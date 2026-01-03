Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Каппадокия, Турция
Каппадокия, Турция
© commons.wikimedia.org by Nevit Dilmen (talk) is licensed under CC BY-SA 3.0
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 17:58

Посмотрел, где в Европе будет культурный прорыв в 2026 — и один город неожиданно стал главным сюрпризом

Каппадокия собирает маршрут из шаров, долин для хайкинга и парапланов — Euronews

Европа в 2026 году обещает быть особенно щедрой на впечатления: одни города готовятся к культурным прорывам, другие — зовут на пляжи без толпы, а северные регионы предлагают шанс увидеть северное сияние в момент его максимальной активности. Путешественники всё чаще ищут не просто "галочку" в списке, а глубокое погружение — через еду, местные традиции и природу. При этом всё больший спрос получают устойчивые поездки и направления, которые ещё не стали массовыми. Об этом сообщает Euronews.

Города для искусства, кухни и архитектуры

В 2026 году Брюссель может удивить даже тех, кто привык считать его лишь удобной остановкой между столицами. Город готовится к культурному обновлению: новый музей Kanal-Centre Pompidou должен открыться к концу 2026 года. На фоне этого интерес подогревают фестивали и события — от световых маршрутов Bright Brussels Festival в феврале до Art Brussels весной и джазового фестиваля в январе. Классические точки вроде Grand Place и Atomium легко дополняются гастрономией: здесь советуют пробовать знаменитую картошку фри и бельгийские вафли.

Севилья делает ставку на сочетание исторической Андалусии и современной гастросцены. Помимо фламенко и мавританской архитектуры, город привлекает коктейльными барами и свежим взглядом на тапас. А календарь традиций — Страстная неделя и Feria de Abril — помогает почувствовать Севилью именно в её "родном" ритме.

Прага, в свою очередь, остаётся фаворитом для тех, кто ищет сказочную атмосферу и богатую архитектуру. В 2026 году город будет жить не только туристическими маршрутами, но и крупными событиями — например, Пражским марафоном и 81-м музыкальным фестивалем "Пражская весна".

Солнце и море без привычных толп

Албанская Ривьера всё увереннее входит в число перспективных пляжных направлений. Её бухты и побережья сравнивают с более раскрученными местами Южной Европы, но пока здесь ощущается больше свободы. Туристы могут сочетать пляжный отдых с историей: рядом находятся объекты ЮНЕСКО, включая Бутринт и крепость Гирокастры. Популярны Ксамил с островками, Дхерми и Жале, а также набережная Саранды и поездки к монастырю 40 святых.

Мальта в 2026 году остаётся выбором для тех, кто хочет средиземноморское солнце и историю в одном кадре. Валлетта с её улицами и садами сочетается с "Тихим городом" Мдиной, морскими купаниями у рыбацких деревень и поездками на Гозо. Остров хорошо раскрывается через местную еду: пастицци и кроличье рагу фенек — одни из самых характерных вкусов.

Северное сияние, Каппадокия и дикая Европа

Каппадокия в Турции усиливает статус направления для приключений: воздушные шары, подземные города, долины для хайкинга и даже парапланеризм становятся частью одного маршрута. Зимой возможный снег делает пейзажи ещё более выразительными.

Лапландия выделяется как место, куда стоит успеть именно в 2026 году: специалисты отмечают, что до начала года сохраняется шанс увидеть пик северного сияния из-за фазы солнечного максимума. Помимо сияния, регион предлагает хаски-сафари, снегоступы, оленей, стеклянные иглу и снежные отели.

Карпаты же остаются одной из самых "диких" горных систем Европы. В 2026 году внимание к экотуризму и культурным традициям усиливается: путешественники могут сочетать походы с наблюдением за животными, термальными ваннами и поездками в аутентичные деревни и монастыри, включённые в списки ЮНЕСКО.

В итоге европейские планы на 2026-й всё чаще строятся вокруг эмоций и смысла: будь то сияние на севере, пляжи на Балканах или городские фестивали — важнее всего становится ощущение настоящего места.

