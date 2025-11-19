Подземный город под Италией: учёные впервые составили карту с технологиями из космоса

Под древним этрусским городом Вейи, расположенным неподалёку от Рима, скрывается огромная система подземных проходов. Долгое время она оставалась плохо изученной, однако недавний исследовательский проект впервые позволил получить полноценную карту этих туннелей. Благодаря работе археологов, инженеров и специалистов по робототехнике удалось зафиксировать структуру лабиринтов, которые пересекают территорию знаменитого святилища Портоначчо. Это открытие стало заметным шагом вперёд в изучении инженерного мастерства этрусков.

Как появилась идея полностью картографировать подземный город

Проект начался в 2025 году и стал результатом сотрудничества Национального этрусского музея Вилла Джулия, Римского университета Ла Сапиенца и Генеральной дирекции музеев Италии. Такой междисциплинарный подход позволил объединить классические археологические методы с новейшими геофизическими технологиями, а также использовать оборудование, которое обычно применяют для исследования планетарных поверхностей.

Научное руководство раскопками взяли на себя директор музея Луана Тониоло и учёный Лаура Мария Микетти. Их задача — систематизировать знания о святилище и раскрыть структуру подземных сооружений, которые веками оставались скрытыми от специалистов.

Роботы в службе археологии: как исследовали куникулы

Подземная система под Вейями включает множество элементов — от галерей и колодцев до сложных гидротехнических строений. Чтобы исследовать эти узкие и ветвистые проходы, команда использовала автономные вездеходы, созданные по принципам, которыми вдохновлялись инженеры NASA при проектировании марсоходов Spirit, Opportunity и Curiosity.

Главную роль сыграл робот Magallanes. Он способен работать в ограниченном пространстве, передвигаться по неровным поверхностям и передавать изображения в реальном времени через радиомост. Это позволило фиксировать мельчайшие детали стен, каналов и соединений без риска для исследователей.

"Прошёл уже год с тех пор, как Национальный этрусский музей Вилла Джулия взял под своё управление священную зону Портоначчо в Вейях. Мы немедленно запустили проекты по улучшению и совершенствованию парка, но прежде всего, в сотрудничестве с Университетом Ла Сапиенца и благодаря Генеральной дирекции музеев, мы возобновили исследования в этой области: археологические раскопки, а также исследования с использованием совершенно инновационных инструментов и методик, такие как важнейшее и совершенно беспрецедентное картографирование городских куникулов", — подчеркнула директор Луана Тониоло.

Что удалось обнаружить под святилищем Портоначчо

Картина, полученная после картографирования, оказалась удивительно сложной. Группа исследователей выявила:

разветвлённые каналы, образующие единую гидравлическую систему;

цистерны, предназначенные для сбора воды;

глубокие колодцы;

сооружения, связанные с ритуальными процессами.

Особое внимание привлёк священный бассейн рядом с храмом Аполлона. Этруски использовали его в религиозных целях, а после завоевания Вей римлянами в 396 году до н. э. он был адаптирован под новые традиции. Полученная карта соединяет ключевые зоны — плато Кампетти, террасу святилища и долину Каннетаччо. Благодаря этому стало ясно, как именно организовывалось управление водными ресурсами.

Почему проект важен для современной археологии

Генеральный директор музеев Италии Массимо Осанна отметил значимость нового этапа исследований: их результаты помогут пересмотреть представление о масштабах инженерного мастерства этрусков. Применение неинвазивных технологий позволяет исследовать объект, не разрушая его, а сотрудничество между университетами и музеями создаёт условия для формирования новых подходов в археологии.

Сравнение: традиционные методы vs роботизированные технологии

Параметр Классическая археология Роботизированное исследование Безопасность Ограниченная, особенно в узких пространствах Полная безопасность для специалистов Точность данных Зависит от условий раскопок Высокая детализация и стабильное качество изображений Скорость Средняя, требует расчистки Быстрая передача данных в реальном времени Доступ Только в расширенные участки Проникновение в крайне узкие и извилистые туннели

Советы шаг за шагом: как изучать сложные археологические объекты

Начать с неинвазивных методов — георадар, дрон-съёмка, лазерное сканирование. Применять робототехнику для труднодоступных зон. Создавать цифровые модели объекта, чтобы планировать дальнейшие шаги. Сравнивать современные данные с историческими картами. Вовлекать мультидисциплинарные команды — археологов, инженеров, разработчиков ПО.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: проводить раскопки без предварительного сканирования территории.

Последствие: риск повреждения древних структур.

Альтернатива: использовать геофизические методы до начала работ.

Последствие: опасность для исследователей, неточный анализ.

Альтернатива: задействовать автономных роботов.

Последствие: неполная реконструкция.

Альтернатива: применять 3D-моделирование и цифровые карты.

А что если…

Если подобные технологии внедрить в исследования других древних городов, можно обнаружить скрытые инженерные сети, ритуальные сооружения или забытые коммуникации. Это поможет создавать виртуальные реконструкции поселений и расширит понимание того, как жили древние цивилизации.

Плюсы и минусы технологичного подхода

Плюсы Минусы Доступ к труднодоступным участкам Высокая стоимость оборудования Минимальное вмешательство в структуру памятника Требуется команда инженеров Быстрое получение точных данных Ограничения при экстремальной влажности Возможность дистанционного мониторинга Не заменяет ручную археологию

FAQ

Можно ли использовать такие роботы в других археологических проектах?

Да, особенно в исследовании катакомб, пещерных комплексов и подземных акведуков.

Почему этруски строили такие сложные подземные системы?

Они контролировали водные ресурсы и использовали отдельные участки в ритуальных целях.

Сколько времени занимает подобное картографирование?

От нескольких месяцев до года, в зависимости от протяжённости системы.

Мифы и правда

Миф: этруски строили только наземные сооружения.

Правда: они создавали сложные подземные гидросистемы и ритуальные комплексы.

Миф: современные технологии не подходят для археологии.

Правда: они становятся ключевым инструментом в безопасных исследованиях.

Миф: роботам сложно работать в древних туннелях.

Правда: специальные подвесные конструкции позволяют им двигаться по сложной геометрии.

Три интересных факта

Этруски одними из первых в Италии применяли подземные гидротехнические системы. Святилище Портоначчо считалось центром важных религиозных обрядов. Марсоход Magallanes был адаптирован для археологии всего за несколько месяцев.

Исторический контекст

В 19 веке археологи впервые описали подземные проходы Вейев, но не могли изучить их полностью.

В 20 веке учёные пытались составить карту, однако оборудование не позволило проникнуть в узкие участки.

Только современные технологии сделали возможным полное документирование системы.