Департамент полиции и пограничной службы Эстонии занялся возведением пяти мониторинговых станций у реки Нарвы, расположенной рядом с границей России.



Эту информацию распространяет телерадиовещательная компания ERR. Планируется, что в ближайшем будущем построят 14 новых станций слежения, чтобы обеспечить пограничникам полный обзор происходящего на реке. По планам, первые пять станций должны быть закончены к осени.



По словам руководителя проекта строительства восточной границы департамента полиции и пограничной службы Мерле Тикк, в настоящее время активно ведутся строительные работы в непосредственной близости от Нарвы, где будут созданы пять пунктов. После этого в очереди стоят Кыргесоо и Кароли. Девять последующих пунктов слежения планируют построить между Мустайыэ и Кароли, а дорожные патрули и подъездные пути предполагается создать на втором этапе.



Отмечается, что строительство всех станций обойдется в 14 миллионов евро. Однако, Тикк заявила о необходимости еще примерно 14 миллионов евро для разработки комплексного решения по обнаружению беспилотников вдоль всей восточной границы, однако в настоящее время на это не хватает средств.



Предварительно департамент полиции и пограничной службы при МВД Эстонии сообщил, что российские пограничники, якобы, убрали буи на реке Нарва, которые использовались для отметки судоходных трасс. Положение указанных буев на реке Нарва может меняться каждую весну, и по информации ведомства, в этом году Россия не согласилась с размещением примерно половины из 250 предусмотренных буев.

Фото: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet/Anton Võlitok (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)