?
Ориентируйтесь на формат отдыха: север — для семей, юг — для тишины, центр — для путешественников без строгого плана.
Что лучше: север или юг?
Для лечебного отдыха подойдёт север, а для уединения и прогулок вдоль бухт — юг.
Мифы и правда
- Миф: Эвбея — маленький остров.
Правда: это второй по величине остров Греции.
- Миф: здесь нечего смотреть, кроме пляжей.
Правда: на острове множество древних памятников, виноделен и природных зон.
- Миф: добраться сложно.
Правда: мост и паромы делают путь очень удобным.
Три факта
- На Эвбее одно из самых необычных морских течений в Европе.
- Остров славится своим вином, особенно из региона Лилантион.
- Многие пляжи отличаются редкой прозрачностью воды благодаря подводным течениям.
Исторический контекст
- Эвбея была заселена в эпоху неолита.
- Через неё проходили торговые пути между Балканами и Эгейским морем.
- Венецианцы и османы по очереди удерживали остров, создавая культуру, в которой переплелись разные стили и традиции.
В итоге Эвбея остаётся местом, где древняя история сочетается с тишиной современного отдыха. Это остров, в который легко влюбиться и куда хочется возвращаться.
