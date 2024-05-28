Глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз сталкивается с трудностями при выполнении обязательств по военной поддержке Украины, в особенности, замедляется деятельность Чехии по поставкам боеприпасов в Киев.



"К сожалению, процесс идет медленнее, чем предполагалось. Инициатива была запущена в конце февраля, сейчас мы уже в конце мая, и на данный момент прогнозируется поставка примерно 80 тысяч боеприпасов к июню. Это свидетельствует о том, что между словами и действиями у нас возникают некоторые трудности", — отметил он перед заседанием в Брюсселе министров обороны стран-членов Евросоюза.



Россия высказывает мнение, что поставки оружия в Украину затрудняют урегулирование конфликта, привлекают непосредственное вовлечение стран НАТО и рассматриваются как "игра с огнем". Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров подмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, могут стать законной целью для России.



По его мнению, США и НАТО активно участвуют в конфликте не только через поставки оружия, но и через подготовку персонала на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

В Кремле заявили, что наращивание вооружений в Украине со стороны Запада не способствует мирным переговорам и может оказать негативное воздействие.



Экспертам уже становится ясно, что никакое поставленное вооружение для Киева не способно остановить ход спецоперации России на Украине, как заявлялось ранее в Кремле.

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