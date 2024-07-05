В аэропорту Шереметьево задержана 31-летняя россиянка, пытавшаяся провезти без декларации 50 тыс. евро. Женщина, прилетевшая из Сербии, утверждала, что имеет с собой лишь 2,5 тыс. евро, но при досмотре в багаже и дамской сумке обнаружились значительно большие суммы.

По правилам, можно провозить не более 10 тыс. долларов без декларации, и превышающие эту сумму деньги были возвращены. За нарушение туристке грозит штраф или другие санкции.

Таможенные правила требуют декларации для сумм, превышающих 10 тыс. долларов, а для сумм свыше 100 тыс. долларов — подтверждающие документы, сообщает Tourdom.Ru.

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