Европа рискует превратить космодромы в памятники несбывшихся амбиций: деньги вложены, результат завис

Европейская космическая отрасль подошла к моменту, который может изменить привычный порядок доступа на орбиту. Запуски спутников с материковой части континента перестают быть экзотикой и становятся практическим инструментом развития. Новые площадки сокращают дистанцию между разработчиками, производством и космосом. Об этом сообщает SpaceNews.

Космодромы ближе к дому

Долгое время главным "окном в космос" для Европы оставался Гвианский космический центр в Южной Америке. Его географические преимущества сопровождались сложной логистикой и зависимостью от удалённой инфраструктуры. Появление космодромов в Саксаворде в Шотландии и Аннёе в Норвегии меняет подход, позволяя запускать спутники значительно ближе к европейским промышленным и научным центрам.

Рост числа миссий, ориентированных на фундаментальные и прикладные исследования, усиливает значимость таких стартов. В том числе это касается программ по изучению границ Солнечной системы и межзвёздного пространства, подобных задачам, которые решает миссия IMAP.

Однако сама инфраструктура не гарантирует успех. Стартовая площадка имеет ценность лишь тогда, когда с неё регулярно стартуют ракеты.

Суверенный доступ и риск разрозненности

На протяжении десятилетий Европа обеспечивала доступ в космос через международные соглашения и коммерческие контракты, нередко опираясь на неевропейскую инфраструктуру. Со временем стало очевидно, что такая модель создаёт стратегическую уязвимость. Осознание необходимости суверенного доступа пришло, но путь к реальной автономии остаётся непростым.

Параллельно по всему континенту формируется сеть новых и модернизированных космодромов — от Шотландии до Швеции. Каждый из них развивается по собственной коммерческой и регуляторной модели. Это демонстрирует предпринимательскую активность, но одновременно создаёт риск фрагментации, при которой Европе будет сложно конкурировать на глобальном рынке запусков.

Инфраструктура и операторы — единая система

Даже самая современная инфраструктура не работает без операторов запусков. Для устойчивости отрасли необходима регулярность стартов, позволяющая снижать издержки, накапливать опыт и привлекать клиентов. Космодромы должны быть востребованы, а операторы — иметь предсказуемый доступ и понятные правила.

Международный опыт показывает, что государственная координация и поддержка на ранних этапах могут превратить стартовые площадки в национальные активы. Европа уже движется в этом направлении, развивая инициативы, связанные с обслуживанием и безопасностью орбиты, включая проекты вроде очистки орбиты ЕКА.

Сотрудничество всегда было сильной стороной Европы. Если этот принцип станет основой для развития космодромов и рынка запусков, континент сможет создать скоординированную и устойчивую экосистему, обеспечивающую надёжный доступ в космос.