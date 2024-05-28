Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.05.2024 : 88,6852
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.05.2024 : 96,3034
Боррепь: ЕС столкнулись с трудностями поддержки Украины
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 11:18

Боррепь: ЕС столкнулись с трудностями поддержки Украины

Глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз сталкивается с трудностями при выполнении обязательств по военной поддержке Украины, в особенности, замедляется деятельность Чехии по поставкам боеприпасов в Киев.

"К сожалению, процесс идет медленнее, чем предполагалось. Инициатива была запущена в конце февраля, сейчас мы уже в конце мая, и на данный момент прогнозируется поставка примерно 80 тысяч боеприпасов к июню. Это свидетельствует о том, что между словами и действиями у нас возникают некоторые трудности", — отметил он перед заседанием в Брюсселе министров обороны стран-членов Евросоюза.

Россия высказывает мнение, что поставки оружия в Украину затрудняют урегулирование конфликта, привлекают непосредственное вовлечение стран НАТО и рассматриваются как "игра с огнем". Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров подмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, могут стать законной целью для России.

По его мнению, США и НАТО активно участвуют в конфликте не только через поставки оружия, но и через подготовку персонала на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

В Кремле заявили, что наращивание вооружений в Украине со стороны Запада не способствует мирным переговорам и может оказать негативное воздействие.

Экспертам уже становится ясно, что никакое поставленное вооружение для Киева не способно остановить ход спецоперации России на Украине, как заявлялось ранее в Кремле.

Фото: www. flickr. com/European Parliament (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Украина получит ПВО Patriot по запчастям

Украина получит ПВО Patriot по запчастям

Предложение Нидерландов состоит в том, чтобы собрать одну установку ПВО Patriot совместно с другими странами-партнерами и доставить ее в Киев.

Читать полностью
Начались переговоры между

Начались переговоры между "Росатомом" и МАГАТЭ

Проведение переговоров генерального управляющего государственной корпорации "Росатом" Алексея Лихачева и генерального управляющего МАГАТЭ Рафаэля Гросси началось в Калининграде, как сообщает представитель информационного агентства РИА Новости.

Читать полностью

Общество

В Красноярском крае прокуратура потребовала изъять из продажи книгу

В Красноярском крае прокуратура потребовала изъять из продажи книгу "Вредные советы"

Правоохранителям не понравились изображения с виселицами и летящими на Запад самолётами.

Читать полностью
Взяткодатель главного кадровика МО обжаловал решение суда

Взяткодатель главного кадровика МО обжаловал решение суда

Защита предполагаемого взяткодателя по уголовному делу начальника Основного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова Левы Мартиросяна подала апелляцию против его содержания под стражей.

Читать полностью

Новости