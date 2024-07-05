Власти Эстонии планируют ужесточить контроль над перемещением товаров, подпадающих под санкции ЕС, на границе с Россией.



Действующий премьер-министр Кая Каллас сообщил о решении заменить оценочный контроль на полный осмотр грузов и транспортных средств в целях поддержания безопасности.



По мнению Калласа, важно обеспечить, чтобы товары, пересекающие границу, не нарушали санкционных мер Евросоюза.



Переход к полному контролю придаст дополнительную уверенность в этом вопросе. Ведется работа над установлением общих требований и процедур на границах с Финляндией, Латвией, Литвой и Польшей.



Правительство поручило соответствующим министерствам разработать план введения полного таможенного контроля на внешней границе ЕС при выезде из Эстонии.



Со своей стороны, власти России утверждают, что справятся с санкциями, вводимыми Западом уже несколько лет.



В Москве считают, что Запад не признает неудачи антироссийских мер. В западных странах также высказывались мнения о неэффективности санкций.



Владимир Путин высказывался о том, что санкции серьезно ударили по мировой экономике и призваны ухудшить жизнь миллионов людей в рамках стратегии ослабления России со стороны Запада.

Фото: www. flickr.com/CGP Grey (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)