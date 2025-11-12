Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Цикламен
Цикламен
© Own work by JJ Harrison is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 12:09

Беру прохладную воду и немного терпения — и цикламен цветёт всю зиму без остановки

Цикламен сбрасывает листья после цветения переходя в период покоя — Иван Соколов

Зимой, когда улицы укутаны снегом, а мороз стучится в окна, особенно приятно видеть на подоконнике живое, цветущее растение. Цикламен, или альпийская фиалка, стал настоящим украшением холодного времени года. Он наполняет дом яркими красками и напоминает о весне, когда природа только просыпается. Но чтобы цикламен радовал долгим цветением, важно знать тонкости ухода за ним.

Происхождение и особенности цикламена

Цикламен — представитель семейства первоцветных, насчитывающий около двадцати видов. Его родина — Кипр и Средиземноморье, где мягкий климат позволил растению выработать любовь к прохладе. Наиболее известен цикламен персидский, именно он чаще всего выращивается в домашних условиях.

Интересный факт: название растения связано с тем, что дикие свиньи с удовольствием выкапывали и поедали его клубни. Об этом писал личный врач Екатерины II, отмечая, что цикламен издавна использовали не только как декоративное, но и как лекарственное растение.

В XVIII веке мази из цикламена применяли для лечения воспалений и простуды. Сегодня ценят не столько его фармакологические свойства, сколько эстетические и энергетические. Листья, по форме напоминающие сердце, считаются символом счастья и внутренней гармонии. По словам ботаника Ивана Соколова, цикламен "создаёт атмосферу тепла и эмоционального равновесия даже в самую суровую зиму".

Сравнение

Вид цикламена Размер цветков Период цветения Условия выращивания Особенности
Персидский Крупные, до 5 см Зима — ранняя весна Прохлада, рассеянный свет Самый популярный домашний вид
Европейский Средние, до 3 см Лето — осень Полутень, умеренный полив Хорошо переносит пересадку
Косский Мелкие, до 2 см Осень Тень, прохлада Компактный, подходит для балконов
Африканский Средние Весна Свет, сухой воздух Требует регулярной подкормки

Советы шаг за шагом

  1. Выбор места. Цикламен любит яркий, но рассеянный свет. Лучше ставить его на восточные или западные окна. На южных подоконниках нужно притенять от прямых лучей солнца.

  2. Температура. Идеальный диапазон — 15-17°C. При жаре растение быстро теряет цветы и уходит в спячку.

  3. Полив. Вода должна быть на пару градусов холоднее комнатной. Поливать лучше через поддон, чтобы не замочить клубень.

  4. Подкормка. В период активного роста раз в две недели вносите удобрения для цветущих растений.

  5. Покой. После цветения цикламен сбрасывает листья. В это время уменьшают полив и ставят горшок в тень.

Ошибка-последствия-альтернатива

  • Ошибка: полив слишком горячей водой.
    Последствие: корни начинают гнить, листья желтеют.
    Альтернатива: используйте прохладную воду, отстоянную не менее суток.

  • Ошибка: клубень полностью заглублён в землю.
    Последствие: цветок перестаёт расти и не выпускает бутоны.
    Альтернатива: оставьте треть клубня над поверхностью почвы.

  • Ошибка: горшок стоит возле батареи.
    Последствие: цикламен увядает, бутоны опадают.
    Альтернатива: переместите его в прохладное место, вдали от источников тепла.

А что если…

А что если цикламен начал вянуть, хотя все правила соблюдены? Возможно, ему просто нужно время на адаптацию. После покупки растение переживает стресс, и иногда бутоны опадают. Дайте ему 7-10 дней, обеспечьте рассеянный свет и умеренный полив — через пару недель цветение возобновится.

Если же цикламен не цветёт вовсе, проверьте глубину посадки и освещённость. Часто растение перестаёт выпускать бутоны из-за слишком тёплого воздуха или недостатка света.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Цветёт зимой, когда большинство растений спит Не переносит жару
Яркий декоративный вид Требует прохлады
Ароматные цветы Не любит переувлажнения
Простая пересадка Чувствителен к прямому солнцу
Долгое цветение Сложное размножение клубнями

FAQ

Как выбрать цикламен в магазине?
Выбирайте растение с плотными листьями и бутонами, которые ещё не раскрылись. Избегайте экземпляров с мягкими или влажными клубнями.

Как пересаживать цикламен?
Пересаживают его раз в два года, осенью. Клубень должен быть заглублён на две трети, почва — лёгкая и воздухопроницаемая.

Сколько живёт цикламен?
При хорошем уходе до 7 лет. Главное — правильно организовать периоды покоя и активного роста.

