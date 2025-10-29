Петербург в огнях и звуках рождественских ярмарок: маршрут для тех, кто верит в чудеса
Санкт-Петербург зимой — особенное место. Город на Неве превращается в декорацию рождественской сказки: огни отражаются в замёрзших каналах, на улицах звучит музыка, пахнет глинтвейном и корицей, а заснеженные дворцы и проспекты выглядят как из открытки XIX века.
Каникулы в Петербурге — отличная возможность совместить отдых, прогулки и культурное вдохновение. Мы собрали самые интересные локации и события, чтобы вы провели праздничные дни ярко, не спеша и с чувством волшебства.
Как за пару часов увидеть главные новогодние локации
Праздничный Петербург можно открыть всего за несколько часов, если выбрать правильный маршрут. Лучше всего это сделать в составе экскурсии или театрализованного тура — так не придётся искать достопримечательности самостоятельно.
1. Невский проспект
Главная улица города сияет тысячами огней. Над головой — гирлянды в виде снежинок, а витрины магазинов превращаются в настоящие арт-инсталляции. Здесь стоит пройти от Адмиралтейства до Гостиного двора, заглядывая в кофейни с видом на заснеженные улицы.
2. Дворцовая площадь
Центр праздничной жизни города. В начале декабря здесь устанавливают главную ёлку Петербурга - 25-метровую красавицу, украшенную тысячами гирлянд. По вечерам проходят концерты, а ровно в полночь в Новый год звучит гимн и гремит салют над Невой.
3. Стрелка Васильевского острова
Отсюда открывается вид на заледеневшую Неву и подсвеченные мосты. Отличное место для прогулки с фотоаппаратом — особенно вечером, когда включается подсветка Ростральных колонн.
4. Исаакиевская площадь
На фоне величественного собора часто проходят театрализованные представления и рождественские флешмобы. Вокруг работают уличные кафе с глинтвейном и горячими вафлями.
Если хотите добавить немного магии — закажите ночную экскурсию на автобусе по праздничным улицам: за 2 часа покажут все главные огни Петербурга, а гид расскажет зимние истории и легенды города.
Где купить сувениры и погулять снежным вечером
Зимний Петербург невозможно представить без рождественских ярмарок. Здесь можно купить подарки, попробовать традиционные угощения и просто насладиться атмосферой праздника.
Рождественская ярмарка на Манежной площади
Самая большая и известная. Работает с середины декабря до середины января. Десятки деревянных домиков, где продают изделия ручной работы, игрушки, украшения, сладости и горячий шоколад. Вечером включается подсветка и звучит музыка.
Ярмарка у Гостиного двора
Более камерная, с акцентом на местных ремесленников. Здесь можно купить шерстяные варежки, расписные чашки, украшения из янтаря и даже фигурки Дедов Морозов из дерева.
"Новая Голландия"
Современное пространство на острове в центре города. В новогодние праздники здесь устанавливают ёлку, заливают каток и открывают гастрономические шале. После прогулки можно зайти в кафе с панорамными окнами и согреться горячим сидром.
Малая Садовая улица
Пешеходная зона рядом с Невским проспектом. Здесь особенно уютно вечером: музыка, подсветка и витрины с рождественскими сценками. Отличное место для прогулки под снегом.
Какие представления стоит посмотреть всей семьёй
Зимний Петербург — это не только прогулки, но и настоящие театральные чудеса.
- Ледовое шоу Ильи Авербуха.
Каждый год в Ледовом дворце проходит грандиозное представление по мотивам сказок — "Щелкунчик", "Золушка" или "Спящая красавица". Красочные костюмы, музыка и фигурное катание высочайшего уровня.
- Новогодний мюзикл в театре "Мюзик-Холл".
Современная постановка для всей семьи, с актёрами, танцами и спецэффектами. Репертуар каждый год меняется, но атмосфера праздника — неизменна.
- Ёлка в Эрмитаже.
Для детей проводят интерактивные программы: можно попасть в мастерскую Деда Мороза, послушать сказки и поучаствовать в квестах по залам музея.
