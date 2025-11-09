Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Шенгенская виза
Андрей Волков Опубликована сегодня в 19:11

Думал, визовые ограничения в ЕС — это все проблемы: вот что ещё помешало мне слетать в Европу

Ужесточение визовой политики ЕС для россиян продолжает становиться важной темой в контексте текущих международных отношений. По информации, предоставленной Российским союзом туриндустрии (РСТ), дальнейшие изменения в визовой политике могут привести к более строгим мерам, ограничивающим свободу перемещения граждан России. Среди возможных нововведений: полный контроль за перемещениями, обязательное страхование через иностранные банки и требование полностью оплаченных броней отелей и авиабилетов.

"Эти меры носят демонстративный характер, поскольку страны Шенгена уже практически не выдают долгосрочные визы", — отметили в РСТ.

Как могут измениться визовые требования?

Согласно данным РСТ, долгосрочные визы для граждан России уже практически не выдаются, и получение шенгенской визы на полгода становится редким исключением. В связи с этим, дальнейшее ужесточение визовой политики может привести к более строгим мерам, таким как:

  1. Полный контроль за перемещениями россиян. Это может включать в себя строгие ограничения на свободу передвижения и более жесткие проверки на границе.

  2. Обязательное страхование через иностранные банки. Это требование станет дополнительным барьером для россиян, которые хотят путешествовать в страны ЕС, так как страховка будет вынуждена быть оформлена через зарубежные учреждения, что может быть неудобно и дорого.

  3. Полностью оплаченные брони отелей и авиабилетов. Это правило направлено на то, чтобы минимизировать риски, связанные с возможным неоправданным пребыванием на территории ЕС, что также будет влиять на бюджет путешественников.

Всё это в совокупности делает поездки для россиян в ЕС гораздо более сложными и финансово обременительными.

Возможный запрет на туристические поездки

Следующим шагом в визовой политике может стать официальный запрет на туристические поездки. Это значит, что граждане России смогут въезжать в страны Шенгена только по гуманитарным причинам или для посещения близких родственников. Однако, как пояснил Михаил Абасов, эксперт в области туризма, такой шаг маловероятен в среднесрочной перспективе.

"Полный запрет на въезд российских туристов маловероятен в среднесрочной перспективе, так как это означало бы окончательный разрыв диалога между Европой и Россией", — отметил Михаил Абасов.

Таким образом, даже если некоторые меры станут более строгими, полностью перекрыть возможность въезда для российских туристов будет сложно, так как это приведет к окончательному разрыву дипломатических и культурных связей.

Снижение количества выданных виз

Как отметил эксперт, нынешние ограничения лишь фиксируют уже сложившуюся практику. По его словам, выдача шенгенских виз для россиян сократилась более чем в 10 раз по сравнению с доковидным периодом. Это свидетельствует о том, что Евросоюз уже существенно ограничил количество выданных виз, и в дальнейшем можно ожидать ещё более жёсткие меры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Пренебрегать оформлением всех необходимых документов для поездки в ЕС.
    Последствие: Отказ в визе, задержка поездки и дополнительные расходы на повторное оформление документов.
    Альтернатива: Проконсультироваться с профессионалами и тщательно подготовить все документы заранее.

  • Ошибка: Ожидание, что визовые ограничения не будут ужесточаться.
    Последствие: Необходимость столкнуться с новыми ограничениями, которые могут повлиять на планируемые поездки.
    Альтернатива: Следить за изменениями в визовой политике и заранее планировать поездки с учётом новых требований.

Плюсы и минусы ужесточения визовой политики

Плюсы Минусы
Меры могут ограничить незаконную миграцию и нарушения визового режима. Ограничение свободы передвижения для граждан, уменьшение культурных и экономических связей.
Повышение контроля над безопасностью в странах ЕС. Дополнительные сложности и расходы для туристов, что может снизить поток туристов из России.
Уменьшение рисков для экономик стран ЕС, связанных с мошенничеством и незаконными работниками. Могут пострадать бизнесы и малые предприятия, зависящие от российских туристов.

FAQ

Что будет, если ЕС полностью закроет возможность туристических поездок для россиян?
Это приведет к значительному сокращению туристических потоков и усложнит жизнь людям, которые хотят посетить Европу для культурных и личных нужд. Впрочем, такие ограничения пока маловероятны.

Какие требования могут быть введены в будущем для россиян, желающих получить шенгенскую визу?
Ожидается, что будут введены дополнительные требования, такие как обязательное страхование через иностранные банки и необходимость подтверждения полностью оплаченных броней отелей и авиабилетов.

Можно ли ещё получить долгосрочную шенгенскую визу?
На данный момент такие визы крайне редки, и вероятность получения долгосрочной визы для россиян значительно снизилась, по сравнению с предыдущими годами.

Мифы и правда

  • Миф: Все россияне будут лишены возможности путешествовать в ЕС.
    Правда: Туристические поездки могут стать сложнее и дороже, но исключения могут быть сделаны для близких родственников или гуманитарных поездок.

  • Миф: Шенгенские визы для россиян будут отменены совсем.
    Правда: Шенгенская виза не будет отменена, но её получение станет значительно сложнее.

Исторический контекст

С 2014 года, после введения санкций против России, Европейский Союз значительно ужесточил визовую политику для граждан России. Уже в тот период количество выданных виз для россиян значительно сократилось, и в последние годы процесс продолжает усложняться в ответ на политическую и экономическую ситуацию.

3 интересных факта

  1. В 2022 году количество выданных шенгенских виз для россиян упало более чем на 70% по сравнению с 2019 годом.

  2. Многие страны ЕС ограничили количество выдаваемых долгосрочных виз, заменив их краткосрочными.

  3. Ожидается, что в будущем, несмотря на жесткость визовых требований, гуманитарные поездки могут оставаться доступными для граждан России.