Как размножить цикламен дома?
Самый надёжный способ — из семян. Их высевают весной, а первые цветы появляются через два года.

Мифы и правда

  • Миф: цикламен нельзя держать в спальне.
    Правда: растение абсолютно безопасно, а его лёгкий аромат даже способствует расслаблению.

  • Миф: цикламен не переносит пересадку.
    Правда: если пересадка проводится в фазе роста, он быстро адаптируется.

  • Миф: цикламен — капризное растение.
    Правда: при соблюдении простых правил ухода он растёт без особых проблем.

Исторический контекст

Цикламен был известен ещё в античные времена. Греки считали его символом возрождения и женственности, а в Риме использовали как амулет от злых духов. В Европе растение стало популярным в XVIII веке, когда мода на "зимние сады" охватила аристократические дома.

В России цикламен появился при дворе Екатерины II. Его выращивали в оранжереях и использовали в лечебных целях. В XIX веке он стал украшением городских квартир, а позже — обязательным атрибутом зимнего интерьера.

Сегодня цикламен — одно из самых популярных комнатных растений. Его можно встретить не только дома, но и в офисах, где он помогает создать атмосферу спокойствия и уюта.

Три интересных факта

  1. Цикламен способен очищать воздух от пыли и лёгких токсинов, улучшая микроклимат помещения.

  2. Его клубни могут "спать" до полугода, а потом снова давать новые побеги.

  3. В некоторых странах цикламен считается символом искренности и чистоты чувств — его часто дарят как знак примирения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лето в банке: как я сохраняю сад до весны — простая хитрость ноября сегодня в 9:10

Узнайте, как правильно собирать семена осенью. Секреты сбора семян подсолнуха, циннии, космоса, бархатцев, календулы, базилика, укропа и фасоли в ноябре.

Читать полностью » Не знала, что так просто: как избавиться от сциарид за неделю — проверено сегодня в 8:50

Как эффективно бороться с сциаридами без химии? Используйте гвоздику, корицу и другие природные средства, чтобы защитить свои растения и улучшить их здоровье.

Читать полностью » Зимой растения страдают от сухого воздуха и жары батарей — ботаники сегодня в 8:35
Цветы сохнут, хоть поливаю каждый день — причина оказалась не в воде

Зимой растения страдают от сухого воздуха и нехватки света. Как помочь им пережить отопительный сезон без потерь — проверенные советы и приёмы.

Читать полностью » Листья опали, стебли увяли — но я не выбросил: теперь в доме зелень круглый год сегодня в 8:05

Не спешите выбрасывать увядшее растение! Узнайте, как дать ему вторую жизнь: размножение, арт-объекты, мульчирование, компостирование и даже обучение.

Читать полностью » Посадила тую вдоль забора — и соседи перестали заглядывать: теперь двор как из журнала сегодня в 7:58

Узнайте, как создать идеальную живую изгородь из туи (Thuja standishii x plicata). Советы по посадке, уходу и преимуществах этого растения для вашего сада.

Читать полностью » Никогда не думала, что финиковая пальма так проста в уходе — вот что надо знать сегодня в 7:50

Выращивание финиковой пальмы у себя дома — это возможный и увлекательный процесс. Узнайте, как создать идеальные условия для этого экзотического растения.

Читать полностью » Когда помидоры замёрзли, я не расстроилась — эти листья спасли весь мой огород сегодня в 6:45

Когда летние овощи уже сдались под первыми заморозками, два «скромных» растения продолжают жить и даже процветать. Почему капуста и шпинат — настоящие чемпионы ноября?

Читать полностью » Этот простой тест с уксусом спасёт ваш сад — узнайте, как проверить pH почвы за несколько минут сегодня в 6:26

Как узнать кислотность почвы на даче без дорогих приборов? Узнайте, как использовать уксус для проверки pH и улучшите условия для ваших растений.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
На курорте Роза Хутор пройдет конференция, посвященная превентивной медицине и антистрессу
Красота и здоровье
Диетолог Писарева рассказала, как сократить вредные перекусы
Дом
Открытие шампанского без происшествий: можно использовать дрель, нож и другие способы
Дом
Как продлить жизнь джинсам: правильная стирка, хранение и борьба с растянутыми коленками
Красота и здоровье
Когда узнала, что бессонница не всегда из-за гормонов — поменяла свои привычки
Наука
Новый вид пчелы найден в Западной Австралии на хребте Бремер - Кит Прендергаст
Красота и здоровье
Терапевт Светлана Бурнацкая объяснила, как отличить грипп от простуды по первым симптомам
Спорт и фитнес
Думала, нужен тренажёр — а хватило коврика и планки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet