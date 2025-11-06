Европа в авиационном хаосе: пассажиры не верят своим глазам — вылеты срываются один за другим

Тысячи путешественников оказались заблокированы в аэропортах Европы — от Брюсселя до Манчестера. Об этом сообщает издание Travel and Tour World, указывая, что задержки и отмены рейсов охватили крупнейшие транспортные узлы континента: Бельгию, Польшу, Италию, Великобританию, Нидерланды и Германию. За сутки зафиксировано 72 отмены и 760 задержек, а последствия сбоя затронули десятки тысяч пассажиров.

Европейский авиационный коллапс

Масштабные перебои начались в утренние часы и быстро распространились по всей сети европейских авиалиний. Наиболее пострадала Brussels Airlines, отменившая 42 рейса — почти две трети от общего числа аннулированных вылетов. По данным Travel and Tour World, задержки наблюдались в аэропортах Брюсселя, Франкфурта, Амстердама и Манчестера, где пассажиры проводили в ожидании пересадки по несколько часов.

Среди авиакомпаний, оказавшихся в зоне риска, также упоминаются LOT Polish Airlines, ITA Airways, British Airways, KLM и Lufthansa. При этом процент нарушений графика варьировался от небольших задержек до массовых сбоев на ключевых направлениях.

"Ситуация развивается динамично, и число пострадавших рейсов продолжает расти", — отмечается в публикации Travel and Tour World.

Цифры и тенденции

Сводные данные, опубликованные изданием, показывают, что 25 % всех рейсов европейских авиакомпаний столкнулись с отменой или задержкой. Brussels Airlines лидирует по числу аннулированных вылетов, тогда как Vueling Airlines показала самый высокий процент задержек — 41 %.

Сравнительно стабильными оказались Finnair, ITA и Pegasus Airlines, ограничившиеся единичными отменами. Однако Turkish Airlines и Lufthansa зафиксировали наибольшие проблемы с соблюдением расписания — десятки рейсов покинули аэропорты с опозданием в несколько часов.

По данным источника, распределение нарушений выглядит так:

Brussels Airlines - 42 отмены, 94 задержанных рейса;

KLM - 5 отмен, 69 задержек;

easyJet - 4 отмены, 71 задержка;

Turkish Airlines - 1 отмена, 144 задержки;

Lufthansa - 1 отмена, 95 задержек;

British Airways - 2 отмены, 48 задержек.

Общая картина демонстрирует хрупкость воздушного трафика Европы, где даже локальные технические или метеорологические неполадки способны вызвать цепную реакцию по всему континенту.

Аэропорты под давлением

Наиболее серьёзный удар пришёлся на Брюссельский аэропорт (BRU) - 34 отменённых и 34 задержанных рейса. Следом идёт Франкфуртский (FRA) с четырьмя отменами и 78 опозданиями, а также Амстердамский Schiphol (AMS), где задержались 70 самолётов.

В Манчестере задержки коснулись 17 % операций, а в Мюнхене - 14 %. В ряде аэропортов, включая Копенгаген и Лондон-Хитроу, нагрузка также превысила норму, хотя массовых отмен там удалось избежать.

Эксперты связывают часть сбоев с последствиями неблагоприятных погодных условий и технических проблем в системах управления полетами. Впрочем, официальные представители аэропортов пока воздерживаются от конкретных объяснений.

География нарушений

По данным Travel and Tour World, нарушения затронули и рейсы назначения. Брюссель, Франкфурт и Лондон-Хитроу оказались в центре распространения задержек, а в Варшаве уровень опозданий достиг 20 % от общего числа рейсов. При этом парижский Charles de Gaulle остался наименее уязвимым, зафиксировав минимальные отмены.

Среди других аэропортов с наиболее заметными проблемами:

Мадрид (Barajas) - 67 задержек; Амстердам (AMS) - 61; Рим (Фьюмичино) - 46; Цюрих (Kloten) - 29; Малага - 28.

Аналитики отмечают, что в условиях высокого пассажиропотока любая цепочка задержек на одном узле приводит к сбоям в других, а поиск альтернативных маршрутов усложняется из-за ограниченной пропускной способности.

Пассажиры в ожидании

Тысячи людей оказались вынуждены проводить ночь в залах ожидания. На фоне скачков цен на перебронирование и перенос вылетов многие путешественники жалуются на нехватку информации и отсутствие компенсаций. Некоторые аэропорты, включая Брюссель и Франкфурт, уже развернули дополнительные стойки поддержки и временные зоны для питания и отдыха.

Представители авиакомпаний заявляют, что все действия предприняты в соответствии с европейским законодательством о правах пассажиров.

"Мы делаем всё возможное, чтобы минимизировать неудобства и обеспечить дальнейшие пересадки", — сообщили в Brussels Airlines.

Последствия для отрасли

Массовые задержки и отмены в Европе показывают, насколько уязвима авиационная система континента при высокой нагрузке и сбоях в логистических цепочках. Эксперты Travel and Tour World подчёркивают, что даже короткий сбой в одном узле может породить долгосрочный эффект для тысяч маршрутов по всему региону.

Для пассажиров это означает рост времени в пути, вынужденные пересадки и финансовые потери. Для авиаперевозчиков — дополнительные издержки и потерю доверия клиентов. Отраслевые наблюдатели не исключают, что волна задержек может повлиять на график осенне-зимних рейсов и вызвать пересмотр операционных планов.