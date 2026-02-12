Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 20:06

Решили не ждать компанию для Европы — маленькие города оказались удобнее для соло

Одиночные поездки по Европе давно перестали быть редкостью — у континента слишком много "разных Европ", чтобы ждать совпадения планов с кем-то ещё. В одиночном путешествии проще менять маршрут на ходу, задерживаться там, где хорошо, и не подстраиваться под чужой темп. А главное — многие направления здесь изначально устроены так, что одному человеку в них комфортно и интересно. Об этом сообщает Lonely Planet.

Острова и юг для тех, кто любит свободу

Сицилия — вариант, где одиночество не ощущается пустотой: море, вулканы, рынки, древние театры и города с многослойной историей постоянно подбрасывают поводы "свернуть не туда" и обнаружить новое. Тут легко чередовать активные дни (например, выезды к Этне) с неспешными вечерами за местной кухней и прогулками по набережным.

Наксос в Кикладах подходит тем, кто хочет сочетать пляжи и движение. В одиночку удобно гулять по старому городу, пробовать водные виды спорта с инструктором или уезжать вглубь острова — к деревням, тропам и местным продуктам, не превращая отдых в бесконечные переезды.

Небольшие города, где легко "встроиться" в ритм

Экс-ан-Прованс — мягкая, спокойная альтернатива более шумным южным городам. В одиночной поездке здесь особенно приятно жить в своём темпе: утренний кофе на бульваре, музеи, прогулки по старым улицам, а вечером — терраса, где можно просто наблюдать за городом и никуда не спешить.

Клуж-Напока в Трансильвании выигрывает атмосферой: компактный центр, сочетание старой архитектуры и современной городской жизни, множество кофеен и ощущение "живого" студенческого города. В одиночку это удобно тем, что прогулки не требуют сложной логистики, а интересные места часто находятся в пешей доступности.

Вино, гастрономия и природа без чувства "я один"

Долина Випава в Словении — история про гостеприимство и дегустации, где одиночный путешественник редко остаётся наедине с бокалом. Здесь уместны маршруты на велосипеде между семейными погребами, прогулки к панорамным точкам и активные впечатления вроде полётов на параплане, если хочется добавить адреналина.

Пальма-де-Майорка хороша тем, что даёт одиночнику и "город", и "курорт" одновременно. Днём легко собрать свою программу из рынков, музеев и исторических мест, а вечером — выбрать: тихий киносеанс, бар с локальными напитками или просто прогулка по освещённым улицам.

Северная Атлантика для перезагрузки

Фарерские острова — направление для тех, кто едет за пейзажами и ощущением края земли. При этом одиночные поездки здесь поддерживает местная культура домашнего гостеприимства: можно найти форматы ужинов и встреч, где путешественник не чувствует себя "посторонним". А если хочется тишины, тропы к озёрам, маякам и прибрежным видам позволяют остаться наедине с природой без ощущения изоляции.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

