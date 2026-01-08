Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 11:09

Европа выглядит идеальным убежищем для жизни — но внутри у неё есть тревожная особенность

Морское дно Европы сочли геологически неактивным — Nature Communications

Европа долгое время считалась одним из самых многообещающих мест для поиска внеземной жизни, однако новые научные данные заставляют взглянуть на этот мир под другим углом. Огромный океан солёной воды под ледяной корой спутника Юпитера может оказаться не колыбелью жизни, а почти неподвижным и энергетически бедным пространством. Учёные всё чаще говорят о том, что подо льдом Европы может царить не бурная активность, а геологическая тишина. Об этом сообщает Nature Communications.

Почему Европа так привлекала учёных

Юпитер окружён десятками спутников, но именно Европа годами оставалась в центре внимания планетологов и астробиологов. Ледяная поверхность, под которой, по расчётам, скрывается глобальный океан жидкой воды, делала этот спутник одним из главных кандидатов на существование жизни за пределами Земли. Интерес к Европе во многом связан с ролью самой планеты-гиганта: особенности её гравитационного влияния давно рассматриваются в контексте эволюции всей Солнечной системы, включая миграцию Юпитера.

Исследователи предполагали, что солёная вода, контактирующая с каменным дном, может создавать условия, сопоставимые с глубинными океанами Земли. Именно там, вдали от солнечного света, жизнь поддерживается за счёт внутренней энергии планеты.

Новое исследование и сомнения в активности океана

Недавняя работа группы учёных под руководством доцента Пола Бирна, показала более сдержанную картину. Проанализировав размеры Европы, свойства её каменистого ядра и влияние гравитации Юпитера, исследователи не нашли признаков активной тектоники или гидротермальных процессов на дне океана.

"Если бы мы могли исследовать этот океан с помощью подводной лодки с дистанционным управлением, мы бы не увидели на морском дне никаких новых разломов, действующих вулканов или потоков горячей воды. С геологической точки зрения там мало что происходит. Всё было бы тихо", — сказал Бирн.

По словам учёного, такая неподвижность означает острый дефицит энергии, без которой сложно представить устойчивые экосистемы даже в самых экстремальных условиях.

Что известно о строении Европы

Толщина ледяной оболочки Европы, по оценкам, составляет от 15 до 25 километров. Под ней находится океан глубиной до 100 километров, который, вероятно, охватывает весь спутник. Несмотря на меньшие размеры по сравнению с Луной, Европа, как считают специалисты, содержит больше воды, чем Земля.

Под океаном располагается каменное ядро, по структуре напоминающее земное. Однако принципиальное отличие заключается в температуре: если недра Земли остаются горячими и подвижными, то ядро Европы, по расчётам, остыло миллиарды лет назад, а внутренние источники тепла почти полностью исчерпаны.

Роль Юпитера и пределы приливного нагрева

Отдельное внимание в исследовании уделено приливным силам Юпитера. На соседнем спутнике Ио они вызывают экстремальную вулканическую активность, делая его самым динамичным телом в Солнечной системе. Европа же находится дальше и движется по более стабильной орбите, поэтому воздействие гравитации планеты-гиганта на её недра заметно слабее.

"Вероятно, Европа получает некоторое приливное тепло, поэтому она не полностью замёрзла. И, возможно, в далёком прошлом она получала гораздо больше тепла. Но сегодня мы не видим, чтобы изо льда вырывались вулканы", — сказал Бирн.

Расчёты показывают, что нынешнего уровня приливной энергии недостаточно для запуска процессов, способных подпитывать жизнь на морском дне.

Значение выводов и взгляд в будущее

Отсутствие активных источников энергии делает существование современной жизни на Европе маловероятным, считают авторы работы. Это вписывается в более широкий контекст современной астробиологии, где поиск внеземной жизни всё чаще смещается от очевидных кандидатов к анализу слабых и косвенных сигналов.

Тем не менее исследование не ставит точку в изучении Европы. Будущие миссии, включая пролёты автоматических аппаратов, должны уточнить параметры ледяной оболочки и океана. Даже если спутник окажется безжизненным сегодня, его изучение помогает лучше понять границы обитаемости и причины, по которым одни миры сохраняют активность, а другие со временем замирают.

