Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Садовые укрытия растений
Садовые укрытия растений
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 1:42

Этот природный материал спасёт ваш сад зимой: не гниёт, не плесневеет и отпугивает вредителей

Хвойные ветви предотвращают вымерзание и выпревание садовых культур — Екатерина Власова

Зима — испытание не только для садоводов, но и для их зелёных питомцев. С наступлением холодов растения нуждаются в надёжной защите от ветров, морозов и перепадов температуры. Среди множества способов укрытия особое место занимает лапник — хвойные ветви ели или пихты, проверенное временем и природой средство, которое до сих пор не теряет своей эффективности.

"Лапник — это естественный, экологичный и безопасный материал, обеспечивающий растениям оптимальный микроклимат даже в сильные морозы", — отметила садовод-агроном Екатерина Власова.

Почему садоводы выбирают лапник

Хвойные ветви не только защищают от холода, но и создают воздушную прослойку, которая удерживает тепло и задерживает снег. Температура под таким укрытием остаётся стабильной и редко опускается ниже -4…-6 °C, даже если на улице сильный мороз. Это позволяет корневым системам растений зимовать без стресса.

В отличие от листового опада, лапник не слёживается и не превращается в плотную промёрзшую массу. Воздух свободно циркулирует между иголками, предотвращая выпревание и загнивание. К тому же хвойный аромат отпугивает грызунов, а острые иглы мешают им подбираться к растениям.

Сравнение: разные материалы для зимнего укрытия

Материал Преимущества Недостатки
Лапник Сохраняет воздух и тепло, отпугивает вредителей Требует сбора и укладки
Листовой опад Доступен, удерживает влагу Слеживается, может преть
Агроволокно Современно и удобно Дорого и требует фиксации
Снег Отличный утеплитель Зависит от погодных условий

Советы шаг за шагом

  1. Соберите лапник заранее. Лучшее время — после санитарной обрезки хвойных деревьев в конце осени.

  2. Просушите ветви. Лёгкая просушка уменьшит риск плесени.

  3. Не укладывайте слишком плотно. Воздух должен свободно циркулировать.

  4. Используйте металлические уголки или шпильки. Они удержат ветви при сильном ветре.

  5. Снимайте укрытие постепенно. Делайте это весной, когда сойдёт снег, чтобы избежать выпревания.

"Хвойное укрытие работает как природный термос — под ним сохраняется тепло и стабильная влажность", — добавила Власова.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  1. Ошибка: укрывать слишком рано.
    Последствие: растения могут сопреть из-за тёплой земли.
    Альтернатива: укрывайте только при установлении стабильных морозов.

  2. Ошибка: использовать плотный слой листьев.
    Последствие: загнивание корней и побегов.
    Альтернатива: замените нижний слой листового опада лапником.

  3. Ошибка: укладывать ветви без фиксации.
    Последствие: ветром разносит укрытие, растения остаются незащищёнными.
    Альтернатива: закрепите ветви металлическими шпильками или сеткой.

Укрытие ягодных кустарников

Лапник идеально подходит для клубники, малины и ежевики. Для клубники он особенно важен: растение подвержено не только морозам, но и вымоканию. Перед укрытием кусты очищают от старых листьев, а ветви равномерно распределяют между рядами.

У ежевики плети пригибают к земле, закрепляют и накрывают хвойными ветками. Это защищает побеги от вымерзания и пересыхания. В регионах с ветрами лапник закрепляют металлическими дугами или сеткой, чтобы его не сдуло.

Защита цветов

Даже морозостойкие цветы требуют укрытия. Пионы и розы особенно чувствительны к перепадам температуры. После обрезки кустов пионы укрывают лапником в форме шалашика, а у роз основание присыпают листовым опадом, сверху укладывают слой хвойных ветвей.

Такое комбинированное укрытие создаёт идеальные условия: листья удерживают тепло у корней, а лапник защищает верхнюю часть куста от промерзания и резких ветров.

Особенности укрытия чеснока и тюльпанов

Луковичные растения — тюльпаны, нарциссы, гиацинты - особенно страдают в малоснежные зимы. Лапник помогает удерживать снег и предотвращает промерзание почвы. Его укладывают прямо на грядку поверх земли, где посажен чеснок или луковицы. При желании сверху можно добавить тонкий слой сухих листьев.

"Лапник помогает сохранить тепло почвы и влагу, предотвращая вымерзание посевов при малом снежном покрове", — подчеркнула Власова.

Плюсы и минусы лапника как укрывного материала

Плюсы Минусы
Природный, экологичный материал Требует времени на сбор
Поддерживает воздухообмен Может быть труднодоступен в городе
Не даёт развиваться плесени Нуждается в правильной укладке
Отпугивает грызунов Требует снятия весной

FAQ

Когда лучше укрывать растения лапником?
При устойчивых температурах ниже -2…-4 °C, чтобы земля слегка подмёрзла и не происходило выпревания.

Подходит ли лапник для всех культур?
Да, особенно для ягодных кустарников, цветов и луковичных. Но для теплолюбивых культур его лучше сочетать с дополнительным укрывным материалом.

