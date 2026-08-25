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Мужчина подключает зарядный кабель к зарядной станции для электромобиля в вечернее время
Мужчина подключает зарядный кабель к зарядной станции для электромобиля в вечернее время
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Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована 25.08.2026 в 8:01

Безопасная эксплуатация электромобилей в сезон гроз: рекомендации автоэкспертов для автовладельцев

Обычный дождь сам по себе не сбивает с толку исправную уличную зарядку для электромобиля. Если станция стоит снаружи, рассчитана на такую работу и смонтирована как надо, она спокойно переживает мокрую погоду. Другое дело — гроза. Тут уже речь не о лужах и каплях, а о скачке напряжения, который может прилететь в сеть вместе с молнией и ударить по электронике машины и wallbox. Именно поэтому к небу лучше присмотреться заранее, а не потом бегать к автомобилю под раскаты грома.

"Если прогноз и обстановка показывают приближение грозы, лучше заранее остановить зарядку и отключить автомобиль. Современная защита от перенапряжений существенно снижает риск, но абсолютной гарантии при близком ударе молнии она не даёт", — предупредил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Дмитрий Новиков.

автоэксперт Дмитрий Сафронов

Когда зарядку лучше остановить

При обычном дожде спешить к машине не нужно. Если уличная зарядка исправна, а её корпус и разъёмы рассчитаны на работу под открытым небом, она продолжит заряжать электромобиль без лишней драмы. Но гроза меняет расклад сразу, потому что опасность создаёт не вода, а импульс перенапряжения.

В материале приводится пример Siemens: производитель требует учитывать защиту линии от импульсных перенапряжений. Для VersiCharge он отдельно советует внешний ограничитель Type 2, даже если внутренняя защита уже есть. Иными словами, запас лишним не бывает, когда рядом бьёт молния.

Отсоединять автомобиль нужно до начала грозы. В инструкции Siemens VersiCharge прямо запрещено подключать или снимать кабели во время грозы. Если гром уже слышен, выходить наружу ради зарядки не стоит: молния в такой момент может ударить совсем рядом с человеком.

Для электроники, которая не любит скачки напряжения, такая осторожность выглядит не перестраховкой, а нормальной техникой безопасности. Зарядка — вещь полезная, но спорить с небом она не умеет. Поэтому правило простое: увидели надвигающуюся грозу — остановили процесс заранее.

Что делать во время грозы

Если гроза уже началась, лезть к машине смысла нет. Закрытый автомобиль с жёсткой металлической крышей считается укрытием, а вот кабриолеты и машины с неметаллическим кузовом такой защиты не дают. Тут работает не миф про шины, а сама металлическая оболочка кузова.

Окна и двери лучше держать закрытыми. Контакт с открытыми металлическими деталями тоже ни к чему. В салоне в такой ситуации безопаснее, чем на открытом пространстве, но только если человек не превращает машину в мастерскую с открытыми токопроводящими частями.

Сайт National Weather Service указывает, что гроза — не тот момент, когда стоит устраивать вылазку к зарядному кабелю. Метеорологи советуют после последнего раската грома подождать не меньше 30 минут. Это тот редкий случай, когда пауза работает лучше любой спешки.

"При грозе главная проблема — не мокрый корпус зарядной станции, а импульс, который приходит по линии питания. Даже хорошая защита не превращает систему в неуязвимую, если удар молнии близкий. Поэтому лучше закончить зарядку до первых раскатов грома. Если гроза уже идёт, выходить к машине ради кабеля не стоит. После стихания грома тоже нужна пауза, а не проверка "на авось”", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Дмитрий Сафронов.

автоэксперт Дмитрий Сафронов

Дождь, вода и подтопление

Обычные осадки и гроза — это разные истории, и путать их не надо. Зарядные устройства для улицы делают с влагозащитой: у Tesla Wall Connector заявлен класс IP55, у Siemens VersiCharge — IP56, а у его автомобильного разъёма — IP54. Это значит, что дождь сам по себе не враг, если оборудование исправно и собрано без нарушений.

Но контактная часть должна оставаться чистой и сухой внутри. Если там скапливается вода или есть следы неисправности, эксплуатировать такую станцию уже опасно. Тут без лишней романтики: мокрое оборудование требует проверки, а не привычки "да ладно, и так сойдёт”.

Отдельная история — подтопление. Если вода частично или полностью залила wallbox, пользоваться им нельзя до осмотра специалистом. То же правило касается электромобиля после серьёзного погружения в воду. Иначе можно получить проблему не в одном узле, а сразу в нескольких.

Для водителя это сводится к простой логике. Дождь сам по себе — не повод паниковать. Гроза и вода выше нормы — уже повод остановиться и не лезть проверять систему руками.

Гарантия и страховка после удара молнии

Удар молнии не означает, что на машину автоматически перестаёт действовать вся гарантия. Но повреждение, возникшее из-за молнии, может не попасть под гарантийный случай. В европейских условиях Tesla lightning прямо отнесён к внешним природным воздействиям, которые заводская гарантия не покрывает.

С компенсацией по страховке всё зависит уже от конкретного полиса. У кого-то такой риск включён, у кого-то — нет. Поэтому после грозы вопрос не только в технике, но и в бумагах, которые человек подписал раньше.

Обычная схема тут такая: сначала прекращают зарядку до грозы, затем не выходят наружу во время раскатов грома, а потом выдерживают паузу после стихания непогоды. Это скучный, но рабочий порядок, который экономит и нервы, и технику. Разбор гарантийных споров с дилерами показывает: когда дело доходит до претензий, лишних объяснений никому не нужно.

Проверено экспертом: автоэксперт Иван Рогов

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заряжать электромобиль во время дождя?
Да, если уличная зарядная станция исправна и рассчитана на работу снаружи. Сам по себе дождь не требует срочно отключать автомобиль.

Нужно ли бежать к машине, если гром уже слышен?
Нет. Если гроза началась, выходить наружу специально ради кабеля не стоит. Лучше переждать непогоду внутри.

Что делать с wallbox после подтопления?
Не пользоваться им до проверки специалистом. Вода внутри или снаружи станции — повод остановить работу оборудования.

Сколько ждать после последнего грома?
Метеорологи советуют выждать не меньше 30 минут. Это снижает риск попасть под повторный удар.

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Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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