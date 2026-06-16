15 минут на спасение: как депутаты предлагают защитить водителей от беспредела

Водитель уже стоит у машины, а эвакуаторщик цепляет колесо и спешит закрыть борта. Знакомая картина для тех, кто хоть раз опаздывал к машине на пару минут и потом бегал по стоянкам, как по лабиринту. Теперь в Госдуме предлагают дать человеку ещё 15 минут, чтобы достать документы из салона и остановить увоз автомобиля, даже если тот уже стоит на платформе. Идея прозвучала после Петербургского международного экономического форума: если бумаги лежат внутри заблокированной машины, их нужно дать забрать, а не отправлять транспорт сразу на спецстоянку.

"Если водитель находится на месте, не нужно трогать его машину — достаточно выписать штраф за неверную парковку, а автомобиль оставить в покое. Только такой подход наведёт порядок на улицах". автоюрист Сергей Герасимов

Что хотят изменить в правилах эвакуации

Ярослав Нилов в разговоре с ТАСС напомнил, что сейчас эвакуацию можно остановить, если водитель предъявит регистрационные документы на машину. Но на практике всё упирается в простую вещь: бумаги часто лежат в салоне, а салон уже закрыт, и автомобиль уезжает на спецстоянку. По словам депутата, человека нередко даже не подпускают к машине, хотя она уже закреплена на эвакуаторе.

Авторы инициативы предлагают прописать прямое правило: если водитель говорит, что документы внутри, ему сразу должны дать доступ в салон. После этого процедура должна встать на паузу на 15 минут. За это время человек обязан достать бумаги и показать их должностным лицам, чтобы машину не увозили дальше.

Нилов связал это с обычной дорожной практикой, где у водителя не всегда есть бумажный комплект под рукой. Он отдельно указал, что закон уже допускает электронные копии документов. В таких ситуациях, по его логике, эвакуатор вообще не должен трогать автомобиль, если владелец находится рядом и может подтвердить право управления.

Как будут проверять документы на месте

Смысл предложения простой: сначала смотрят, есть ли у водителя право на машину, а потом уже принимают решение об эвакуации. Если документы лежат в салоне, человеку должны дать их забрать без лишней беготни по стоянкам и отделам. Сейчас, как следует из слов Нилова, этого часто не происходит, и именно здесь возникает спор.

В тексте инициативы речь идёт не о полной отмене эвакуации, а о короткой отсрочке. Эти 15 минут нужны, чтобы человек успел принести документы и предъявить их на месте. Если всё подтверждается, эвакуацию обязаны остановить.

Такой порядок, по замыслу авторов, должен убрать лишний конфликт между водителем и службами. Машину не будут увозить только потому, что бумаги оказались в салоне, а не в сумке или кармане. Для улиц это может выглядеть проще и понятнее, чем нынешняя схема, где один шаг отделяет штраф от поездки на спецстоянку.

"Проблема в том, что правила должны работать одинаково для всех. Если человек рядом, его документы лежат в машине, а не где-то в другом городе, логично дать ему короткий срок на их предъявление. Иначе эвакуация превращается не в меру контроля, а в лишнюю нервотрёпку для водителя". автоюрист Андрей Чернов

Что делать, если водитель рядом с машиной

Нилов отдельно подчеркнул: если водитель уже на месте, машину лучше не трогать. В таком случае, по его словам, достаточно оформить штраф за неправильную парковку. Автомобиль при этом должен остаться там, где его нашли, без отправки на штрафстоянку.

Именно этот подход парламентарий считает рабочим для наведения порядка на улицах. Сначала фиксируется нарушение, затем выписывается штраф, и только потом решается вопрос с дальнейшими действиями. Когда человек может сразу предъявить документы или электронные копии, оснований для увоза машины становится меньше.

Отдельный акцент сделан на электронных документах. Закон уже позволяет их показывать, и это тоже должно учитываться на месте. Если право управления подтверждено, а водитель никуда не исчез, логика предложения сводится к одному: не увозить машину ради формальности.

Отдельный порядок для спорных случаев

Похожая логика прослеживается и в других историях, где техника изымается у нарушителей. Ранее стало известно, что у Экомилиции Ленинградской области появился самый грузоподъёмный эвакуатор в России, который работает с техникой до 60 тонн. Рамила Агаева объяснила, что машина нужна для контроля за перевозчиками строительных отходов и изъятия тяжёлой техники.

Глава Эконадзора добавил, что такие машины отправляют на собственную спецстоянку в Гатчинском округе. По его словам, это помогает экономить бюджетные средства. Главный эффект, как он отметил, в том, что нарушители теряют деньги из-за простоя техники, а незаконная деятельность перестаёт приносить прибыль.

В случае с обычными эвакуациями спор крутится вокруг другого вопроса: был ли у водителя шанс сразу показать документы. Именно на это и нацелена инициатива Нилова. Если человек рядом и может подтвердить право на машину, увозить её без паузы предлагают запретить.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли остановить эвакуацию сейчас?

Да, если водитель предъявит регистрационные документы на автомобиль. Но если бумаги лежат внутри закрытой машины, на практике транспорт нередко всё равно увозят.

Сколько времени хотят дать водителю?

Ровно 15 минут. За это время человек должен забрать документы из салона и показать их должностным лицам.

Подойдут ли электронные копии документов?

Да, Нилов отдельно напомнил, что законодательство это допускает. Если право управления подтверждено, оснований для увоза машины быть не должно.

Что предлагают делать, если водитель стоит рядом с машиной?

В таком случае инициативой предлагается ограничиться штрафом за неправильную парковку. Машину, по замыслу авторов, трогать не нужно.

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