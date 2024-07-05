Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 05.07.2024 : 88,1205
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 05.07.2024 : 94,9836
В Шереметьево задержали российскую туристку за провоз 50 тысяч евро без декларации
  1. Главная
  2. Страна

В Шереметьево задержали российскую туристку за провоз 50 тысяч евро без декларации

В аэропорту Шереметьево задержана 31-летняя россиянка, пытавшаяся провезти без декларации 50 тыс. евро. Женщина, прилетевшая из Сербии, утверждала, что имеет с собой лишь 2,5 тыс. евро, но при досмотре в багаже и дамской сумке обнаружились значительно большие суммы.

По правилам, можно провозить не более 10 тыс. долларов без декларации, и превышающие эту сумму деньги были возвращены. За нарушение туристке грозит штраф или другие санкции.

Таможенные правила требуют декларации для сумм, превышающих 10 тыс. долларов, а для сумм свыше 100 тыс. долларов — подтверждающие документы, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Avij (talk · contribs) (public domain)

Мир

Инсайдер Anthony: iPhone 16 Pro будет стоит $999

Инсайдер Anthony: iPhone 16 Pro будет стоит $999

Новый iPhone 16 Pro предложит улучшенные характеристики при сохранении стоимости предыдущей модели в $999.

Читать полностью
В турецких аэропортах ужесточены правила досмотра пассажиров

В турецких аэропортах ужесточены правила досмотра пассажиров

В Турции ужесточены процедуры досмотра в аэропортах после внесения поправок в закон о гражданской авиации.

Читать полностью

Общество

Ученые Горенц и Шварц: ChatGPT 3.5 генерирует более смешные шутки, чем человек

Ученые Горенц и Шварц: ChatGPT 3.5 генерирует более смешные шутки, чем человек

Исследование ученых Дрю Горенца и Норберта Шварца показало, что искусственный интеллект ChatGPT 3.5 генерирует более смешные шутки, чем человек.

Читать полностью
Психолог Алексеева: необходимо устанавливать границы между рабочим и личным временем

Психолог Алексеева: необходимо устанавливать границы между рабочим и личным временем

Трудоголизм может нести опасности, особенно когда работа занимает все время жизни человека, включая отпуска и выходные, что может привести к кризису выгорания или даже клинической депрессии.

Читать полностью

Новости