- Бал в Екатерининском дворце.
Особый формат новогоднего вечера — костюмированное представление с живой музыкой, танцами и угощением. Подходит для тех, кто хочет почувствовать атмосферу XIX века.
Какие музеи нельзя обойти стороной
Даже в праздники Петербург остаётся городом музеев. Многие из них готовят тематические выставки и зимние экскурсии.
- Эрмитаж. Один из крупнейших музеев мира, работает без выходных. В новогодние дни здесь особенно красиво: дворцовые залы украшены еловыми ветками и старинными игрушками.
- Русский музей. Показывает праздничную коллекцию картин, посвящённых зиме и Рождеству.
- Музей Фаберже. Можно увидеть легендарные ювелирные шедевры — в том числе рождественские яйца, созданные для императорской семьи.
- Музей шоколада. Идеален для детей: экскурсия с дегустацией и мастер-классом по созданию фигурок из шоколада.
- Кунсткамера. Для любителей необычного — старейший музей России с удивительными экспонатами.
Совет: заранее уточняйте расписание работы музеев — некоторые закрываются 31 декабря или открываются позже 2 января.
Какие ещё мероприятия ждут вас в Петербурге
- Новогодний парад на Невском проспекте. 1 января по главной улице проходят артисты в костюмах, оркестры и уличные театры.
- Фейерверк на Дворцовой площади. В полночь небо над Невой озаряется сотнями огней.
- Каток у Адмиралтейства. Самый популярный каток в центре города, работает до позднего вечера, есть прокат коньков.
- Зимний фестиваль света. Проводится в Петропавловской крепости: на стены проецируют анимации и световые инсталляции под музыку.
- Концерты органной музыки. В лютеранском соборе св. Анны проходят вечерние выступления при свечах — незабываемая атмосфера.
Коротко: куда сходить в Петербурге на новогодних каникулах
|Что делать
|Где
|Когда
|Посмотреть ёлку и салют
|Дворцовая площадь
|31 декабря — 1 января
|Покататься на катке
|Новая Голландия, Адмиралтейство
|Весь январь
|Купить подарки
|Манежная площадь, Гостиный двор
|Середина декабря — 14 января
|Посмотреть спектакль
|Театр "Мюзик-Холл", Мариинский театр
|В течение праздников
|Прогуляться по огням
|Невский проспект, Исаакиевская площадь
|Каждый вечер
|Устроить экскурсию
|Территория центра города
|1-8 января
Советы шаг за шагом
- Забронируйте жильё заранее. В каникулы спрос высокий, особенно на отели в центре.
- Возьмите тёплую обувь и варежки. В январе часто бывает -10…-15 °C, ветер усиливает холод.
- Пользуйтесь метро. На праздниках перекрывают центральные улицы, и подземка — лучший способ перемещения.
- Не планируйте всё впритык. Лучше оставить время на спонтанные прогулки и уютные кафе.
- Загляните на крышу или смотровую площадку. Панорама огней зимнего Петербурга — зрелище, которое стоит запомнить.
Плюсы и минусы поездки в Петербург зимой
|Плюсы
|Минусы
|Сказочная атмосфера, огни и украшения
|Холод и влажность
|Множество мероприятий для детей и взрослых
|Большой поток туристов
|Вкусная кухня и уютные кафе
|Очереди в популярные музеи
|Возможность увидеть город без зелени — во всей архитектурной строгости
|Короткий световой день
FAQ
Когда зажигают главную ёлку Петербурга?
Обычно в середине декабря, и украшения держатся до конца января.
Можно ли покататься на коньках в центре города?
Да, катки есть у Адмиралтейства, в "Новой Голландии" и в Московском парке Победы.
Где увидеть салют?
Лучшие точки — Дворцовая площадь, Троицкий мост и набережная Невы.
Какие сувениры привезти?
Фарфор с зимними сюжетами, фигурки медных котов, расписные елочные шары и шоколад "Петербургский".
