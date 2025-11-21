Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Баку, Евровидение 2012
Баку, Евровидение 2012
© commons.wikimedia.org by Consulbk is licensed under CC BY-SA 3.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 16:59

Евровидение меняет правила игры: скандал с Израилем заставил организаторов пересмотреть честность конкурса

Евровидение-2026 в Вене введёт новые правила голосования и ограничения промо — EBU

Европейский песенный конкурс "Евровидение" готовится к серьёзным изменениям в системе голосования и продвижения участников после того, как результаты прошедшего конкурса вызвали споры вокруг участия Израиля. Организаторы пересматривают правила, чтобы укрепить доверие зрителей и участников и избежать недоразумений в будущем.

Что изменится в голосовании

Теперь у зрителей появится возможность отдавать по 10 голосов вместо привычных 20. Это решение направлено на более сбалансированное распределение голосов и снижение вероятности резких скачков в рейтинге. Впервые с 2022 года члены жюри вновь будут участвовать в голосовании полуфиналов, что должно помочь сделать оценку участников более объективной.

Организаторы также внедряют новые технические меры, чтобы отслеживать и предотвращать попытки манипуляций. Они обещают выявлять "мошеннические или скоординированные схемы голосования", что особенно актуально после прошлогоднего конкурса.

Ограничения для участников и промо

Участникам и вещателям теперь запрещено участвовать в любых промо-кампаниях, организованных третьими сторонами, включая государственные структуры, частные компании или другие телеканалы. Цель этих изменений — исключить влияние внешних факторов на честность голосования.

Ситуация с Израилем

Конфликт разгорелся после того, как певица Юваль Рафаэль, представлявшая Израиль, практически сразу после выступления возглавила рейтинг общественного голосования. В итоге с учётом голосов жюри она заняла второе место. Некоторые страны, включая Ирландию, Нидерланды, Бельгию, Испанию, Исландию и Финляндию, выразили сомнения в прозрачности результатов.

Появились сообщения, что одно из израильских государственных агентств финансировало рекламу и использовало официальные аккаунты в социальных сетях для призывов голосовать за участницу. Несмотря на это, Европейский вещательный союз (EBU) проверил данные и признал голосование честным.

"Нейтральность и честность песенного конкурса "Евровидение" имеет первостепенное значение для EBU, его членов и всех наших зрителей. Важно, чтобы справедливость конкурса всегда была защищена", — отметил директор "Евровидения" Мартин Грин.

Следующий конкурс

"Евровидение-2026" пройдёт в Вене, столице Австрии. Финал состоится 16 мая на арене "Винер-Штадтхалле", а полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая. На фоне прошлогодних событий некоторые страны, такие как Нидерланды, Ирландия, Словения и Испания, угрожали бойкотом, если в конкурсе примет участие Израиль. Голосование по этому вопросу изначально планировалось на ноябрь, но было отложено из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Игнорирование ограничений промо → Возможный штраф или дисквалификация → Организация внутренних активностей без участия третьих сторон.

  2. Недооценка влияния жюри → Снижение позиции в рейтинге → Подготовка к полноценной презентации для оценки жюри.

  3. Недостаточный контроль за соцсетями → Подозрения в манипуляциях → Внедрение прозрачных и отслеживаемых онлайн-кампаний.

FAQ

В: почему ограничили число голосов зрителей?
О: чтобы сделать распределение голосов более равномерным и снизить резкие скачки в рейтинге.

В: как жюри влияет на полуфиналы?
О: их участие помогает уравновесить результаты и сделать конкурс более объективным.

В: можно ли продвигать участника через государственные аккаунты?
О: нет, теперь любые промо третьих сторон запрещены.

В: когда пройдут полуфиналы "Евровидения-2026"?
О: 12 и 14 мая.

В: где состоится финал конкурса?
О: на арене "Винер-Штадтхалле" в Вене 16 мая.

Мифы и правда

  • Миф: голоса зрителей всегда объективны.
    Правда: иногда массовые кампании и внешнее влияние могут искажать результаты, поэтому нужны ограничения.

  • Миф: жюри не влияет на окончательный результат.
    Правда: жюри помогает уравновесить общественное мнение и делает оценки более справедливыми.

  • Миф: любые промо-кампании безопасны.
    Правда: использование ресурсов третьих сторон теперь запрещено, чтобы исключить манипуляции.

