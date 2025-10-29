Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Рождественская елка, Луизиана
Рождественская елка, Луизиана
© commons.wikimedia.org by Shreveport-Bossier Convention and Tourist Bureau is licensed under CC BY 2.0
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 9:05

Петербург в огнях и звуках рождественских ярмарок: маршрут для тех, кто верит в чудеса

Новогодние каникулы в Санкт-Петербурге проходят с экскурсиями, ярмарками и спектаклями

Санкт-Петербург зимой — особенное место. Город на Неве превращается в декорацию рождественской сказки: огни отражаются в замёрзших каналах, на улицах звучит музыка, пахнет глинтвейном и корицей, а заснеженные дворцы и проспекты выглядят как из открытки XIX века.

Каникулы в Петербурге — отличная возможность совместить отдых, прогулки и культурное вдохновение. Мы собрали самые интересные локации и события, чтобы вы провели праздничные дни ярко, не спеша и с чувством волшебства.

Как за пару часов увидеть главные новогодние локации

Праздничный Петербург можно открыть всего за несколько часов, если выбрать правильный маршрут. Лучше всего это сделать в составе экскурсии или театрализованного тура — так не придётся искать достопримечательности самостоятельно.

1. Невский проспект

Главная улица города сияет тысячами огней. Над головой — гирлянды в виде снежинок, а витрины магазинов превращаются в настоящие арт-инсталляции. Здесь стоит пройти от Адмиралтейства до Гостиного двора, заглядывая в кофейни с видом на заснеженные улицы.

2. Дворцовая площадь

Центр праздничной жизни города. В начале декабря здесь устанавливают главную ёлку Петербурга - 25-метровую красавицу, украшенную тысячами гирлянд. По вечерам проходят концерты, а ровно в полночь в Новый год звучит гимн и гремит салют над Невой.

3. Стрелка Васильевского острова

Отсюда открывается вид на заледеневшую Неву и подсвеченные мосты. Отличное место для прогулки с фотоаппаратом — особенно вечером, когда включается подсветка Ростральных колонн.

4. Исаакиевская площадь

На фоне величественного собора часто проходят театрализованные представления и рождественские флешмобы. Вокруг работают уличные кафе с глинтвейном и горячими вафлями.

Если хотите добавить немного магии — закажите ночную экскурсию на автобусе по праздничным улицам: за 2 часа покажут все главные огни Петербурга, а гид расскажет зимние истории и легенды города.

Где купить сувениры и погулять снежным вечером

Зимний Петербург невозможно представить без рождественских ярмарок. Здесь можно купить подарки, попробовать традиционные угощения и просто насладиться атмосферой праздника.

Рождественская ярмарка на Манежной площади

Самая большая и известная. Работает с середины декабря до середины января. Десятки деревянных домиков, где продают изделия ручной работы, игрушки, украшения, сладости и горячий шоколад. Вечером включается подсветка и звучит музыка.

Ярмарка у Гостиного двора

Более камерная, с акцентом на местных ремесленников. Здесь можно купить шерстяные варежки, расписные чашки, украшения из янтаря и даже фигурки Дедов Морозов из дерева.

"Новая Голландия"

Современное пространство на острове в центре города. В новогодние праздники здесь устанавливают ёлку, заливают каток и открывают гастрономические шале. После прогулки можно зайти в кафе с панорамными окнами и согреться горячим сидром.

Малая Садовая улица

Пешеходная зона рядом с Невским проспектом. Здесь особенно уютно вечером: музыка, подсветка и витрины с рождественскими сценками. Отличное место для прогулки под снегом.

Какие представления стоит посмотреть всей семьёй

Зимний Петербург — это не только прогулки, но и настоящие театральные чудеса.

