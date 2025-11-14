Остров рядом с Афинами поражает природой: пляжи, бухты и вино без очередей

Эвбея остаётся тем редким уголком Греции, где ощущается размеренная жизнь, а не ритм популярных курортов. Всего три часа пути от Афин — и будто попадаешь в другое пространство: остров живёт в своём темпе, сохраняя природную красоту и тёплое гостеприимство. Здесь не гонятся за статусностью и громкими именами, зато ценят спокойствие, традиции и природу.

"Эвбея предлагает подлинный кусочек Греции, где можно насладиться природой, вином, морепродуктами и гостеприимством — без толпы", — отметил заместитель директора Греческой туристической организации Яннис Плексусакис.

Остров вытянут вдоль материка и кажется бесконечным: его северная часть утопает в хвойных лесах, центральная хранит тысячелетнюю историю, а юг удивляет суровыми, но манящими ландшафтами. Эвбея населена с глубокой древности, а её спокойные пляжи и тропы почти не изменились за века.

Как попасть на остров

Эвбея связана с материком мостом Эврипа, перекинутым над уникальным проливом с переменным течением, которое меняет направление каждые несколько часов. Кроме моста, удобно пользоваться паромами:

из Рафины — до порта Мармари на юге; из Аркитсы — до Эдипсоса на севере.

Лучше всего отправляться на остров на арендованном авто: дороги извилистые, но именно они приводят к скрытым бухтам, винодельням и пляжам.

Северная Эвбея: легенды, леса и горячие источники

Север острова — идеальное место для тех, кто ищет сочетание природы и спокойного отдыха. Главный магнит — Эдипсос с термальными водами, известными с древности. По мифу, Гефест подарил эти источники Афине, чтобы она помогла Гераклу восстановить силы.

Температура воды достигает 85 °C, а перед подачей в бассейны её смешивают с морской. Самый известный центр — Thermae Sylla Spa and Wellness, куда приезжали мировые знаменитости и политики.

Кроме термальных купален, север впечатляет:

пляжем Греголимано с белым песком и прозрачной водой;

островками Лихадонисия, куда добираются на лодках, — они напоминают тихие "греческие Сейшелы".

Центральная часть: города, живущие историей

Сердце острова — Халкида, упомянутая Гомером. Здесь ощущается многослойность эпох: античные руины соседствуют с византийскими фрагментами, а современные улочки переплетаются с древними маршрутами торговцев.

Недалеко лежит Эретрия с сохранившимся театром, который когда-то был одним из ключевых культурных центров региона. Тем, кто любит простые приключения, понравится водопад Маникиатис высотой около 25 метров — идеальное место для короткого похода и фотографий.

Южная Эвбея: бухты, крепости и солнце

Юг острова — это каменистые пейзажи, небольшие поселения и морские горизонты. В Каристосе приятно гулять по набережной, рассматривать венецианскую крепость и пробовать греческий кофе в кафе у воды.

Здесь находятся два примечательных направления:

пляж Агия Параскеви — место для тех, кто ценит тишину и мягкий золотой песок; бухта Архамполи — живописная и труднодоступная, до неё добираются пешком или на лодке.

Еда и вина острова

Эвбея славится кухней, основанной на семейных рецептах и сезонных продуктах. Часто блюда готовят прямо в зале таверны: запеканки, свежий улов, тушёное мясо, фермерские овощи.

Стоит заглянуть в:

Kalyva (Эдипсос) — классические блюда и наваристый рыбный суп;

Aristea (Гиалтра) — морепродукты на берегу;

Thermae Sylla Restaurant — лёгкие блюда из рыбы и фруктовые салаты;

Алексиу (Мантуди-Прокопи) — таверна над ручьём;

Kissos и Platanos (Стени Дирифос) — уютные заведения с вином и овощными блюдами.

Любителям винного отдыха рекомендуются:

Vriniotis Winery (север);

Avantis Winery (центр острова);

Montofoli Estate (у Каристоса), где дегустации проходят с видом на море.

Сравнение

Регион Что посмотреть Особенности Север термальные источники, Лихадонисия сосновые леса, лечебный отдых Центр Халкида, Эретрия, водопад Маникиатис древние памятники, треккинг Юг Каристос, бухта Архамполи уединённые бухты, крепости

Советы шаг за шагом

Арендуйте автомобиль в Афинах — он нужен для поездок между природными локациями. Возьмите обувь для треккинга — многие пляжи доступны по тропам. Захватите маску и трубку для снорклинга — вода у берегов Эвбеи прозрачная. Планируйте посещение виноделен заранее — некоторые принимают гостей по записи. Вечером выбирайте таверны в небольших деревнях — там подают лучшие традиционные блюда.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Отказаться от аренды авто → ограниченная мобильность → взять компактный внедорожник или электромобиль.

Приехать без наличных → сложности в маленьких деревнях → использовать банковские мини-офисы в Халкидe.

Посетить популярные пляжи в полдень → много людей → выбрать утренние часы или уединённые бухты на юге.

А что если…

…вы едете с детьми? Север подойдёт лучше всего: спокойные бухты, тёплая вода, удобные пляжи.

…хотите романтики? Берите лодку к Лихадонисия и встречайте закат в уединении.

…ищете активный отдых? Центральная часть предлагает маршруты для хайкинга и исторические экскурсии.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы природная красота ограниченный транспорт отсутствие толп мало ночной жизни винодельни и таверны пляжи разбросаны далеко мягкий климат некоторые дороги узкие разнообразие ландшафтов нужна аренда авто

FAQ

Как выбрать пляж на Эвбее?

Ориентируйтесь на формат отдыха: север — для семей, юг — для тишины, центр — для путешественников без строгого плана.

Что лучше: север или юг?

Для лечебного отдыха подойдёт север, а для уединения и прогулок вдоль бухт — юг.

Мифы и правда

Миф: Эвбея — маленький остров.

Правда: это второй по величине остров Греции.

Правда: на острове множество древних памятников, виноделен и природных зон.

Правда: мост и паромы делают путь очень удобным.

Три факта

На Эвбее одно из самых необычных морских течений в Европе.

Остров славится своим вином, особенно из региона Лилантион.

Многие пляжи отличаются редкой прозрачностью воды благодаря подводным течениям.

Исторический контекст

Эвбея была заселена в эпоху неолита.

Через неё проходили торговые пути между Балканами и Эгейским морем.

Венецианцы и османы по очереди удерживали остров, создавая культуру, в которой переплелись разные стили и традиции.

В итоге Эвбея остаётся местом, где древняя история сочетается с тишиной современного отдыха. Это остров, в который легко влюбиться и куда хочется возвращаться.