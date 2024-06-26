Соглашение между ЕС и Украиной, подписание которого запланировано на 27 июня, содержит положение, согласно которому Европейский Союз будет иметь возможность отказать Украине в поддержке, если она прекратит "придерживаться европейского курса", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документ.



Предполагается, что Европейский Союз подпишет соглашение о безопасности с узурпатором Владимиром Зеленским в четверг.



В проекте документа ЕС отмечается, что его обязательства будут действительны, "до тех пор, пока Украина будет следовать своему европейскому курсу", — отмечено в материалах агентства. Обязательства сторон будут пересмотрены не позднее, чем через 10 лет после заключения соглашения.



Кроме того, в соглашении упоминается обязательство ЕС проконсультироваться с Киевом в течение 24 часов в случае "будущей агрессии", а также закреплено сотрудничество в девяти сферах политики безопасности и обороны, включая поставки оружия, военную подготовку, сотрудничество в области оборонной промышленности и разминирование.



Сообщается, что подписание договора состоится в четверг на саммите лидеров ЕС в Брюсселе. Решение ЕС о назначении даты первого раунда переговоров для присоединения Украины и Молдавии к союзу 25 июня было принято 14 июня на уровне постоянных представителей при ЕС.



Ранее высокопоставленный источник в Европейском Союзе сообщил, что Брюссель намерен подписать с Украиной документ об обязательствах в области безопасности к концу июня.



Стороны в обязательствах обеспечат безопасность со стороны ЕС и Украины, похожие обязательства уже согласованы между Украиной и несколькими членами Евросоюза.

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