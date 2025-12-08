Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 18:56

Планируйте поездку сейчас: эти ярмарки Европы заставят вас поверить в чудо

Страсбург, Нюрнберг и Дрезден проводят рождественские ярмарки с гастрономией и концертами — туроператоры

В декабре европейские города превращаются в настоящие зимние сказки. Огни гирлянд, ароматы выпечки и глинтвейна создают неповторимую атмосферу праздника. Здесь проходят не только ярмарки, но и концерты, мастер-классы, театральные представления и световые шоу. Об этом сообщает "Яндекс Путешествия".

Страсбург, Франция

Страсбург давно заслужил титул "столицы европейского Рождества". Уже с 1570 года здесь организуют масштабные рождественские торжества. Уютные фахверковые дома и готические соборы преображаются в огнях и праздничных инсталляциях, а центральная площадь Клебер становится сердцем событий. Главная ярмарка Christkindelsmärik сопровождается установкой живой ели и украшением соседних улиц исторического района Гранд-Иль.

На ярмарке стоит попробовать куглоф, тарт фламбе, эльзасские вина, печенье бредель, горячий яблочный сидр. Торговые лавки предлагают стеклянные и деревянные игрушки, фигурки святых, керамические украшения и традиционные вертепы.

Нюрнберг, Германия

Нюрнбергская Christkindlesmarkt — одна из крупнейших и старейших рождественских ярмарок Европы. Она работает с 1628 года на площади Хауптмаркт, ежегодно привлекая около двух миллионов посетителей. Помимо торговли, здесь устраивают концерты трубачей и фольклорных коллективов, театральные представления и выступления Ангела Рождества.

Более 200 торговых лавок предлагают изделия ручной работы: деревянные игрушки, восковые свечи, фигурки из орехов и чернослива, ростбратвурст, нюрнбергские имбирные пряники, лебкухен, пунш, глинтвейн и фирменное копчёное пиво. По рядам гуляют городские помощники — "ангелы" в золотистых костюмах.

Дрезден, Германия

Ярмарка Striezelmarkt в Дрездене — одна из старейших в Европе, ей более 590 лет. Центральная площадь города украшена барочной архитектурой, а на ярмарке размещают сотни торговых палаток, сцены, рождественскую ель, деревянную карусель и большую рождественскую пирамиду.

Посетители могут приобрести деревянных щелкунчиков, человечков-талисманов из чернослива, попробовать кекс штоллен, жареный миндаль и каштаны, саксонские творожники и пончики. Для детей организованы мастер-классы и карусели, а взрослые наблюдают театрализованные представления на сцене в форме гигантского адвент-календаря.

Прага, Чехия

Рождественская Прага очаровывает сказочной атмосферой на Староместской и Вацлавской площадях. Здесь располагаются торговые павильоны с ремесленными изделиями, сувенирами, картинами и ёлочными игрушками, а также угощения, включая трдельник, жареные каштаны и местный глинтвейн — сваржак.

Ярмарки Праги уникальны тем, что работают до 5-6 января, почти шесть недель проводятся концерты, мастер-классы, костюмированные шоу и народные вечеринки, на которых звучат рождественские колядки детских ансамблей.

Брюссель, Бельгия

Главная рождественская ярмарка Брюсселя Winter Wonders Christmas проходит на Гран-Плас и соседних площадях. Здесь впечатляют световые шоу, иллюминации, новогодняя ель, рождественский вертеп, карусели и колесо обозрения с LED-подсветкой.

В многочисленных деревянных шале предлагают сувениры и угощения, а для всей семьи организованы ледовый каток, VR-зоны и мастерская Санты. Ярмарка привлекает как туристов, так и местных жителей своим праздничным разнообразием.

Рим, Италия

Римские рождественские торжества проходят на площади Пьяцца Навона. В тёплую декабрьскую погоду город наполняют ароматы жареных булочек и орехов, а улицы оживляют уличные музыканты и артисты. Центральный элемент декораций — вертеп с изображением рождения Иисуса Христа.

