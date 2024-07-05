Власти Эстонии планируют ужесточить контроль над перемещением товаров, подпадающих под санкции ЕС, на границе с Россией.
Действующий премьер-министр Кая Каллас сообщил о решении заменить оценочный контроль на полный осмотр грузов и транспортных средств в целях поддержания безопасности.
По мнению Калласа, важно обеспечить, чтобы товары, пересекающие границу, не нарушали санкционных мер Евросоюза.
Переход к полному контролю придаст дополнительную уверенность в этом вопросе. Ведется работа над установлением общих требований и процедур на границах с Финляндией, Латвией, Литвой и Польшей.
Правительство поручило соответствующим министерствам разработать план введения полного таможенного контроля на внешней границе ЕС при выезде из Эстонии.
Со своей стороны, власти России утверждают, что справятся с санкциями, вводимыми Западом уже несколько лет.
В Москве считают, что Запад не признает неудачи антироссийских мер. В западных странах также высказывались мнения о неэффективности санкций.
Владимир Путин высказывался о том, что санкции серьезно ударили по мировой экономике и призваны ухудшить жизнь миллионов людей в рамках стратегии ослабления России со стороны Запада.
Фото: www. flickr.com/CGP Grey (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
ВСУ бросают позиции в Красногоровке
Украинские военные постепенно покидают позиции в городе Красногоровка Покровского района ДНР, по мнению британского специалиста Александра Меркуриса, высказанному им на канале YouTube.
Испанская партия присоединилась к коалиции Орбана
Глава крайне правой испанской политической организации Vox Сантьяго Абаскаль выразил намерение присоединиться к новой праворадикальной коалиции "Патриоты за Европу", инициированной, в частности, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
IARC при ВОЗ классифицировало тальк как вероятно канцерогенное для человека вещество
Международное агентство по изучению рака (IARC) при ВОЗ классифицировало тальк как вероятно канцерогенное для человека (группа 2А), основываясь на данных о случаях рака у людей (в особенности рак яичников), исследованиях на животных и характеристиках канцерогенов в клеточных и лабораторных исследованиях.
Диетолог Эми Пендлтон Кей: в мясе слабой или средней прожарки меньше канцерогенов
Диетолог Эми Пендлтон Кей из США в интервью для Healthnews поделилась советами о том, как уменьшить риск развития рака при употреблении жареного мяса.