  1. Ледовое шоу Ильи Авербуха.
    Каждый год в Ледовом дворце проходит грандиозное представление по мотивам сказок — "Щелкунчик", "Золушка" или "Спящая красавица". Красочные костюмы, музыка и фигурное катание высочайшего уровня.
  2. Новогодний мюзикл в театре "Мюзик-Холл".
    Современная постановка для всей семьи, с актёрами, танцами и спецэффектами. Репертуар каждый год меняется, но атмосфера праздника — неизменна.
  3. Ёлка в Эрмитаже.
    Для детей проводят интерактивные программы: можно попасть в мастерскую Деда Мороза, послушать сказки и поучаствовать в квестах по залам музея.
  4. Бал в Екатерининском дворце.
    Особый формат новогоднего вечера — костюмированное представление с живой музыкой, танцами и угощением. Подходит для тех, кто хочет почувствовать атмосферу XIX века.

Какие музеи нельзя обойти стороной

Даже в праздники Петербург остаётся городом музеев. Многие из них готовят тематические выставки и зимние экскурсии.

  • Эрмитаж. Один из крупнейших музеев мира, работает без выходных. В новогодние дни здесь особенно красиво: дворцовые залы украшены еловыми ветками и старинными игрушками.
  • Русский музей. Показывает праздничную коллекцию картин, посвящённых зиме и Рождеству.
  • Музей Фаберже. Можно увидеть легендарные ювелирные шедевры — в том числе рождественские яйца, созданные для императорской семьи.
  • Музей шоколада. Идеален для детей: экскурсия с дегустацией и мастер-классом по созданию фигурок из шоколада.
  • Кунсткамера. Для любителей необычного — старейший музей России с удивительными экспонатами.

Совет: заранее уточняйте расписание работы музеев — некоторые закрываются 31 декабря или открываются позже 2 января.

Какие ещё мероприятия ждут вас в Петербурге

  • Новогодний парад на Невском проспекте. 1 января по главной улице проходят артисты в костюмах, оркестры и уличные театры.
  • Фейерверк на Дворцовой площади. В полночь небо над Невой озаряется сотнями огней.
  • Каток у Адмиралтейства. Самый популярный каток в центре города, работает до позднего вечера, есть прокат коньков.
  • Зимний фестиваль света. Проводится в Петропавловской крепости: на стены проецируют анимации и световые инсталляции под музыку.
  • Концерты органной музыки. В лютеранском соборе св. Анны проходят вечерние выступления при свечах — незабываемая атмосфера.

Коротко: куда сходить в Петербурге на новогодних каникулах

Что делать Где Когда
Посмотреть ёлку и салют Дворцовая площадь 31 декабря — 1 января
Покататься на катке Новая Голландия, Адмиралтейство Весь январь
Купить подарки Манежная площадь, Гостиный двор Середина декабря — 14 января
Посмотреть спектакль Театр "Мюзик-Холл", Мариинский театр В течение праздников
Прогуляться по огням Невский проспект, Исаакиевская площадь Каждый вечер
Устроить экскурсию Территория центра города 1-8 января

Советы шаг за шагом

  1. Забронируйте жильё заранее. В каникулы спрос высокий, особенно на отели в центре.
  2. Возьмите тёплую обувь и варежки. В январе часто бывает -10…-15 °C, ветер усиливает холод.
  3. Пользуйтесь метро. На праздниках перекрывают центральные улицы, и подземка — лучший способ перемещения.
  4. Не планируйте всё впритык. Лучше оставить время на спонтанные прогулки и уютные кафе.
  5. Загляните на крышу или смотровую площадку. Панорама огней зимнего Петербурга — зрелище, которое стоит запомнить.

Плюсы и минусы поездки в Петербург зимой

Плюсы Минусы
Сказочная атмосфера, огни и украшения Холод и влажность
Множество мероприятий для детей и взрослых Большой поток туристов
Вкусная кухня и уютные кафе Очереди в популярные музеи
Возможность увидеть город без зелени — во всей архитектурной строгости Короткий световой день

FAQ

Когда зажигают главную ёлку Петербурга?
Обычно в середине декабря, и украшения держатся до конца января.

Можно ли покататься на коньках в центре города?
Да, катки есть у Адмиралтейства, в "Новой Голландии" и в Московском парке Победы.

