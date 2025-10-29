Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вакцинация
Вакцинация
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 9:22

Эти 39 градусов могут стать смертельными: как не пропустить опасные симптомы простуды у детей

Грипп и ОРВИ у детей часто приводят к пневмонии, если не контролировать симптомы — Полина Кутузова

Сезон простуд всегда тревожный период для родителей. Даже обычный насморк может перерасти в серьёзное заболевание, если вовремя не обратить внимание на симптомы. Врач-педиатр и детский инфекционист Полина Кутузова предупреждает: ОРВИ и грипп у детей требуют особого контроля, ведь их осложнения способны развиваться стремительно и представлять угрозу для жизни.

"Если температура у ребёнка держится выше 39 градусов и не снижается, необходимо немедленно вызвать скорую помощь", — подчеркнула врач Полина Кутузова.

Почему опасно игнорировать симптомы

Большинство родителей стараются справиться с простудой самостоятельно, применяя домашние методы — чай с мёдом, постельный режим, тёплое питьё. Однако вирусные инфекции у детей часто протекают непредсказуемо. Повышенная температура — это не просто реакция организма на вирус, а сигнал о том, что иммунитет борется с инфекцией. Если жар сохраняется более двух суток, особенно при температуре выше 39 °C, велик риск осложнений.

Главная опасность — развитие нейротоксикоза, который может проявляться судорогами, галлюцинациями, рвотой и спутанностью сознания. Такое состояние требует неотложной медицинской помощи.

Кроме того, при длительном течении болезни повышается риск пневмонии - тяжёлого воспаления лёгких, способного привести к дыхательной недостаточности, если лечение начато поздно.

Сравнение

Состояние Симптомы Степень опасности
Лёгкая форма ОРВИ Насморк, кашель, температура до 38 °C Безопасна при лечении дома
Грипп средней тяжести Ломота, слабость, температура 39 °C Требует наблюдения врача
Тяжёлая форма (осложнения) Судороги, одышка, галлюцинации Нужна экстренная помощь

Советы шаг за шагом

  1. Следите за температурой. Измеряйте её каждые 3-4 часа. Если показатели выше 39 °C и не снижаются жаропонижающими, вызывайте врача.

  2. Обеспечьте обильное питьё. Подойдут вода, компот, морс или слабый чай — это помогает избежать обезвоживания.

  3. Не заставляйте ребёнка есть. При вирусных инфекциях важно дать организму силы на борьбу, а не перегружать пищеварение.

  4. Соблюдайте постельный режим. Даже если ребёнку стало легче, не торопитесь возвращать его к активным играм.

  5. Проветривайте комнату. Свежий воздух снижает концентрацию вирусов и облегчает дыхание.

  6. Не занимайтесь самолечением. Не давайте антибиотики без назначения врача — при вирусной инфекции они бесполезны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сбивать температуру сразу после 37,5 °C;
    Последствие: ослабление естественной защиты организма;
    Альтернатива: снижайте температуру только при плохом самочувствии или выше 38,5 °C.

  • Ошибка: продолжать лечение "народными средствами", игнорируя ухудшение состояния;
    Последствие: развитие осложнений, включая пневмонию;
    Альтернатива: при сохранении температуры более трёх дней обязательно обращайтесь к врачу.

  • Ошибка: кутать ребёнка при лихорадке;
    Последствие: перегрев и повышение температуры;
    Альтернатива: укрывайте лёгким пледом и поддерживайте прохладный воздух в комнате (около 20 °C).

А что если температура поднимается ночью?

Ночные подъемы температуры — частое явление при гриппе и ОРВИ. Если ребёнок вялый, жалуется на головную боль или у него появляются судороги, не ждите утра — вызывайте скорую. При лёгких случаях можно использовать жаропонижающее и следить за состоянием. Главное — не паниковать и не оставлять малыша без внимания.

Плюсы и минусы лечения дома

Метод Плюсы Минусы
Домашний уход Комфорт, меньше стресса Риск упустить осложнения
Амбулаторное наблюдение Контроль врача, индивидуальная терапия Требует времени и дисциплины
Госпитализация Безопасность при тяжёлом течении Эмоциональная нагрузка для ребёнка

FAQ

Когда нужно вызывать скорую помощь?
Если температура держится выше 39 °C и не снижается, ребёнок жалуется на сильную слабость, возникают судороги или потеря ориентации.

Можно ли купать ребёнка при ОРВИ?
Короткие обтирания влажным полотенцем допустимы, но купание в горячей воде при высокой температуре противопоказано.

Почему важно наблюдение врача?
Педиатр оценит риски осложнений и при необходимости назначит обследование, чтобы исключить пневмонию или воспаление ушей.