Можно ли использовать лапник повторно?
Да, если ветви не заплесневели и сохранили структуру, их можно оставить на следующий сезон.

Мифы и правда

  1. Миф: лапник портит почву кислотностью.
    Правда: за зиму хвоя не успевает изменить состав почвы, а тонкий слой весной легко убирается.

  2. Миф: без снега лапник бесполезен.
    Правда: даже без снежного покрова он удерживает тепло и защищает от ветра.

  3. Миф: под лапником растения выпревают.
    Правда: при правильной укладке и вентиляции под ним сохраняется здоровый микроклимат.

Исторический контекст

Использование лапника в садоводстве уходит корнями в русскую традицию сельского хозяйства XVIII-XIX веков. До появления современных агроволокон хвойные ветви были основным способом защиты растений от холодов. В старину ими накрывали даже соломенные крыши и хранили урожай — лапник обеспечивал тепло, воздух и защиту от вредителей. Сегодня этот способ вновь набирает популярность среди сторонников экологического земледелия.

"Лапник — это проверенное временем решение, позволяющее сохранить сад в естественных условиях без химии и пластика", — добавила Власова.

Три интересных факта

  1. Под лапником температура почвы держится на 3-5 °C выше, чем на открытой земле.

  2. Хвойный аромат действительно отпугивает мышей и полёвок, что подтверждено наблюдениями садоводов.

  3. Ветви ели и пихты выделяют фитонциды - природные вещества, подавляющие развитие грибков и бактерий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Органические удобрения и сидераты восстанавливают плодородие почвы естественным путём — Ирина Соловьёва сегодня в 0:42
Почва не любит, когда её слишком любят: ошибка, из-за которой урожай исчезает

Почва теряет плодородие из-за истощения, засоления и ошибок ухода. Как вернуть земле живую силу и восстановить её баланс — разбираемся подробно.

Читать полностью » Агроном Сергей Туркменян: клубнике в помещении требуется опыление каждые два-три дня сегодня в 0:26
На моём подоконнике теперь растёт клубника — и сладкая, как летом: делюсь секретом

Выращивание клубники дома круглый год – это реально! Узнайте о выборе сорта, посадке, ручном опылении и уходе. Советы по гидропонике и распространенные ошибки.

Читать полностью » Правильные методы хранения георгин на зиму вчера в 23:02
Как я сохраняю свои георгины зимой: шаги, которые гарантируют успех

Узнайте, как правильно выкопать и сохранить георгины на зиму, чтобы они вновь порадовали вас ярким цветением в следующем сезоне.

Читать полностью » Осенняя обработка сада для защиты растений от вредителей и болезней вчера в 22:17
Как я спасаю свой сад от вредителей осенью: эффективные методы и главные ошибки

Правильная осенняя обработка сада — залог здоровых растений в следующем сезоне. Узнайте, как подготовить сад к зиме и избежать распространенных ошибок.

Читать полностью » Правильный уход за пуансеттией для яркого цветения в зимний период вчера в 21:11
Как я выращиваю пуансеттию, чтобы она цвела каждый год: секреты правильного ухода

Узнайте, как правильно ухаживать за пуансеттией, чтобы она радовала вас ярким цветением на Новый год и Рождество.

Читать полностью » Растения для защиты от негатива: как кактус, герань и другие очищают дом вчера в 20:15
Как я избавил дом от негатива: 5 растений, которые стали моими зелеными защитниками

Кактус, герань, мята и другие растения не только украсят дом, но и помогут создать гармоничную атмосферу, защитив его от негатива.

Читать полностью » Хризантема лучше размножается черенками, чем семенами, для сохранения сорта — специалисты-садоводы вчера в 19:51
Один приём, и хризантема укореняется за неделю: совет, который сработал на моём участке

Как правильно размножать хризантемы черенками, когда лучше проводить посадку и как создать идеальные условия для укоренения — советы для сада и дома.

Читать полностью » Иван Смирнов: горький перец можно вырастить в домашних условиях вчера в 19:11
Вырастила горький перец в квартире — результат меня поразил: вот как это получилось

Выращивание горького перца в помещении — это не только легко, но и очень полезно! Узнайте, как правильно посадить и ухаживать за перцами, чтобы они дали хороший урожай.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Доктор Сергей Агапкин: горячие напитки могут повысить риск рака пищевода
Садоводство
Ботаник Сергей Туркменян: алоэ тигрового зуба переносит редкий полив и растёт даже при минимальном уходе
Авто и мото
Исследование Consumer Reports показало, что владельцы BMW тратят до 17 800 долларов на обслуживание за 10 лет
Спорт и фитнес
Учёные из Хьюстонского университета: камбаловидная мышца может стать ключом к профилактике диабета 2 типа
Туризм
Economist Intelligence Unit: Мельбурн вошёл в пятёрку лучших городов мира для жизни
Наука
Исследователи из Испании и США сообщили о новом материале для солнечных башен
Еда
Рецепт колбасы с черными оливками и травами стал популярным среди домашних поваров
Спорт и фитнес
Бренды Asics, Brooks и PowerSox выпускают носки с разной формой для левой и правой ноги
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet