Шенген тает, как лёд под солнцем: новые правила превращают поездку в Европу в квест

Россиянам становится всё сложнее планировать поездки в Европу, и привычный формат путешествий постепенно уходит в прошлое. Ограничения на документы, визы и работу консульств меняют сам подход к поездкам. При этом полный "занавес" между Россией и ЕС пока не опущен. Об этом сообщает "Лента.ру".

Биометрия становится обязательной

Одним из ключевых барьеров для поездок в Европу стал отказ ряда стран ЕС признавать российские загранпаспорта старого образца. Речь идёт о пятилетних документах без биометрии. С 1 апреля 2026 года к числу таких стран присоединится Польша. Ранее аналогичные правила ввели Германия, Франция, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Дания, Исландия и Румыния.

Проблемы начинаются уже на этапе подачи документов. В старые паспорта визы не вклеивают, а наличие шенгена не гарантирует въезд. На границе владельца такого документа могут развернуть или депортировать. В Ассоциации туроператоров России подчёркивают, что оформление биометрического паспорта фактически стало необходимым условием для поездок в ЕС.

Подобные случаи уже фиксировались. Летом 2025 года российские туристы не смогли попасть во Францию из-за неподходящих документов и потеряли деньги за билеты и проживание.

Шенген — только под конкретную поездку

Осенью 2025 года Евросоюз ужесточил визовую политику ещё сильнее. Еврокомиссия запретила выдачу новых многократных шенгенских виз россиянам. Решение объяснили соображениями безопасности и необходимостью более тщательной проверки заявителей. На практике это означает, что шенгенские визы чаще выдают без запаса по датам и строго под заявленный маршрут.

Ранее выданные мультивизы продолжают действовать до окончания срока, однако новые визы, как правило, оформляют на минимальный период. Каждая поездка в Европу теперь требует отдельного визового процесса, бронирований и подтверждений.

В российском МИД считают такую меру вредной для самих стран ЕС. Мария Захарова назвала отказ от мультивиз шагом, который бьёт по европейской экономике и туристической отрасли.

Кому всё же выдают мультивизы

Полностью возможность получить многократную визу не исчезла. В ЕС сохранили исключения для заявителей с так называемым пониженным визовым риском. К ним относятся близкие родственники граждан ЕС или россиян с постоянным видом на жительство в Европе — супруги, дети и родители.

При наличии положительной визовой истории и корректного использования ранее выданных разрешений однократная поездка может повысить шансы на шенгенскую визу. Аналогичные правила действуют для моряков, водителей международных перевозок и работников железнодорожных бригад, если поездки связаны с профессиональной деятельностью.

Отдельные государства ЕС также вправе самостоятельно принимать решения по визам для журналистов, правозащитников и представителей общественных организаций, чьи цели поездок не вызывают сомнений.

Очереди, отказы и нехватка слотов

Дополнительные сложности создаёт сокращение работы визовых центров. Во многих регионах подача документов возможна только в Москве и Санкт-Петербурге. Запись открывается нерегулярно и закрывается за считаные минуты, что формирует очереди даже в странах, формально продолжающих выдачу виз.

Эксперты отмечают рост числа отказов без подробных объяснений. Риск повышается при нестабильном финансовом положении, отсутствии свежей визовой истории или подозрениях в миграционных намерениях. Апелляции редко приносят результат, а повторная подача возможна только спустя время.

Где шансы остаются выше

Несмотря на ограничения, ряд стран остаётся сравнительно лояльным. Испания возобновила работу визовых центров в нескольких российских городах, а рассмотрение заявлений занимает около месяца. Как правило, выдаётся однократная виза.

Италия считается одним из самых доступных вариантов. В крупных городах слоты появляются регулярно, а туристы с визовой историей могут получить визу на несколько месяцев. Франция и Венгрия также принимают документы активно, но визы выдают строго на даты поездки.

В 2026 году поездка в Европу для россиян становится проектом, требующим точного расчёта, времени и внимания к деталям, однако полностью недостижимой она пока не стала.