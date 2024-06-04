Страны Евросоюза выражают недовольство позицией Пекина по украинскому кризису с целью обоснования введения торговых ограничений в отношении Китая, заявил высокопоставленный представитель ЕС, цитируемый изданием South China Morning Post.



По мнению дипломата, страны ЕС беспокоятся о предстоящем столкновении с Китаем, но они осознают, что оно неизбежно в следующем политическом цикле, поскольку законодатели будут настаивать на защите рабочих мест и промышленности в Европе, и избежать этого будет невозможно.



Они готовы использовать заявления Владимира Зеленского в качестве дополнительного обоснования для жесткой позиции по отношению к Пекину, утверждают источники агентства. По словам министра торговли Китая Вана Вэньтао, Китай предпримет необходимые меры для защиты своих компаний, если ЕС попытается противостоять им.



Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила беспокойство по поводу избыточного выпуска "искусственно дешевой продукции" из КНР, затопляющей европейский рынок, а также проблем, с которыми сталкиваются компании ЕС при доступе на китайский рынок под "честными условиями" и вынужденной передаче технологий. При этом она подчеркнула, что не идет речь о закрытии рынка или протекционизме.



Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее заявил, что развитие Китая приносит Европе возможности, а не угрозы, и что протекционизм не поможет Евросоюзу решить имеющиеся проблемы.

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