Где увидеть салют?
Лучшие точки — Дворцовая площадь, Троицкий мост и набережная Невы.

Какие сувениры привезти?
Фарфор с зимними сюжетами, фигурки медных котов, расписные елочные шары и шоколад "Петербургский".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Арктика - уникальная природная зона от России до Канады и США сегодня в 8:02
Край, где рождаются белые медведи: зачем туристы едут в Арктику

Арктика — мир льда, ветра и бескрайней тишины. Узнайте, где увидеть белых медведей, северное сияние и почувствовать дыхание настоящего Севера.

Читать полностью » Жигулёвское море и советский модернизм делают Тольятти уникальным среди городов России сегодня в 7:00
Город, где родились Жигули: как Тольятти стал символом советского автопрома, и что здесь делать сейчас

Тольятти — город, выросший на месте ушедшего под воду Ставрополя. Рассказываем, где увидеть легендарные «Жигули», прогуляться у Жигулёвского моря и почувствовать дух промышленного модернизма.

Читать полностью » Уфа - столица Башкортостана с мечетями, храмами и самобытной культурой сегодня в 6:58
Уфа удивит даже искушённых путешественников: здесь конина соседствует с каруселями и легендами

Столица Башкортостана удивляет сочетанием востока и запада. Рассказываем, как за один день увидеть главные достопримечательности Уфы и почувствовать дух башкирской культуры.

Читать полностью » Семь самых впечатляющих водопадов России - от Тальникового до Медовых сегодня в 5:56
Где спрятаны самые красивые водопады страны: путеводитель для тех, кто ищет чудо

Не нужно лететь за океан, чтобы увидеть природные чудеса. В России есть водопады, которые поражают масштабом, красотой и уединением.

Читать полностью » Новороссийск - город-герой с богатой военной историей на берегу Чёрного сегодня в 4:52
Новороссийск за один день: город, где море хранит военные тайны

Город-герой Новороссийск — не только промышленный порт, но и место с богатой историей и красивой набережной. Маршрут на один день поможет увидеть всё самое интересное.

Читать полностью » Педиатры советуют планировать рейсы с учётом режима сна ребёнка сегодня в 3:49
Простые приёмы, которые спасут перелёт с ребёнком от капризов и скуки

Путешествие с детьми не обязательно должно быть стрессом. Рассказываем, как собрать вещи, выбрать места и провести полёт без слёз и спешки.

Читать полностью » RDC Deutschland заявил, что ночной поезд Стокгольм — Берлин продолжит курсировать в 2026 году сегодня в 2:10
Как будут выглядеть ночные поезда будущего в Европе: от Стокгольма до Лапландии

Ночные поезда снова становятся популярными в Европе, открывая новые маршруты и предлагая экологичный способ путешествий.

Читать полностью » Крис Бруннинг заявил, что зимняя Лапландия — место для волшебства и северного сияния сегодня в 1:16
Погружение в полярную сказку: что стоит увидеть в Лапландии зимой

Лапландия — не просто снежный край, а место, где зима превращается в приключение: северное сияние, оленьи упряжки и настоящее волшебство Севера.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Острый перец требует тепла, света и умеренного полива для обильного урожая — Александр Кузнецов
Питомцы
Разведение кроликов требует влажности 55–70 % и тишины — рекомендации по уходу
Наука
Детские книги формируют отношение детей к боли и эмоциям – Сара Уоллворк
Еда
Рулет из лаваша с крабовыми палочками и яйцами в майонезе готовится за минуты
Туризм
Десять горнолыжных курортов России для зимнего отдыха и катания на сноуборде
Еда
Салат с карбонатом готовится за 15 минут с использованием капусты и свежих овощей
Культура и шоу-бизнес
Тётя принцев Уильяма и Гарри леди Сара МакКоркодейл госпитализирована после падения с лошади — People
Еда
Кулинары готовят курицу в казане на костре с чесноком, травами и ароматным соусом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet