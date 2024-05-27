Министры иностранных дел стран Европейского союза в первый раз обсудили снятие ограничений на применение Киевом предоставленного Западом вооружения для ударов по объектам на территории России, заявил глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель.



По словам Борреля, они обсудили с главой дипломатии Украины необходимость в сфере обороны, в особенности — дополнительные ПВО, особенно систему "Пэтриот", а также снятие ограничений на использование западного вооружения против российских военных в России. Дискуссии на эту тему набирают обороты".



В понедельник о необходимости снять подобные ограничения заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Во вторник он участвует в заседании министров обороны стран Евросоюза, где также обсуждается ситуация в Украине.



Ранее председатель комитета палаты представителей США по вопросам международных дел Майкл Маккол, подчеркивая госсекретарю США Энтони Блинкену необходимость отмены запрета на Киев нанесение ударов по территории России американским вооружением, показал ему карту российской территории с областью, которую могут обстрелять поставленные США ракеты ATACMS. Соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала C-SPAN.



Кроме того, группа американских конгрессменов возглавляемая председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером, призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использование передаваемого Вашингтоном вооружения для "проведения ударов по стратегическим объектам внутри российской территории при определенных обстоятельствах".



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв конгрессменов США разрешить Украине использовать предоставляемое Вашингтоном вооружение для нанесения ударов по территории России, отметил, что в конгрессе много "горячих голов", которые стремятся возбудить напряженность. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что такие призывы необдуманны и могут привести к вовлечению США в конфликт.

Фото: www. flickr.com/European Parliament (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)