В торговых лавках продают нугат, густой горячий шоколад, миндальное печенье, засахаренные орехи и воздушные куличи. Ежедневно проходят вечерние шоу-программы с участием итальянского Деда Мороза, создавая праздничное настроение для всей семьи.

Вена, Австрия

В Вене рождественская ярмарка разворачивается на площади Ратхаусплац перед Венской ратушей. Деревянные домики, украшенные яркими огнями, предлагают венский глинтвейн и пунш, жареные каштаны, австрийские колбаски, яблоки в карамели и штрудель.

Для детей организованы мастерские и карусели, а по вечерам выступают духовые оркестры. Венская опера, концертные залы и соборы дополнительно готовят праздничные концерты, создавая неповторимую музыкальную атмосферу Рождества.

Базель, Швейцария

Базельская рождественская ярмарка охватывает три площади старого города: Барфюссерплац, Мюнстерплац и Клараплац. Более сотни деревянных шале в деревенском стиле продают сувениры и угощения.

Посетители пробуют вафли, глинтвейн, базельские имбирные пряники, раклет и жареные колбаски. Праздник дополняют уличные концерты, адвент-постановки и розыгрыши призов, а по Рейну курсирует праздничный паром, а по городу — трамвай с Санта-Клаусом.

Будапешт, Венгрия

Главная будапештская рождественская ярмарка расположена на площади перед базиликой святого Стефана. Улицы и витрины магазинов украшены огнями, витает аромат специй и корицы, гостей угощают гуляшом в хлебе, лепёшками, жареными колбасками и штруделем.

Каждый день проходят концерты джазовой, фолк- и блюзовой музыки, а вечером демонстрируют 3D-световое шоу на фасадах исторических зданий. Можно покататься на коньках и насладиться праздничной атмосферой всей семьи.

Советы туристам

  1. Большинство европейских ярмарок открываются в конце ноября и работают до 24-26 декабря. Исключения: Прага, Париж, Копенгаген, Брюссель, Лондон, Братислава и Загреб — здесь праздники продолжаются до 5-6 января.

  2. Планируйте посещение ярмарок утром или поздно вечером. В будни наибольшее скопление людей с 12:00 до 19:00, а в выходные туристы и местные жители присутствуют почти весь день.

  3. Берите наличные, так как некоторые ремесленники не принимают карты.

  4. Одевайтесь тепло — влажность и низкая температура могут ощущаться суровее, чем показывают термометры. Шапка, перчатки и удобная обувь — обязательны.

Сравнение ярмарок Европы

Страсбург славится традиционной атмосферой и готической архитектурой, Нюрнберг — старинными традициями и большим количеством сувениров, а Прага — длительными празднованиями. Брюссель и Будапешт впечатляют световыми шоу и современными развлечениями, Вена — музыкальной программой, Рим — тёплой праздничной атмосферой, Дрезден — историческими сладостями, а Базель — разнообразием шале и гастрономии.

Советы путешественникам

  • Посещайте ярмарки в разное время дня, чтобы прочувствовать атмосферу и увидеть световые шоу.

  • Пробуйте традиционные угощения каждой страны, это поможет глубже понять местные традиции.

  • Используйте транспорт заранее — во время праздников дороги и площади переполнены.

Популярные вопросы о рождественских ярмарках Европы

1. Как выбрать ярмарку для посещения?
Ориентируйтесь на размер, длительность работы и особенности программы: концерты, мастер-классы, гастрономические точки.

2. Сколько стоит вход и покупки?
Большинство ярмарок бесплатны, а стоимость сувениров и еды варьируется от 2 до 20 евро в зависимости от товара.

3. Что лучше посетить с детьми?
Для семейных визитов подойдут Брюссель, Вена, Будапешт и Дрезден — здесь есть карусели, мастерские и развлекательные программы.

