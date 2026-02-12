Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Голубоватый эвкалипт
Голубоватый эвкалипт
Елена Малинина Опубликована сегодня в 17:58

Поливал эвкалипт "как все" — листья пожелтели за неделю: ошибка оказалась в одном нюансе

Эвкалипт легко узнать по серебристым листьям и свежему аромату, который мгновенно наполняет пространство ощущением уюта и чистоты. Это растение всё чаще выращивают дома и в садах, считая его неприхотливым. Но за внешней простотой скрываются нюансы ухода, которые важно учитывать. Об этом сообщает издание Elle Decor.

Какие виды эвкалипта подходят для дома

В природе существует более 700 видов эвкалипта, однако для домашнего и контейнерного выращивания подходят далеко не все. Чаще всего выбирают эвкалипт гунни, который хорошо переносит обрезку и остаётся относительно компактным. Популярны также эвкалипт "серебряный доллар" с округлыми листьями и сорт "серебряная принцесса", удобный для горшков. Более крупные виды, включая тасманийскую голубую камедь или радужный эвкалипт, лучше чувствуют себя на открытом воздухе в тёплом климате.

Свет — ключевой фактор роста

Эвкалипт — растение солнца. В помещении ему требуется не менее шести часов прямого света в день, поэтому лучшее место — южное окно. При недостатке освещения побеги вытягиваются, а листья теряют плотность. В тёплое время года растение можно выносить на улицу, а зимой — при необходимости дополнять уход фитолампой.

Почва и дренаж

Главный враг эвкалипта — застой влаги. Почва должна быть лёгкой, воздухопроницаемой и быстро отводить воду. Подойдут смеси для кактусов и суккулентов или самодельный субстрат из универсальной земли, перлита и крупного песка. Оптимальная кислотность — от слабокислой до нейтральной, примерно pH 5,5-6,5.

Полив без крайностей

В период активного роста эвкалипт любит равномерно увлажнённую почву, но полив проводят только после подсыхания верхнего слоя. Излишки воды обязательно должны уходить через дренажные отверстия. Зимой полив существенно сокращают: переувлажнение в это время почти всегда приводит к гниению корней. Укоренившиеся уличные растения становятся более засухоустойчивыми, а вот экземпляры в горшках требуют регулярного контроля.

Температура и воздух

Комфортный диапазон температур для эвкалипта — около 18-24 °C. Кратковременное похолодание он переживёт, но при температуре ниже 10 °C, особенно в контейнерах, возрастает риск повреждений. Влажность воздуха не критична, однако зимой при работающем отоплении лёгкое опрыскивание может пойти на пользу. Для уличных растений важно заранее предусмотреть защиту от заморозков.

Подкормка и рост

Эвкалипт не нуждается в частом удобрении. С весны до начала осени достаточно подкармливать его раз в 4-6 недель сбалансированным жидким удобрением, разбавленным вдвое. Зимой подкормки прекращают, чтобы не спровоцировать слабый и вытянутый рост.

Обрезка и формирование

Растение хорошо реагирует на обрезку, которая помогает контролировать размер и стимулирует появление молодой листвы. Лучшее время — конец зимы или ранняя весна. Удаляют сухие и повреждённые ветви, затем придают желаемую форму, укорачивая до трети высоты. Регулярная прищипка особенно полезна для комнатных экземпляров.

Размножение и пересадка

Чаще всего эвкалипт размножают черенками весной или в начале лета. Укоренение занимает несколько недель при ярком рассеянном свете и умеренной влажности. Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые — раз в два-три года, выбирая горшок лишь немного больше предыдущего. Терракотовые ёмкости помогают контролировать влажность почвы.

Частые проблемы

Пожелтение листьев обычно связано с переувлажнением, а сухие коричневые кончики — с недостатком воды или света. Вытянутые побеги сигнализируют о нехватке освещения. Вредители, такие как тля или паутинный клещ, чаще поражают растения в помещении и требуют своевременной обработки.

При внимательном уходе эвкалипт остаётся не только декоративным, но и долговечным растением, радующим свежей листвой и ароматом в любое время года.

Автор Елена Малинина
Елена Малинина — агроном (БГАУ), эксперт по растениеводству с 25-летним стажем. Специалист по адаптации плодовых культур и органическому земледелию.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

