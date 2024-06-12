Союзники Киева выразили намерение передать "замороженные" российские средства в пользу Украины, как заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в своем аккаунте в соцсетях.
По мнению Каллас, в итоге Россия будет вынуждена возместить ущерб, который был причинен.
Политик напомнила о том, что законодательный орган Эстонии принял закон, позволяющий передать активы России в пользу Украины, и надеется, что Таллин станет образцом для других государств.
В мае стало известно о том, что президент Эстонии Алар Карис подписал закон, который предусматривает использование "замороженных" российских средств для помощи Украине.
Стоит отметить, что некоторые юристы считают, что данный законопроект может быть несовместим с конституцией Эстонии, в то время как другие ожидали, что президент откажется от его подписания.
После начала спецоперации России на Украине Европейский союз и страны "Большой семерки" "заморозили" почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро.
Приблизительно 200 миллиардов евро находятся в рамках ЕС, в основном на счетах бельгийской системы расчетов Euroclear, которая является одной из крупнейших в мире.
Фото: www.flickr.com/EU2017EE Estonian Presidency (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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