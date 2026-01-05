Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Иван Рогов Опубликована сегодня в 23:04

Когда советский седан переплюнул Mercedes по цене: история из прошлого века, в которую сложно поверить

В конце 1960-х Москвич-412 в Европе стоил дороже базовых Mercedes-Benz — соцсети

В конце 1960-х годов на европейском автомобильном рынке возник парадокс, который сложно представить без знания контекста эпохи. Советский Москвич-412, выпускавшийся для Западной Европы, неожиданно оказался дороже некоторых моделей Mercedes-Benz. Причём речь шла не о люксовых версиях, а о самых доступных немецких седанах. Об этом рассказал дзен-канал "В Движении".

Бельгийская сборка и неожиданный ценник

Причина ценового перекоса скрывалась в деятельности бельгийской компании Scaldia-Volga, которая выступала официальным партнёром советского автопрома. В Бельгию из СССР поступали кузова Москвича-412 без двигателя и трансмиссии. Уже на месте автомобили дорабатывались с учётом европейских требований и стандартов.
В антверпенских цехах машины оснащали дизельными моторами Perkins британского производства или французскими агрегатами Peugeot-Indenor. После этого автомобили выходили на рынок под именем Moskvitch Scaldia, формально оставаясь советской моделью, но по сути превращаясь в самостоятельный продукт, вписывающийся в историю автомобилей с нестандартной судьбой.

Дизель как фактор престижа

В 1960–1970-е годы дизельные легковые автомобили в Европе воспринимались не как утилитарный транспорт, а как признак статуса и дальновидного расчёта. Разница в цене между бензиновой и дизельной версией доходила до 30%, однако экономия топлива достигала 40%.
Perkins объёмом 1,6-1,8 литра развивали 47-52 л. с., а более поздние Indenor — до 68 л. с. Их главным достоинством был ресурс, превышавший 500 тысяч километров, что делало такие машины особенно привлекательными для таксопарков и коммерческого использования. Подобная выносливость хорошо укладывалась в общую эволюцию двигателей, где надёжность долгое время ценилась выше динамики.

Оснащение, нехарактерное для СССР

Scaldia предлагала Москвичи в нескольких версиях — от базовой Normal до спортивно ориентированной Rally. Отличия от советских машин были принципиальными. Интерьер полностью перерабатывался: использовались европейские ткани, улучшенная шумоизоляция, иная эргономика органов управления.
Фактически бельгийцы модернизировали автомобиль целиком, включая фурнитуру, элементы подвески и отделку салона. Это напрямую влияло на цену: дизельный Moskvitch Scaldia стоил от 2500 до 3200 фунтов стерлингов.

Сравнение с Mercedes-Benz

На этом фоне Mercedes-Benz W115, дебютировавший в 1968 году как относительно доступная модель, выглядел менее выигрышно в базовой версии. В Великобритании W115 220 оценивался в 2388 фунтов, но без привычных сегодня опций. Радио, ремни безопасности и улучшенная отделка предлагались за доплату, которая могла увеличить стоимость ещё на 500-700 фунтов.
Дизельный Mercedes 220D обходился покупателю в 2700–2900 фунтов, то есть находился в той же ценовой зоне, что и топовые версии бельгийского Москвича.

Ралли и топливный кризис

Дополнительную репутацию надёжности Moskvitch Scaldia принесли раллийные марафоны. В конце 1960-х и начале 1970-х автомобили успешно проходили экстремальные дистанции, включая "Лондон-Сидней" и "Лондон-Мехико", где до финиша доходили единицы.
Решающим фактором стал нефтяной кризис 1973 года. Резкий рост цен на бензин сделал экономичные дизельные автомобили дефицитом. Moskvitch Scaldia с расходом 6-7 литров на 100 км и доступной ценой оказался особенно востребованным, обойдя многих конкурентов по соотношению затрат и практичности.

Закат проекта

Однако успех оказался временным. К середине 1970-х кузов Москвича устарел, а советская промышленность не смогла предложить обновление. Западные производители перешли на новое поколение дизелей и более современный дизайн. Дополнительный удар по репутации нанесли публикации британских организаций о низком уровне пассивной безопасности модели.
К 1976 году импорт в Великобританию был прекращён, а вскоре Scaldia свернула сборку Moskvitch Scaldia, переключившись на другие советские марки.

