Россия исчезла с витрин, но не из желаний: в Европе копится отложенный туристический бум

Европейский туристический рынок постепенно возвращается к обсуждению России, пусть пока и в формате ожиданий. Интерес к направлению не исчез, а лишь оказался заморожен из-за политических ограничений. При изменении условий он может довольно быстро перейти в практическую плоскость. Об этом сообщает tourdom.ru.

Отложенный спрос, который сохраняется

В странах Евросоюза за последние годы сформировался устойчивый отложенный интерес к поездкам в Россию. Туроператоры признают, что направление по-прежнему воспринимается как востребованное и экономически привлекательное. Об этом рассказал руководитель туроператора "Свой ТС" Сергей Войтович, посетивший туристическую выставку Futur 2026 в Мадриде и пообщавшийся с представителями европейского рынка.

По его словам, многие компании, с которыми он работал до 2022 года, открыто говорят о готовности вернуться к продаже российских маршрутов. Пандемия и последующие события не охладили интерес, а скорее усилили его за счёт длительного отсутствия предложения. Россия ранее входила в число ключевых направлений для европейских операторов — как по объёму продаж, так и по уровню маржинальности.

"Я пообщался со многим турператорами, с которыми работал раньше, они говорят следующее: спрос большой. Пандемия и время СВО его только подогревали и подогревают. Как только снимут санкции, западные компании начнут формировать туры, с большим удовольствием будут продвигать Россию", — рассказал руководитель туроператора "Свой ТС" Сергей Войтович.

Атмосфера выставки и позиция европейских компаний

Сергей Войтович отметил, что за четыре года отсутствия на европейских мероприятиях он ожидал сдержанной или даже негативной реакции. Однако в реальности общение с коллегами из Испании, Германии и Франции оказалось спокойным и доброжелательным. Многие подчеркивали, что российское направление раньше стабильно приносило доход и пользовалось устойчивым спросом у туристов.

На этом фоне заметно контрастирует текущее положение европейской туриндустрии, которая уже столкнулась с последствиями ограничений. Закрытое небо и санкции серьёзно повлияли на авиасообщение и конкурентоспособность перевозчиков ЕС, о чём ранее заявляли представители отрасли, признавая ослабление позиций перевозчиков ЕС на фоне новых маршрутов через третьи страны.

При этом сам Сергей Войтович оказался единственным представителем России на Futur 2026. После 2022 года отечественным компаниям запрещено выставлять стенды и официально продвигать туры на территории Евросоюза. В то же время на выставке были широко представлены Иран и Палестина, которые также находятся под санкционным давлением, но продолжают активное продвижение своих туристических возможностей.

"Стенд метров 70-100, десяток компаний, разные направления", — отметил Сергей Войтович, описывая масштабы присутствия этих стран.

Ограничения и экономические факторы

Санкции ЕС ударили не только по России, но и по европейским туроператорам. С сентября прошлого года, после вступления в силу 19-го пакета ограничений, им запрещено формировать туры в нашу страну. Это лишило рынок востребованного продукта и сократило выбор для туристов, особенно на фоне усложнившихся визовых процедур и изменений в правилах оформления поездок, включая ситуацию, когда шенгенские визы оформляют без запаса по датам пребывания.

Россия, в свою очередь, пошла по пути упрощения въезда для иностранцев, включая граждан стран Евросоюза. Однако участники рынка отмечают, что одних визовых послаблений недостаточно для быстрого роста въездного туризма.

В профессиональной среде сходятся во мнении, что при снятии санкций туристический диалог между Россией и Европой может восстановиться достаточно быстро. Накопленный за несколько лет отложенный спрос и сохранённые деловые связи создают для этого прочную основу.