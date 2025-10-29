Петербург в огнях и звуках рождественских ярмарок: маршрут для тех, кто верит в чудеса

Санкт-Петербург зимой — особенное место. Город на Неве превращается в декорацию рождественской сказки: огни отражаются в замёрзших каналах, на улицах звучит музыка, пахнет глинтвейном и корицей, а заснеженные дворцы и проспекты выглядят как из открытки XIX века.

Каникулы в Петербурге — отличная возможность совместить отдых, прогулки и культурное вдохновение. Мы собрали самые интересные локации и события, чтобы вы провели праздничные дни ярко, не спеша и с чувством волшебства.

Как за пару часов увидеть главные новогодние локации

Праздничный Петербург можно открыть всего за несколько часов, если выбрать правильный маршрут. Лучше всего это сделать в составе экскурсии или театрализованного тура — так не придётся искать достопримечательности самостоятельно.

1. Невский проспект

Главная улица города сияет тысячами огней. Над головой — гирлянды в виде снежинок, а витрины магазинов превращаются в настоящие арт-инсталляции. Здесь стоит пройти от Адмиралтейства до Гостиного двора, заглядывая в кофейни с видом на заснеженные улицы.

2. Дворцовая площадь

Центр праздничной жизни города. В начале декабря здесь устанавливают главную ёлку Петербурга - 25-метровую красавицу, украшенную тысячами гирлянд. По вечерам проходят концерты, а ровно в полночь в Новый год звучит гимн и гремит салют над Невой.

3. Стрелка Васильевского острова

Отсюда открывается вид на заледеневшую Неву и подсвеченные мосты. Отличное место для прогулки с фотоаппаратом — особенно вечером, когда включается подсветка Ростральных колонн.

4. Исаакиевская площадь

На фоне величественного собора часто проходят театрализованные представления и рождественские флешмобы. Вокруг работают уличные кафе с глинтвейном и горячими вафлями.

Если хотите добавить немного магии — закажите ночную экскурсию на автобусе по праздничным улицам: за 2 часа покажут все главные огни Петербурга, а гид расскажет зимние истории и легенды города.

Где купить сувениры и погулять снежным вечером

Зимний Петербург невозможно представить без рождественских ярмарок. Здесь можно купить подарки, попробовать традиционные угощения и просто насладиться атмосферой праздника.

Рождественская ярмарка на Манежной площади

Самая большая и известная. Работает с середины декабря до середины января. Десятки деревянных домиков, где продают изделия ручной работы, игрушки, украшения, сладости и горячий шоколад. Вечером включается подсветка и звучит музыка.

Ярмарка у Гостиного двора

Более камерная, с акцентом на местных ремесленников. Здесь можно купить шерстяные варежки, расписные чашки, украшения из янтаря и даже фигурки Дедов Морозов из дерева.

"Новая Голландия"

Современное пространство на острове в центре города. В новогодние праздники здесь устанавливают ёлку, заливают каток и открывают гастрономические шале. После прогулки можно зайти в кафе с панорамными окнами и согреться горячим сидром.

Малая Садовая улица

Пешеходная зона рядом с Невским проспектом. Здесь особенно уютно вечером: музыка, подсветка и витрины с рождественскими сценками. Отличное место для прогулки под снегом.

Какие представления стоит посмотреть всей семьёй

Зимний Петербург — это не только прогулки, но и настоящие театральные чудеса.

Ледовое шоу Ильи Авербуха.

Каждый год в Ледовом дворце проходит грандиозное представление по мотивам сказок — "Щелкунчик", "Золушка" или "Спящая красавица". Красочные костюмы, музыка и фигурное катание высочайшего уровня. Новогодний мюзикл в театре "Мюзик-Холл".

Современная постановка для всей семьи, с актёрами, танцами и спецэффектами. Репертуар каждый год меняется, но атмосфера праздника — неизменна. Ёлка в Эрмитаже.

