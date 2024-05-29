Германия и Чехия призывают Евросоюз создать рабочую группу для разработки планов по полному отказу от импорта газа, нефти и ядерных материалов из России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо министра экономики Германии Роберта Хабека и министра торговли Чехии Йозефа Сикелы, адресованное министру энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен.

В письме Сикела призывает обеспечить энергетичесий суверенитет и безопасность стран ЕС путём систематического снижения импорта газа, нефти и радиоактивных материалов из России.

В настоящий момент Бельгия председательствует в Совете ЕС. Как отмечает агентство, министры энергетики ЕС соберутся во вторник для обсуждения прогресса в реализации плана REPowerEU, направленного на снижение зависимости от российских энергоносителей.

Ранее МИД исключил национализацию западных компаний в России.

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