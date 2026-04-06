Псков
© commons.wikimedia.org by Gavrosh-1947 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 11:25

Бегство от чужих ценностей под крыло Печор: иностранные специалисты меняют Австрию на Псков

6 апреля 2026 года в Псковской области завершился процесс приема двух новых переселенцев из европейских стран. О прибытии граждан, решивших сменить место жительства на российский регион, сообщил в своем официальном канале губернатор Михаил Ведерников. Подробный материал об этих людях и причинах их переезда подготовила ГТРК "Псков". Псковщина на текущий момент сохраняет позиции в числе лидеров среди российских субъектов по оказанию поддержки иностранным гражданам, выбирающим жизнь в России.

История переезда Натальи Дуган

Наталья Дуган, являющаяся гражданкой США, прибыла в Псковскую область из Австрии. В течение долгого времени она практиковала в различных европейских странах в качестве врача-педиатра, накопив значительный профессиональный опыт.

Решение о переезде было принято осознанно по личным мотивам. По словам главы региона, женщине оказались близки культура, повседневный жизненный уклад и русский язык. Своим новым домом она выбрала Печоры, где уже успела пройти обряд православного крещения.

Подобные кейсы демонстрируют востребованность качественной среды для адаптации специалистов с западным образованием. Важно, чтобы такие переселенцы находили не только правовую защиту, но и духовную общность с принявшим их регионом.

Выбор Таисии Домниной

Вторым переселенцем, о котором рассказали региональные власти, стала Таисия Домнина, переехавшая в Россию из Латвии. До момента отъезда она длительный период времени работала медицинской сестрой в городе Даугавпилс.

Переезд стал ответом на ужесточение политики в отношении русскоязычных специалистов в прибалтийском государстве. Вместо ожидания принудительной депортации или потенциального увольнения, женщина предпочла самостоятельно изменить вектор своей судьбы, переехав в Россию.

"Примеры таких решений показывают, что человеческий фактор всегда остается приоритетным в вопросах миграционной политики. Мы видим ситуацию, где личное самоопределение совпадает с региональной потребностью в квалифицированных кадрах. Трудоустройство в паломническом центре — это лишь первый этап, так как готовность специалиста вернуться в медицину через дом милосердия является весомым вкладом в развитие социальной инфраструктуры. Управленческая задача здесь — максимально упростить бюрократические процедуры для таких специалистов. Важно обеспечить качественную интеграцию людей, которые выбирают наш уклад осознанно"

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

На данный момент Таисия Домнина трудоустроена в паломническом центре. В планах у нее — полноценное возвращение к медицинской практике в одном из домов милосердия области.

Роль социокультурной адаптации

Губернатор Михаил Ведерников выразил личную благодарность митрополиту Псковскому и Порховскому Матфею за его активное участие в процессе устройства и социальной адаптации переселенцев. Без этой поддержки многим прибывшим было бы кратно сложнее адаптироваться к новой профессиональной и общественной среде.

Взаимодействие государственных институтов и церкви позволяет создавать комфортные условия для людей, оказавшихся в ситуации выбора между прежним образом жизни и новыми ценностями. Это помогает переселенцам быстрее почувствовать себя дома, минимизируя стресс от перемен.

Псковская область продолжит работу с запросами переселенцев из стран Запада и далее. Стабильный поток людей, ищущих возможность реализовать себя в России, подтверждает статус региона как одного из центров притяжения для тех, кто решился на возвращение или переезд в поисках иных культурных основ.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