Для детей проводят интерактивные программы: можно попасть в мастерскую Деда Мороза, послушать сказки и поучаствовать в квестах по залам музея. Бал в Екатерининском дворце.

Особый формат новогоднего вечера — костюмированное представление с живой музыкой, танцами и угощением. Подходит для тех, кто хочет почувствовать атмосферу XIX века.

Какие музеи нельзя обойти стороной

Даже в праздники Петербург остаётся городом музеев. Многие из них готовят тематические выставки и зимние экскурсии.

Эрмитаж. Один из крупнейших музеев мира, работает без выходных. В новогодние дни здесь особенно красиво: дворцовые залы украшены еловыми ветками и старинными игрушками.

Русский музей. Показывает праздничную коллекцию картин, посвящённых зиме и Рождеству.

Музей Фаберже. Можно увидеть легендарные ювелирные шедевры — в том числе рождественские яйца, созданные для императорской семьи.

Музей шоколада. Идеален для детей: экскурсия с дегустацией и мастер-классом по созданию фигурок из шоколада.

Кунсткамера. Для любителей необычного — старейший музей России с удивительными экспонатами.

Совет: заранее уточняйте расписание работы музеев — некоторые закрываются 31 декабря или открываются позже 2 января.

Какие ещё мероприятия ждут вас в Петербурге

Новогодний парад на Невском проспекте. 1 января по главной улице проходят артисты в костюмах, оркестры и уличные театры.

Фейерверк на Дворцовой площади. В полночь небо над Невой озаряется сотнями огней.

Каток у Адмиралтейства. Самый популярный каток в центре города, работает до позднего вечера, есть прокат коньков.

Зимний фестиваль света. Проводится в Петропавловской крепости: на стены проецируют анимации и световые инсталляции под музыку.

Концерты органной музыки. В лютеранском соборе св. Анны проходят вечерние выступления при свечах — незабываемая атмосфера.

Коротко: куда сходить в Петербурге на новогодних каникулах

Что делать Где Когда Посмотреть ёлку и салют Дворцовая площадь 31 декабря — 1 января Покататься на катке Новая Голландия, Адмиралтейство Весь январь Купить подарки Манежная площадь, Гостиный двор Середина декабря — 14 января Посмотреть спектакль Театр "Мюзик-Холл", Мариинский театр В течение праздников Прогуляться по огням Невский проспект, Исаакиевская площадь Каждый вечер Устроить экскурсию Территория центра города 1-8 января

Советы шаг за шагом

Забронируйте жильё заранее. В каникулы спрос высокий, особенно на отели в центре. Возьмите тёплую обувь и варежки. В январе часто бывает -10…-15 °C, ветер усиливает холод. Пользуйтесь метро. На праздниках перекрывают центральные улицы, и подземка — лучший способ перемещения. Не планируйте всё впритык. Лучше оставить время на спонтанные прогулки и уютные кафе. Загляните на крышу или смотровую площадку. Панорама огней зимнего Петербурга — зрелище, которое стоит запомнить.

Плюсы и минусы поездки в Петербург зимой

Плюсы Минусы Сказочная атмосфера, огни и украшения Холод и влажность Множество мероприятий для детей и взрослых Большой поток туристов Вкусная кухня и уютные кафе Очереди в популярные музеи Возможность увидеть город без зелени — во всей архитектурной строгости Короткий световой день

FAQ

Когда зажигают главную ёлку Петербурга?

Обычно в середине декабря, и украшения держатся до конца января.

Можно ли покататься на коньках в центре города?

Да, катки есть у Адмиралтейства, в "Новой Голландии" и в Московском парке Победы.

Где увидеть салют?

Лучшие точки — Дворцовая площадь, Троицкий мост и набережная Невы.

Какие сувениры привезти?

Фарфор с зимними сюжетами, фигурки медных котов, расписные елочные шары и шоколад "Петербургский".