Мифы и правда

  • Миф: высокая температура всегда опасна.
    Правда: она помогает организму бороться с вирусом, но требует контроля и вмешательства при превышении 39 °C.

  • Миф: грипп и ОРВИ — одно и то же.
    Правда: грипп протекает тяжелее, с резким началом и риском осложнений.

  • Миф: если ребёнку стало легче, лечение можно прекратить.
    Правда: недолеченные вирусные инфекции часто возвращаются в виде бронхита или синусита.

Исторический контекст

Первые вспышки гриппа фиксировались ещё в Средние века, когда болезнь называли "инфлюэнцей". С развитием медицины стали известны вирусные причины заболевания, а вакцинация помогла снизить смертность. Тем не менее, дети по-прежнему остаются одной из самых уязвимых групп. Современные педиатры напоминают: профилактика и своевременное обращение к врачу спасают жизни не хуже лекарств.

Три интересных факта

  1. Организм ребёнка теряет жидкость при температуре в два раза быстрее, чем взрослый.

  2. Высокая температура помогает активировать иммунные клетки, но при превышении 40 °C становится опасной.

  3. Дети, перенёсшие тяжёлый грипп, получают устойчивый иммунитет к этому штамму на 3-5 лет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зеленый, черный и травяной чай: когда и какой выбрать для утреннего чаепития сегодня в 9:31
Зеленый, черный или травяной? Узнайте, какой чай принесет вам наибольшую пользу

Узнайте, какой чай лучше пить утром, чтобы не только бодрить, но и поддерживать здоровье.

Читать полностью » Основные причины цистита и рекомендации по профилактике сегодня в 4:46
Скрытые причины цистита, которые вы могли не заметить

Узнайте, как предотвратить цистит, какие симптомы помогают распознать заболевание и как эффективно его лечить.

Читать полностью » Как аэробные тренировки помогают снизить риск инсульта сегодня в 3:42
Как избежать инсульта с помощью простых тренировок: советы врача

Узнайте, какие тренировки помогут снизить риск инсульта, укрепить сердце и сосуды, а также что важно учитывать при составлении тренировочного плана.

Читать полностью » Врач Тим Хендрикс объяснил, почему частые болезни не связаны с ослабленным иммунитетом сегодня в 2:37
Миф о слабом иммунитете развеян: что на самом деле влияет на частые болезни

Разбираемся, почему частые болезни не всегда связаны с иммунной системой и как простые гигиенические правила помогут избежать заражения.

Читать полностью » Профилактика старения: как сохранить здоровье и замедлить возрастные изменения сегодня в 1:34
Не ждите, пока будет поздно: как замедлить старение и жить долго и здорово

Узнайте, когда начинается старение организма, как можно замедлить его процессы и какие простые привычки помогут сохранить здоровье.

Читать полностью » Причины, по которым интенсивные тренировки не всегда приводят к снижению веса сегодня в 0:28
Шокирующая правда: почему интенсивные тренировки не всегда помогут сбросить вес

Узнайте, почему тренировки не всегда приводят к снижению веса и что важно учитывать в процессе похудения для достижения стабильных результатов.

Читать полностью » Профессор Джонса Хопкинса предложил 10 вопросов для самопроверки на ранние признаки деменции вчера в 23:27
Сначала имена, потом маршруты: тревожные сигналы, которые мозг подаёт задолго до диагноза

Невролог из Университета Джонса Хопкинса предложил простой способ проверить себя на ранние признаки деменции — без врачей и оборудования.

Читать полностью » Исследования показали: магний может улучшить сон и пищеварение, но только при его дефиците вчера в 22:55
Пьют для сна, а помогает кишечнику: какие продукты дадут эффект лучше капсул

Узнайте, как магний влияет на наше здоровье. Статьи исследуют его воздействие на сон, стресс и пищеварение. Что реально, а что - мифы?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Перед застольем важно съесть белковую пищу, чтобы замедлить всасывание алкоголя — Руслан Исаев
Садоводство
Острый перец требует тепла, света и умеренного полива для обильного урожая — Александр Кузнецов
Питомцы
Разведение кроликов требует влажности 55–70 % и тишины — рекомендации по уходу
Наука
Детские книги формируют отношение детей к боли и эмоциям – Сара Уоллворк
Еда
Рулет из лаваша с крабовыми палочками и яйцами в майонезе готовится за минуты
Туризм
Десять горнолыжных курортов России для зимнего отдыха и катания на сноуборде
Еда
Салат с карбонатом готовится за 15 минут с использованием капусты и свежих овощей
Культура и шоу-бизнес
Тётя принцев Уильяма и Гарри леди Сара МакКоркодейл госпитализирована после падения с лошади — People
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet