Штраф до €70 у гейта: как новые правила провоза клади разорят российских туристов

Европейские перелёты для тех, кто привык брать с собой только рюкзак и пару футболок, снова подорожали на ровном месте. В аэропортах теперь придётся внимательнее смотреть не на табло, а на рамку у гейта: чемодан, который раньше спокойно проходил в салон, может обойтись в сумму, сопоставимую с ужином в недешёвом кафе. Для самостоятельных туристов это не мелочь, а лишняя строка в бюджете, особенно если маршрут собран из нескольких коротких сегментов. И да, дешёвый билет за двадцать евро уже не выглядит таким дешёвым, когда на выходе к нему приклеивают доплату за каждую ручку и колесо.

"Европейские чиновники окончательно капитулировали перед авиационным лобби, узаконив грабеж пассажиров под предлогом ускорения посадки в самолеты. Испанские правозащитные ассоциации FACUA и OCU уже посчитали, что эта реформа увеличивает среднюю стоимость каждого европейского перелета минимум на 56 евро, что по текущему курсу составляет около 5 800 рублей скрытых доплат за обычную ручную кладь в одну сторону". главный редактор Дмитрий Гаврилов

Как теперь меняются правила для ручной клади

Еврокомиссия фактически открыла авиакомпаниям дорогу к новым обязательным сборам. Речь идёт о плате за стандартный чемодан, который пассажир ставит на верхнюю полку в салоне. Новые правила уже одобрили профильные ведомства перед июльским голосованием в Европарламенте, а вступить в силу они должны через год после официального утверждения.

При этом перевозчики обязаны сразу показывать стоимость базовой ручной клади в стартовой цене билета на сайтах-агрегаторах. Если пассажир летит только с минимумом вещей, эту сумму вычтут из тарифа. Бесплатно останется лишь совсем небольшой набор: дамская сумка, чехол с ноутбуком или компактный рюкзак, который помещается под кресло впереди.

Авиакомпании объясняют нововведение нехваткой места в салоне и тем, что платная ручная кладь помогает ускорить посадку. Пассажирским объединениям такая логика не нравится: они считают, что перевозчики просто добирают деньги с тех, кто и так старается экономить. Схожий удар по бюджету уже заметили на коротких маршрутах, где каждая доплата особенно чувствуется.

Сколько берут у гейта разные лоукостеры

У лоукостеров в Европе до сих пор нет единых правил по размеру и весу ручной клади. Ryanair, Wizz Air и EasyJet держат собственные лимиты, которые заметно отличаются друг от друга. Из-за этого пассажиру приходится проверять нормы перед каждой посадкой, особенно если впереди пересадка и чемодан меняет статус буквально за несколько минут.

Штраф у гейта почти всегда выше, чем доплата онлайн. Это и есть главный удар по кошельку: сначала билет выглядит дешёвым, а потом сумма растёт уже на посадке. На фоне роста цен на перелёты такие сборы добивают саму идею бюджетного перелёта.

У Ryanair штраф за негабаритную кладь у выхода на посадку составляет от 46 до 70 евро за одну единицу. Если билет куплен без приоритетной посадки, а пассажир приходит с чемоданом на колёсах, с него возьмут 46 евро. Если размер ещё и выше стандарта 55x40x20 см, сумма вырастает до 70 евро.

У Wizz Air штраф за превышение размеров маленькой бесплатной сумки составляет 30 евро, если она не помещается в рамку 40x30x20 см. За большой чемодан ручной клади берут 60 евро при лимите 55x40x23 см. Если вес выше разрешённых 10 кг, доплата на месте составит около 60 евро, а сумку отправят в багажный отсек. EasyJet берёт фиксированные 60 фунтов, то есть 60 евро по указанной в материале шкале, за любое нарушение размеров, а Vueling просит от 50 до 60 евро и отдельно оформляет вторую сумку в багаж за 50 евро.

Как проходит проверка и что считают нарушением

Перед посадкой сотрудники авиакомпании смотрят на багаж в очереди и при сомнении просят пассажира поставить сумку в железную рамку. Тут уже без разговоров: если вещь не проходит по габаритам, её отправляют в багаж. Важна не только длина или ширина, но и всё остальное — колёса, карманы, верхняя ручка тоже считаются.

Если крышка калибратора не закрывается или чемодан застрял, это уже повод для штрафа. В статье отдельно подчёркивается, что у некоторых перевозчиков персонал особенно придирчив к мягким рюкзакам и сумкам, которые на глаз выглядят нормальными, а в рамке сразу выдают лишние сантиметры. И в дорогих поездках, и в дешёвых схема одна: всё упирается в точный размер.

Если пассажир отказывается платить штраф на месте картой, посадочный талон могут аннулировать. Тогда туриста снимут с рейса без компенсации стоимости билета. Наличные в аэропортах ЕС сейчас принимают редко, так что спорить на стойке можно долго, но это не меняет сам порядок.

"Испания пыталась бороться и даже влепила лоукостерам штраф в 179 миллионов евро, но Мадридский суд оперативно заблокировал эти санкции. Нашим туристам с шенгеном, которые комбинируют перелеты внутри Европы, придется закладывать бюджет на ручную кладь с запасом. Привычная схема купить дешевый билет на Ryanair за двадцать евро больше не работает: с учетом нового налога итоговый чек за короткий полет между европейскими городами будет гарантированно улетать за восемь-десять тысяч рублей". главный редактор Елена Кузнецова

Ответы на популярные вопросы

Что останется бесплатным в салоне?

Только совсем маленькие вещи: дамская сумка, чехол для ноутбука или небольшой рюкзак, который помещается под кресло. Всё, что идёт как стандартная ручная кладь, может попасть под доплату.

Почему штраф у гейта выше, чем онлайн?

Потому что на стойке у пассажира почти не остаётся выбора. Авиакомпания видит нарушение уже перед посадкой и выставляет максимальный тариф на месте.

Можно ли спорить с сотрудником у рамки?

Формально можно, но правила перевозчика всё равно решают исход. Если багаж не проходит по калибратору, его оформят как регистрируемый, а спор обычно только тянет время.

Что будет, если не платить?

В материале указано, что посадочный талон могут аннулировать. Тогда пассажира снимут с рейса без компенсации стоимости билета.

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